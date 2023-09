Conseils EA Sports FC 24 : 10 conseils de défense pour vous aider à gagner – en utilisant les idées de vrais joueurs et managers

EA Sports FC 24 est maintenant disponible – et les joueurs recherchent déjà des trucs et astuces que d’autres n’ont pas encore trouvés.

Il était une fois, ce jeu ne ressemblait en rien à la vraie vie : juste un simple jeu informatique plus proche de Tetris que de la Premier League. De nos jours, il y a beaucoup à apprendre en regardant du football réel qui peut vous aider à dominer Ultimate Team, Seasons et Career Mode.

Nous avons compilé quelques conseils défensifs vitaux qui peuvent vous aider dans n’importe quelle situation – alors faites attention à l’arrière. Littéralement.

1. Une presse haute n’est pas toujours la meilleure

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Jürgen Norbert Klopp. Il nous a vendu du rêve.

Gegenpressing a l’air super impressionnant, mais il est important de se rappeler pourquoi une presse fonctionne – en particulier contre des joueurs humains. Vous êtes plus susceptible de perdre le ballon dans les premières secondes qui suivent sa réception. Il en va de même pour EA Sports FC. C’est pourquoi on appelle cela un press : vous mettez littéralement votre adversaire sous la pression de la possession.

Mais cela ne signifie pas que vous devez utiliser votre joueur contrôlé pour foncer vers l’adversaire avec le ballon. Restez en arrière et couvrez la voie de dépassement pendant que la presse AI fait le travail (appuyez sur Gauche pour afficher les options de l’équipe). En mettant la pression sur votre adversaire avec un autre joueur, il perdra davantage la possession… et vous attendez qu’il fasse une erreur.

En fait, Jurgen défend bien plus ce genre de propos que le stéréotype de la presse stéréotypée du taureau dans un magasin de porcelaine.

2. Travaillez votre contre-presse

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Plus vite vous pourrez récupérer le ballon, plus haut vous pourrez le récupérer. Plus vous gagnez haut sur le terrain, plus vous vous rapprochez du but que vous essayez de marquer. Oui, ce sont toutes des choses de base. Mais cela vaut la peine de se le rappeler.

Ne déclenchez pas de courses depuis votre CDM : vous avez besoin de son retour pour récupérer le ballon à votre place. Assurez-vous que si un défenseur court vers un adversaire qui est sur le point de recevoir le ballon, vous appuyez sur X/A pour le devancer et transmettre rapidement le ballon à un coéquipier. Maîtrisez l’art de la presse et reprenez le contrôle avant que votre adversaire n’ait le temps de comprendre comment exploiter les espaces dans votre ligne arrière.

Faire pression sur votre adversaire peut être aussi efficace que tacler. C’est Paolo Maldini qui aurait dit que s’il doit tacler, il a commis une erreur. C’est une bonne technique pour apprendre à intercepter sur laquelle travaillent les vrais managers.

3. N’engagez pas les arrières latéraux en tête-à-tête

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

C’est quelque chose d’important. Vous savez comment nous venons de dire à votre défenseur de s’engager sur les ballons qui sont sur le point d’arriver aux attaquants de vos adversaires ? Il est important de ne pas faire cela si cela vous laisse court à l’arrière.

Souvent, votre adversaire récupérera le ballon dans votre dernier tiers et jouera contre son ailier. La tentation est pour votre arrière latéral de se précipiter et de tacler rapidement. Mais ce sont ces joueurs qui peuvent vous brûler et contrairement aux défenseurs centraux, si votre arrière latéral ne remporte pas le ballon, il n’y a pas d’autre arrière latéral de ce côté pour le remplacer. Il faudra demander à un défenseur central de venir vous aider. Cela vous laisse vulnérable au milieu.

Lorsqu’un ballon est joué à un ailier adverse, passez le contrôle à votre arrière latéral et lisez la situation. Jockey-le (L2/LT) et assurez-vous de suivre sa course, plutôt que de vous lancer dans un tacle et de vous retirer du jeu pendant 10 secondes. Ne regardez pas le joueur, pensez à l’espace dans lequel il peut se heurter. C’est une simple philosophie Kloppienne.

4. « La ligne de touche est votre plus grand défenseur »

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

OK, nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de cette citation – c’est Pep Guardiola qui l’a dit en premier. Mais il a raison – et pas seulement parce qu’on n’a jamais pu faire confiance à Nicolas Otamendi.

Il est tentant de toujours jouer depuis l’arrière, mais placer le ballon sur la ligne de touche avec Square/X peut faire gagner du temps. Il est temps pour vos défenseurs de revenir. Il est temps pour votre côté de retrouver la forme. Et votre adversaire devra reconstruire son attaque de toutes parts. N’ayez pas peur de vous en prendre à Tony Adams sur cet imbécile.

5. Ne faites jamais de faute tactique

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Une autre des meilleures idées de Pep en Premier League était d’utiliser la magie noire de Fernandinho chaque fois que son équipe perdait le ballon. Il pourrait faire équipe avec De Bruyne, Silva et trois attaquants dans le dernier tiers. Si Manchester City perdait la possession ? Fernandinho pourrait simplement commettre une faute sur quelqu’un lors de la contre-attaque pour ralentir le jeu.

Cela ne fonctionne pas dans FC. Eh bien, vous pouvez commettre des fautes autant que vous le souhaitez. Mais cela va vous coûter cher.

Non seulement l’arbitre jouera autant qu’il le peut – le trouble-fête – mais il est très facile d’obtenir un avertissement pour une faute cynique dans le rond central. Vous ne pouvez pas enfiler une chemise avec effronterie comme le City CDM – vous devez soit pirater quelqu’un, soit l’attaquer. Désolé Pep, tu n’as pas encore innové dans le monde virtuel.

