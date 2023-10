Conseils du « Golden Bachelor » pour sortir ensemble dans les 70 ans, drapeau rouge à éviter

Gerry Turner s’y connaît en matière de rencontres avec des femmes mûres.

Turner, qui joue dans « The Golden Bachelor », a 72 ans et il a perdu sa femme en 2017 à cause d’une infection bactérienne.

Maintenant, il a sa propre émission de rencontres avec un certain nombre de femmes en compétition pour son affection et, idéalement, sa main en mariage. Dans une nouvelle interview, il a expliqué ce que signifie rechercher l’amour à un âge plus avancé et comment les personnes dans des situations similaires devraient naviguer sur la scène des rencontres.

S’adressant à Jennifer Hudson dans « The Jennifer Hudson Show », il a expliqué que sortir ensemble à 70 ans est « complètement différent ».

« Quand vous avez entre 20 et 30 ans », a-t-il expliqué, « vous pensez à une carrière, vous pensez au nombre d’enfants que vous pourriez vouloir avoir avec un partenaire. Vous posez des questions superficielles comme : » Quelle est ta couleur préférée?’ et ainsi de suite. »

Il a dit que lorsque vous êtes plus âgé, « vous éliminez une partie de cela et vous regardez ce qui est vraiment important.

« Vous êtes toujours à la recherche de la personne qui vous comblera, avec laquelle vous vous sentirez à l’aise. Vous ne vous souciez plus de la couleur, ni de votre carrière ni du nombre d’enfants. Vous vous souciez de la façon dont vous passez vos vacances. … Vous savez : « Allez-vous à l’église ? Ce genre de choses. »

Hudson l’interrompit pour lui dire qu’elle allait à l’église et qu’elle passait ses vacances avec son enfant pendant que lui et le public riaient.

« Je dis juste que je pourrais être admissible », lui a-t-elle dit avant de poser des questions sur ses ruptures dans les relations.

« L’un des obstacles évidents est la distance », a déclaré Turner. « Quand je sortais ensemble avant de participer à cette émission, j’avais la règle des 60 miles et l’âge de 60 ans, donc ils devaient être adaptés à leur âge et ils devaient être proches. »

En plus de ces deux stipulations, la star de l’émission de rencontres ABC a déclaré qu’un autre problème qu’il aurait avec un potentiel amour est si le partenaire potentiel voulait faire avancer une relation trop rapidement.

« C’est bien de compresser ces étapes et d’avancer rapidement, mais vous ne pouvez pas les sauter », a-t-il expliqué.

Hudson a demandé un exemple de ce à quoi ressemblerait pour lui une personne se déplaçant trop vite.

« Si une personne avec qui je sors, et nous avons eu quelques rendez-vous, et qu’elle commence à parler de la façon dont je pourrais vouloir modifier mon testament… c’est un assez gros signal d’alarme », a-t-il expliqué.

On a également demandé à Turner quels conseils il donnerait aux personnes à la recherche d’un partenaire.

« J’avais un très bon ami au lycée. … Sa femme est décédée environ six mois avant ma femme. Sa femme est décédée en décembre 2016 et j’ai eu de ses nouvelles hier », a-t-il commencé. « Et il dit : ‘Gerry, toutes ces années, je ne suis sorti avec personne, et je t’ai regardé dans les deux premiers épisodes de la série, et je suis inspiré. Et avec ton espoir émouvant et un peu de chance. , je sors maintenant avec quelqu’un.' »

« Vous changez des vies et des perspectives », lui a dit Hudson sous les applaudissements du public.

« C’est à ça que ça sert », dit-il.

« Vous voulez donner aux gens la confiance non seulement pour espérer, mais aussi pour trouver du cœur, trouver de l’humour, profiter de leur vie et trouver cette personne. … C’est ce que nous voulons vraiment faire avec cette série. »