Conseils du président de l’AAI, Arjun Munda, aux archers liés aux Jeux olympiques de Tokyo

Le président de l’Association indienne de tir à l’arc (AAI), Arjun Munda, a exhorté mardi les archers à destination de Tokyo à tirer sans crainte alors qu’ils poursuivent une médaille olympique insaisissable aux prochains Jeux. Les archers country ont fait leurs preuves au niveau international, mais ils ont tendance à s’étouffer sur la plus grande scène. Ce n’est pas différent cette fois aussi avec Deepika Kumari de retour à la première place mondiale après avoir mené l’Inde à un balayage sans précédent à la Coupe du monde à Paris, trois semaines seulement avant les Jeux olympiques.

« Unko bas apna moral high karke bindaas khelna chahiye, bas yehi kaafi hai (Ils doivent juste tirer sans soucis et concourir sans peur, ce sera suffisant pour gagner des médailles) », a déclaré Munda à PTI. Deepika était en pole position avant ses premiers Jeux olympiques de Londres aussi mais rentre les mains vides.

« Mon seul conseil pour eux est de tirer d’une manière ‘bindaas’ sans se laisser distraire par les nouvelles et les médias », a déclaré l’ancien CM du Jharkhand. triplé de titres, notamment en arc classique féminin individuel, par équipe et en double mixte avec son mari Atanu Das.

L’équipe mixte, qui est le meilleur espoir de médaille olympique de l’Inde, a gagné neuf places pour se classer quatrième, tandis que Das (numéro 9) est également entré dans le top 10 pour la première fois, améliorant quatre places. « Je serai constamment en contact avec eux. J’ai toujours eu un intérêt personnel pour le sport. J’ai toute confiance qu’ils réussiront aux Jeux olympiques. » « C’est une période vraiment excitante pour le tir à l’arc en Inde. Étant originaire de la campagne du Jharkhand, je suis attaché au tir à l’arc depuis l’enfance. Donc personnellement, je suis vraiment fier et émotif de l’exploit », a déclaré Munda.

La performance est intervenue une semaine seulement après que la troïka féminine indienne de Deepika, Ankita Bhakat et Komalika Bari n’ait pas réussi à participer aux Jeux olympiques en équipe avec une défaite choc contre la Colombie au même endroit à Paris. « Cela aurait été mieux si nous nous qualifiions également en équipe. Mais je leur ai dit que ce n’est pas la fin du monde pour eux, ils auront des opportunités, c’est important de ne pas baisser les bras et de garder sa passion. Les prochains Jeux olympiques auront lieu dans trois ans – et à Paris », a déclaré Munda.

L’Inde participera à quatre épreuves à Tokyo : individuel masculin, par équipe, individuel féminin et en couple mixte. Munda a en outre déclaré que les Indiens avaient beaucoup travaillé sur la force mentale, dont le manque est considéré comme la principale raison de leur lutte aux Jeux olympiques.

« Depuis que nous avons pris la relève, nous avons eu plusieurs programmes d’entraînement mental. Il y a eu une formation pour les entraîneurs et je suis sûr que cela a été utile », a déclaré Munda, qui est également ministre de l’Union pour les affaires tribales.