6. Faites revenir les milieux de terrain pour aider

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

EA Sports FC a changé au cours des deux dernières années. Avant, cela fonctionnait bien pour vous d’utiliser les joueurs IA pour suivre les attaquants et les tacler à votre place… c’est moins une tactique de nos jours. Mais cela vaut parfois la peine de contrôler les autres joueurs de votre équipe lorsque vous êtes en retrait.

Utilisez R3/RSB pour passer à un milieu de terrain défensif de votre équipe si vous êtes en transition. Revenez avec lui pour ajouter des chiffres à votre défense et vous constaterez peut-être que vous pouvez utiliser l’aide supplémentaire là-bas pour effectuer un plaquage. Pensez-y de la même manière que certaines équipes – comme Arsenal lorsqu’ils ont fait appel à Rob Holding – peuvent regrouper jusqu’à cinq défenseurs hors possession.

7. Appelez judicieusement à l’aide défensive

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Le bouton R1/RB est vraiment utile pour faire intervenir un deuxième joueur afin de vous aider à affronter un joueur large délicat. Cela peut être très utile si vous êtes occupé à couvrir les couloirs de passe ou à marquer le joueur qui va évidemment recevoir le ballon dans une minute.

Mais appeler des joueurs hors de position peut être un jeu risqué lorsque vous campez en dehors de votre terrain. Vous ne voulez pas qu’Harry Maguire quitte la surface et vienne aider à affronter Ousmane Dembele – Dembouz va évidemment simplement le passer devant Slabhead pour que Mbappe puisse y courir. Combien de fois avez-vous vu des équipes essayer de coller deux hommes sur un attaquant qu’il se débarrasse facilement d’un simple ballon ?

C’est une bonne habitude de ne jamais utiliser le « contrôle des coéquipiers » une fois que votre adversaire entre dans le dernier tiers. Essayez de défendre l’espace autant que vous le pouvez, plutôt que de regarder le ballon.

8. Faites sortir le gardien de but tôt pour les tête-à-tête

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

L’idée de la défense est de rendre le terrain aussi petit que possible lorsque vous n’êtes plus en possession du ballon. Rien ne dépasse une défense dychéienne compacte. Il en va de même pour un gardien de but qui se fait le plus grand possible lorsqu’un attaquant passe au but.

Faire sortir le gardien de but – maintenir Triangle/Y – fait pression sur l’attaquant pour qu’il prenne une décision rapidement. S’il se contente de courir sur le ballon et qu’il n’en a pas encore le contrôle total, alors c’est un coup de maître. Même s’il a le contrôle, vous lui demandez de tester sa capacité de chipping et demandez essentiellement à l’opposition de jouer un tir plus lent et plus délicat.

Quand ça va mal, ça va de façon spectaculaire. Cela peut être comme regarder un danseur de ligne malvoyant en décalage avec sa troupe. Mais jouer au gardien de balayage a certainement ses avantages quand cela fonctionne – il suffit de regarder Manuel Neuer. C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

9. Réclamez des croix là où vous le pouvez

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Tout comme se précipiter vers les pieds de votre attaquant a ses mérites, il en va de même pour se précipiter vers les têtes.

Réclamer des centres, que ce soit depuis les coins ou dans un jeu ouvert, est difficile à juger, mais si le ballon est joué suffisamment près de votre homme entre les bâtons, alors une capture rapide peut déclencher une autre attaque avant que vous ne vous en rendiez compte. Apprenez quand réclamer et quand ne pas le faire et vous pouvez vraiment démoraliser même les ailiers les plus enthousiastes.

Après tout, il n’est pas amusant de frapper le ballon sur le front de grands défenseurs lors d’un bloc profond.

10. Mieux conserver la possession

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Quelle est la meilleure façon de ne pas encaisser de but ? Eh bien… ne donnez pas le ballon à votre opposition.

Si cela semble basique, c’est parce que ça l’est. Unai Emery en était un bon exemple à Arsenal : vous avez plus de chances de perdre un match 2-1 si vous cédez 75 % du ballon après avoir marqué un but. Inspirez-vous du livre d’Arsène Wenger et conservez l’objet lorsque vous l’avez.

Si vous n’êtes pas très doué en défense, entraînez-vous. Mais entraînez-vous aussi à mettre le ballon au fond des filets, car si l’autre équipe veut marquer quatre buts contre vous, vous devrez en marquer cinq. C’est ainsi que fonctionne le football – et FIFA – ça marche, malheureusement.

Plus d’histoires d’EA Sports FC 24

Avec la sortie d’EA Sports FC 24, FFT a le guide complet au plus grand match de football avec notre grande revue du FC 24.

Nous avons un guide pour meilleurs merveilles, les meilleurs agents libres et les meilleures affaires disponible pour se connecter en mode Carrière. Nous avons également des listes de les joueurs les plus rapides du jeu, les meilleurs passeurs, les meilleurs tireurs de coup franc, les meilleurs plaqueurs, les meilleurs finisseurs – et bien sûr, tous les joueurs de pied faible 5 étoiles et tous les joueurs 5 étoiles en mouvements de compétences.

Si vous êtes un joueur d’Ultimate Team, nous avons une liste complète des plus de 100 étoiles disponibles sous forme de cartes Icône et Héros.

Besoin d’aide avec nos 10 meilleurs conseils d’experts – ou plus précisément, conseils d’attaque ou des conseils défensifs ? Nous avons un catalogue complet sur comment faire des mouvements d’habiletéy compris des regards spécifiques sur sautsle roulement talon-ballele Élastiqueun faux tir explosif, ‘le pont’le roulement de balle traînée, faire demi-tour, noix de muscade et le style arc-en-ciel – en plus, c’est la meilleure formation pour battre n’importe quel adversaire.