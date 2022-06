Conseils du troisième jour de Royal Ascot: 33/1 n’est pas une blague sur The Riddler, dit Jones Knows | Nouvelles de la course

Notre pronostiqueur Jones Knows a cinq paris pour jeudi à Royal Ascot. Regardez toutes les courses en direct sur Sky Sports Racing.

La Enjeux de Norfolk (2.30) a une très belle forme pour une attaque à sens unique car il y a des trous dans les leaders du marché dans une course qui peuvent fournir un peu un vainqueur de choc.

L’Antarctique est à court de ce qu’il a réalisé en deux victoires en Irlande. Ce propre frère de Battash – extrêmement talentueux mais pas vraiment simple – a été invité à travailler très dur dans ses deux victoires sans mettre la lumière du jour entre lui et ses rivaux.

Bien sûr, vous devez respecter son entraînement par Aidan O’Brien, qui travaille à un taux de grève de 48 % avec ses deux ans cette saison, mais il est beaucoup trop court sur le marché.

Des deux en tête des paris, je préférerais soutenir Walbank dans un match race car la forme de son deuxième Ascot est brûlante. Pourtant, il ne fixe pas un niveau de forme inaccessible pour le terrain, donc je vais en double avec Bakeel (10/1 avec Sky Bet – Pariez ici !) et The Ridler (33/1 avec Sky Bet – Bet Here!).

J’ai été fasciné par l’attitude de Bakeel à Ascot en prenant le cuir chevelu du bien soutenu Whistle And Flute lors de ses débuts.

Il avait l’air d’un client très professionnel et bien que cette course se déroule sur le trajet minimum, les chevaux qui remportent les Norfolk Stakes ont tendance à bien performer plus longtemps dans le temps.

Reckless Abandon, The Lir Jet, Sioux Nation et Perfect Power ont tous marqué leur marque sur six stades ou plus.

Bakeel ressemble à un type similaire qui devrait savourer six stades et je m’attends à ce qu’il vole tard pour s’impliquer pleinement dans l’arrivée de l’entraîneur Andrew Balding qui a formé trois vainqueurs de Royal Ascot âgés de deux ans au cours des deux dernières années.

Richard Fahey sait aussi en préparer un pour Royal Ascot, avec cette course profitable aux adeptes de son chantier.

Perfect Power a décroché le butin la saison dernière à 14/1 et Ventura Rebel s’est rapproché en terminant deuxième en 2019 à 16/1.

Cette année, il s’appuie sur The Ridler, qui est un autre qui devrait voler en retard pour, espérons-le, déranger le juge. Paul Hanagan a probablement quitté sa course trop tard lorsqu’il est rentré chez lui pour une troisième place rapprochée à Beverley dans une course qui n’a pas été courue pour convenir. Le vainqueur Châteaux n’a fait aucun mal à la forme en terminant quatrième au château de Windsor mercredi.

La finition raide d’Ascot devrait être juste dans la rue de ce cheval et oui, il doit encore montrer la forme requise pour concourir à ce niveau, mais Fahey est un coup de main pour améliorer ses jeunes chevaux course par course et je suis heureux de prendre un prix sauvage avec chaque enjeu à l’esprit.

Mes deux théories principales sur le Enjeux Britannia (5,00) – une charge de gros terrain pour les milers de trois ans – tourne autour des chevaux de soutien qui nécessitent une conduite patiente sur la piste raide d’Ascot et ceux qui sont tirés de milieu à haut, où le rythme semble le plus chaud.

Jimi Hendrix (22/1 avec Sky Bet – Pariez ici !) coche les deux cases à cet égard pour Ralph Beckett. Il a montré un énorme changement de rythme tardif pour faucher les leaders dans une course décente à Nottingham et devrait apprécier la nature raide d’Ascot.

Whoputfiftyofyou (6/1 avec Sky Bet – Bet Here!) a été bien trouvé sur le marché pour Clive Cox, mais il doit simplement être soutenu dans tout plan de jalonnement sur la course.

La forme de sa solide performance à Haydock a déjà été affranchie avec le troisième Outgate gagnant à Chester et le deuxième Mighty Ulysses terminant troisième du Group One St James’s Palace Stakes mardi.

S’il est dans le même état d’esprit et qu’il obtient les écarts pour déclencher son coup de pied final, il va se rapprocher.

Je veux aussi miser sur Harrow (50/1 avec Sky Bet – Pariez ici !) rebondir pour Balding à un prix monstre car il y a un potentiel inexploité là-bas à un kilomètre droit.

Il n’était pas adapté et avait des excuses à Chester et Sandown où sa forme a chuté au niveau du modèle.

Cependant, de retour dans un handicap sur un parcours qui devrait convenir, j’espère qu’il reviendra à sa forme de deux ans de son troisième aux Modern Games dans les Tattersalls Stakes à Newmarket et lorsqu’il sera battu Ever Given à Doncaster.

Paris conseillés :

14h30 : 1pt EO sur Bakeel (10/1 avec Sky Bet – Pariez ici !)

2.30 : 1pt EW sur The Ridler (33/1 avec Sky Bet – Bet Here !)

5.00 : 1pt gagné sur Harrow (50/1 avec Sky Bet – Pariez ici !)

5.00 : 1pt gagné sur Whoputfiftyinyou (6/1 avec Sky Bet – Pariez ici !)

5.00 : 1pt gagné sur Jimi Hendrix (22/1 avec Sky Bet – Bet Here !)