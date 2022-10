Conseils diététiques pour le cancer avancé de la prostate

Pendant que vous suivez un traitement contre le cancer de la prostate, il y a des aliments que vous pouvez manger – et d’autres à éviter – qui peuvent améliorer votre santé. Bien qu’il n’y ait pas de remède miracle contre le cancer de la prostate, vos habitudes alimentaires peuvent faire une différence dans votre vision.

“Dans tous les cancers, et en particulier le cancer de la prostate, un régime alimentaire sain pour le cœur, sensible et modeste en sucre est absolument utile pour les soins contre le cancer”, déclare Mark Pomerantz, MD. Il est oncologue médical au Centre d’oncologie génito-urinaire du Dana-Farber Cancer Institute.

Les traitements du cancer de la prostate peuvent affecter votre métabolisme (comment les aliments sont transformés en énergie), votre force et votre endurance, dit-il. Lorsque vous mangez des aliments qui soutiennent votre cœur et améliorent votre santé globale, votre corps peut mieux supporter ces traitements.

“Avec l’exercice, un régime alimentaire qui vous aide à maintenir un corps aussi maigre que possible est très précieux et nous aide à traiter le cancer de la prostate avancé aussi agressivement que nous le souhaitons”, déclare Pomerantz.