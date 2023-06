Conseils du quatrième jour de Royal Ascot: 25/1 HMS President peut prendre les décisions – Jones Knows | Nouvelles de la course

Notre pronostiqueur Jones Knows affiche un bénéfice de +16 pour la semaine de Royal Ascot et il poursuit sa recherche de gagnants le quatrième jour avec trois sélections à gros prix.

Coupe du Commonwealth (3.05)

Je ne suis pas pressé d’affronter Little Big Bear à la tête du marché – il y a aussi une force en profondeur derrière lui à Sakheer et Shaquille – mais parfois les chevaux vous tentent simplement avec leur attitude et c’est le cas avec ça sélection. Elle en trouvera probablement un ou deux trop bons, mais la charge de Jessica Harrington adore le jeu, traversant puissamment la ligne lors de ses trois derniers départs.

Le choix de ces performances est venu dans le groupe trois Lacken Stakes à Naas où, malgré sa mauvaise position sur l’aile, elle est rentrée chez elle pour presque récupérer l’Antarctique dans les phases finales. Elle est sortie le meilleur cheval de cette course, sans aucun doute. Un raide six stades sera parfait pour elle et elle est de celles avec qui il faut rester à l’écoute au fur et à mesure que la saison avance. C’est une pouliche constante et endurcie à suivre.

Enjeux du Duc d’Édimbourg (3.40)

Les tirages bas ne sont pas l’endroit idéal pour le départ de 12 stades à Ascot. Les chevaux tirés au sort 10 ou plus dans les courses courues sur ce voyage au cours des 25 dernières années ont un record de 16-172, ce qui représente une énorme surperformance par rapport aux attentes du marché. Dans cette course, en particulier, les chevaux tirés au sort à cinq ou moins ont un record de 1-100 – une énorme sous-performance avec 17 de ces chevaux partant avec une cote à un chiffre.

L’utilisation de cette théorie réduit bien le champ et je suis tombé sur le cheval Alan King, qui se dirige vers cette course sous la forme de sa vie après un changement d’écurie qui l’a vu enregistrer ses deux meilleures courses de sa carrière sur le Les figures.

Sa fiabilité se voit à travers le fait qu’il n’a pas terminé les deux premiers lors de ses neuf dernières courses. Oui, c’est un pas en avant, mais ce coureur de premier plan qui n’a jamais terminé hors du cadre à Ascot en quatre départs a un excellent maquillage pour une course de cette nature.

Enjeux de Sandringham (5,00)

Johnny Murtagh a remporté cette course en 2021 avec Create Belief et il a suivi le même chemin avec la sélection. Comme cet impressionnant vainqueur, Clounmacon a couru dans un handicap très compétitif au Curragh pour pouliches en mai. Et bien qu’elle ait terminé deuxième, elle était le cheval à retirer de la course, volant à l’extérieur tard, montrant une attitude volontaire alors qu’elle venait d’être touchée par Bellaphina. Sur un mile plus raide, avec des tactiques de hold-up utilisées sur le mile droit, je serais surpris si elle ne peut pas être compétitive avec une marque supérieure de 2 livres, en particulier avec Sky Bet payant huit places.

Paris conseillés :

1pt EW sur OCEAN QUEST (16/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

1pt EW sur HMS President (25/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

1pt EW sur CLOUNMACON (20/1 avec Sky Bet – Bet Here!)