Conseils d’un agent de bord pour survivre à Travel Now

Historiquement, l’été est toujours une période difficile pour voler, mais cet été est bien pire. Il y a eu des milliers d’annulations et de retards chaque semaine, et il ne semble pas y avoir de soulagement en vue. J’ai vu beaucoup de gens manquer des choses importantes comme des mariages, des croisières, des connexions internationales et même des funérailles. Les larmes sont très réelles, pour des raisons très réelles, et en tant qu’hôtesse de l’air, je ne peux rien faire pour aider.

Le voyage est bon pour l’âme. Elle nous revitalise, et nous permet de nous recentrer. Parfois, vous avez besoin de sentir du sable sous vos orteils, de sentir des pins frais ou de vous immerger dans les sons d’une nouvelle ville juste pour vous rappeler que vous êtes toujours en vie. Mais la clé cet été est de voyager intelligemment. Éliminez autant que possible le stress lié au voyage en planifiant à l’avance et en étant préparé. Voici mon meilleur conseil basé sur deux décennies de travail à 30 000 pieds.

Allez-y tôt

Si vous partez en croisière, partez la veille. Comptez-le comme faisant partie de vos vacances. Séjournez dans un hôtel dans une nouvelle ville et explorez. Prenez un bon dîner et un verre de vin et amusez-vous. Réveillez-vous lentement, prenez un café et des pancakes et dirigez-vous tranquillement vers votre bateau. L’argent supplémentaire vaut la tranquillité d’esprit. J’ai récemment travaillé sur un vol qui a été retardé. Une famille de huit personnes a raté son vol de correspondance vers Rome, qui était le seul vol de la journée. Ils allaient à une croisière qu’ils allaient maintenant manquer. (Souscrire une assurance voyage n’est pas une mauvaise idée non plus.)

Volez toujours directement

De cette façon, si vous êtes en retard, vous n’avez pas à vous soucier de votre prochain vol. Si vous ne pouvez pas éviter la correspondance, ne réservez pas l’escale la plus courte, car vous augmenterez le stress et la possibilité de manquer votre vol. Une escale d’une heure ne suffit plus. Trente minutes, pas une chance. Dans la plupart des cas, trois heures sont sans danger.