Conseils du samedi: quatre à suivre à Uttoxeter, y compris un candidat potentiel au Cheltenham Festival | Nouvelles de la course

L’expert de The Races Declan Rix est sur place pour nommer quatre prétendants à considérer samedi à Uttoxeter, en direct sur Sky Sports Racing.

MARTA DES MOTTES

2:10 – Poursuite du handicap des novices de Moorland Racing (1m7f214y)

Quand il a été vu pour la dernière fois il y a 64 jours, MARTA DES MOTTES a fait un beau spectacle de sauts à Cheltenham, pour être cruellement abattu dans les phases finales par le jeu Dame Du Soir. Sa course précédente, la détenue de Tom Symonds a terminé deuxième derrière la très progressiste Saint Segal. Bref, la forme de la jument Montmartre s’annonce solide.

La chute du voyage ici n’est pas idéale, mais c’est une avant-coureuse qui saute bien et qui, espérons-le, sera à nouveau largement utilisée par Ben Poste, qui lui a fait un tour fracassant de l’avant la dernière fois. .

Deux courses précédentes ici à Uttoxeter étaient solides, bien que peu spectaculaires, mais le joueur de six ans semble avoir progressé depuis celles-ci et a certainement bien pris les clôtures. Uttoxeter a été un terrain de chasse heureux pour l’entraîneur Tom Symonds et le jockey Poste; espérons que cela continue ici.

MONSIEUR COFFEY

2.50 – deliveryyournetzero.com Handicap Chase (3m)

Si vous avez la chance d’être à Uttoxeter samedi, assurez-vous d’inspecter le cerclage MONSIEUR COFFEY avant la course. Le fils géant d’Authorized est facile à regarder et facile à imaginer samedi, en particulier avec le meilleur amateur irlandais Derek O’Connor, une réservation de jockey accrocheuse, des connexions sans aucun doute en vue du festival de Cheltenham le mois prochain.

Deuxième de Fulke Walwyn Kim Muir l’année dernière alors qu’il n’a peut-être pas vu le voyage très tard, après avoir été gravement gêné au début, sur un sol touché par la pluie, le joueur de huit ans semble être revenu aussi bon que jamais cette saison, basé sur son deuxième son à Chepstow il y a 46 jours.

Là, Mister Coffey a bondi, ne descendant que sur un cheval progressif de Jamie Snowden, Super Survivor. Compte tenu de sa stature, le détenu de Nicky Henderson se sera sûrement amélioré pour cela et pourra, espérons-le, prendre cela avant une offre de National Hunt Chase.

Image:

Mister Coffey a terminé deuxième du Kim Muir au Festival de Cheltenham l’année dernière





ILANZ

3.20 – Huntsman célébrant le 75e anniversaire de Roger Martin Handicap Hurdle (2m3f207y)

La combinaison d’un rythme de course et d’une surface saine jouera, espérons-le, entre les mains de ILANZdans une course manquant peut-être de chevaux en forme.

Le fils de Rail Link a été battu avec une augmentation de 12 livres lors de sa victoire à Market Rasen et Taunton, respectivement, en une semaine en décembre, le succès de Taunton étant de 16 longueurs sous Mitchell Bastyan.

Le réclamant de sept livres Bradley Harris, qui a remporté des victoires à la fois sur le plat et sur les sauts, remplace Bastyan, mais fonctionne à un taux de grève de 22% cette campagne National Hunt et allège le fardeau de sa monture.

ELLEON

3.55 – Carly Newman Birthday Celebration Handicap Chase (3m)

Un concours trappy avec trois des 10 coureurs déclarés portant un couvre-chef pour la première fois, mais s’il s’avère rapidement par l’entraîneur Sam England, ELLEON peut, espérons-le, gagner sa première course sur des clôtures, après quelques quasi-accidents à Sedgefield et Doncaster.

À certains égards, c’est la dernière chance pour le fils de Martaline qui a perdu une tête courte et une demi-longueur lors de sa dernière paire de départs, l’un de ces deux jours à Doncaster. Elion a été battu par le progressif Onestepatatime deux départs en arrière, une course qui le place dans le mix ici.

Il est peut-être plus à l’aise sur la surface sonore probable que la plupart des autres, alors j’espère que le joueur de huit ans pourra casser son canard par-dessus les clôtures car il est clairement en forme actuellement.