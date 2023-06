Conseils du deuxième jour de Royal Ascot: 10/1 Rogue Millennium peut frapper – Jones Knows | Nouvelles de la course

Notre pronostiqueur Jones Knows a des sélections à gros prix à attaquer le deuxième jour de la réunion royale.

Enjeux de Queen Mary (2.30)

Avec les places supplémentaires proposées par Sky Bet – ils en paient six – cela semble une excellente occasion d’avoir un botté de dégagement confiant dans les deux sens sur la talentueuse pouliche de Karl Burke, qui a l’air le meilleur cheval de la course mais qui se négocie à un prix plus élevé que vous vous attendriez généralement à un premier gagnant aussi impressionnant. J’ai adoré la façon dont elle a voyagé et mis un champ compétitif au lit à Nottingham à ses débuts – une performance soutenue par l’horloge. Soutenir de tels enfants professionnels de deux ans à Royal Ascot qui sont formés par des gestionnaires talentueux est une excellente stratégie de pari à long terme. Elle va s’approcher.

Enjeux du duc de Cambridge (3,40)

Neuf des 10 derniers gagnants de ce concours ont reçu des promenades patientes sur ce mile de piste raide, donc avoir un cheval qui reste plus loin et peut être monté tranquillement est un must. Cela m’a conduit aux chances de la coureuse de Tom Clover, qui a été complètement ignorée par le marché malgré une forme très chaude des Middleton Fillies ‘Stakes à York, où elle n’a été écartée que de justesse par l’excitant Free Wind .

Ce cheval pourrait s’arrêter dans les Hardwicke Stakes samedi et elle a également été une gagnante confortable à York, Rogue Millennium s’est en fait échangé à 1,60 en course, ce qui suggère qu’il n’était pas aussi confortable que Frankie Dettori l’a fait en selle. Une répétition de cette course sur une piste qui conviendra à son style de galop la verra se rapprocher de très près dans un renouvellement de la course de qualité inférieure.

Ma confiance est renforcée par la réservation de Danny Tudhope en selle – un homme dont le style patient est vu à sa capacité maximale sur la piste droite d’Ascot. Dans les courses de plus de sept stades et d’un mile sur le parcours droit, Tudhope affiche un très bon taux de victoire de 33% et un taux de réussite avec 11 gagnants montés sur 105 coureurs. Une énorme surperformance par rapport aux attentes du marché.

Coupe de chasse (5.00)

En termes de forme solide, la victoire de Ghaly à la fin de la saison dernière à Newmarket ne pouvait pas mieux fonctionner. Il a battu King Of Conquest à la deuxième place ce jour-là et ce cheval a depuis remporté trois courses, tirant jusqu’à 20 livres dans le handicap. Pendant ce temps, le cinquième, Rebel Territory, a remporté la Coupe Victoria tandis que huit des neuf chevaux derrière lui ce jour-là pour avoir couru depuis ont tous marqué au moins une fois, y compris Revich qui s’est élancé dans un précieux handicap de Chester lors de la réunion de mai. .

L’entraîneur est également un bon coup de main avec des chevaux plus âgés légèrement courus dans des handicaps. Saeed Bin Suroor travaille à un taux de grève de 20% avec des chevaux âgés de cinq ans ou plus dans des handicaps de classe 2, dépassant les attentes du marché avec des chiffres très sains. Si Ghaly est prêt à partir, ce que suggèrent les forces du marché, alors il a tous les outils nécessaires pour gagner.

Il est certainement logique d’avoir deux fléchettes dans une course aussi compétitive, en particulier avec Sky Bet offrant huit places.

Cet ancien responsable de Sir Michael Stoute se délecte de ce type de handicap sur grand terrain, ayant terminé deuxième et quatrième lors des deux dernières éditions de la Hunt Cup. Et le passage des entraîneurs à Daniel et Claire Kubler, qui ont un excellent taux de grève avec les nouvelles recrues, ce cheval a l’air très attrayant par rapport à sa marque actuelle de 99. C’était en plein spectacle lors de sa première course accrocheuse pour l’écurie dans un Handicap compétitif de York où, malgré une mauvaise position et des problèmes, il est resté sur une puissante quatrième place et gagnait sur la ligne. J’aime soutenir les chevaux qui restent à plus d’un mile pour les courses sur ce parcours et cette distance et Astro King est assuré de frapper fort la ligne sur toutes les formes connues.

Vase de la Reine (5.35)

Ce n’est pas souvent que vous pouvez soutenir un Aidan O’Brien qui a remporté la dernière fois trois ans à Royal Ascot à un prix juteux dans chaque sens, nous devons donc en profiter. Les vibrations d’adieu de Frankie Dettori ont un effet dominant sur ces marchés de paris de Royal Ascot – comme on le voit avec le favori Gregory ici. Il a l’air d’un stayer très progressif pour John Gosden mais le Cocked Hat à Goodwood n’est jamais une course profonde et bien qu’il ait été fort sur la ligne, il était très capricieux et vert dans la ligne droite.

C’est un grand pas en avant et il est un favori pour affronter des rivaux bien élevés. Pas plus que l’Opéra de Pékin, seul coureur du chantier O’Brien. Ils ont décroché sept fois cette course depuis 2007 et ont marqué sept secondes en plus. Le fils de Galileo a montré de fortes vibrations pour décrocher un concours Listed à Naas lors de son dernier départ, surmontant une mauvaise position dans une course lente pour gagner. Avec de nouvelles améliorations à venir, il est difficile de voir ce genre sympathique être hors du cadre.

Paris conseillés :

