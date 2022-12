Conseils d’hiver de la France : préparez-vous aux coupures de courant, mais ne paniquez pas

Commentez cette histoire Commentaire

SAINT BRIEUC, France – Si le réseau électrique français devait approcher de ses limites dans les semaines à venir, selon les responsables, les signes avant-coureurs ne seraient pas subtils. Des millions de personnes recevraient des alertes téléphoniques. Sur les sites gouvernementaux, les graphiques de consommation d’énergie passeraient au rouge. La dernière option serait celle qui jusqu’à présent semblait impensable : des coupures de courant régionales pour éviter l’ampleur des coupures de courant observées pour la dernière fois en 1978, lorsqu’une grande partie du pays s’est arrêtée pendant des heures.

Les responsables français ont suggéré que de tels scénarios sont plus probables cet hiver qu’à tout moment depuis près d’un demi-siècle. Ou peut être pas.

Le gouvernement a alterné pendant des mois entre les assurances et les nouvelles troublantes, essayant de susciter juste ce qu’il faut d’inquiétude du public pour encourager les résidents à réduire leur consommation d’électricité. Mais après un tourbillon d’annonces contradictoires — et malgré un plaidoyer du président Emmanuel Macron selon lequel “il ne faut pas céder à la panique !” — l’aiguille a maintenant basculé de manière décisive dans la direction de la frénésie publique.

Alors que l’Europe se dirige vers ses deux mois les plus froids, plus d’une douzaine de centrales nucléaires françaises sont toujours fermées pour des raisons de sécurité et des retards d’inspection. Il n’est pas clair si les voisins de la France peuvent entièrement combler le déficit de production d’électricité dans un contexte de baisse significative des livraisons de gaz de la Russie sur le continent en raison de sa guerre en Ukraine.

Lorsque RTE, l’opérateur français du réseau électrique, a averti le mois dernier d’un risque “élevé” de pannes de courant en janvier, le gouvernement s’est empressé de publier des plans d’urgence et a exhorté les autorités locales à se préparer aux pires scénarios. Une société d’énergie appartenant à l’État a ajouté au chaos en disant à tort que les patients sous appareils respiratoires à domicile “ne feraient pas partie des clients prioritaires”. Les opérateurs téléphoniques ont averti que les appels d’urgence sur les téléphones portables pourraient ne pas passer.

“Depuis quelques semaines, les gens sont plutôt inquiets de la situation”, a déclaré Fabien Antoine, qui exploite un magasin de matériel électrique à Saint-Brieuc, une ville du nord-ouest de la Bretagne. Antoine a dû créer une liste d’attente pour les lampes à piles après que la demande ait explosé et que ses fournisseurs aient eu du mal à suivre. L’intérêt pour les petits panneaux solaires est également en hausse, car certains clients recherchent des moyens d’alimenter certains appareils et appareils sans avoir à dépendre du réseau national, a-t-il déclaré.

Les habitants d’ici vivent depuis des années sous les avertissements de possibles pannes de réseau, en partie parce que la Bretagne se trouve sur une péninsule venteuse à l’ouest de la France et dépend de l’énergie produite ailleurs. Mais les habitants ne se souviennent pas d’avoir déjà rencontré des problèmes de panne plus répandus qu’en ce moment.

“Il y a de vraies insécurités sur la façon de passer l’hiver”, a déclaré Nadia Druillennec, adjointe au maire de Saint-Brieuc, une longue écharpe enroulée autour du cou alors qu’elle était assise dans le bureau glacial du maire de la ville. Pour économiser de l’énergie, les températures ont été baissées à 66 degrés ou moins dans les bâtiments publics du pays.

Craignant la colère du public, le gouvernement Macron a plafonné les prix de l’énergie à un niveau relativement bas. Alors que d’autres pays ont vu des prix plus élevés comme un moyen de faire baisser la consommation, la France s’est initialement concentrée sur l’appel au sens du devoir civique des résidents pour qu’ils réduisent volontairement.

L’utilisation des ménages a cependant tardé à baisser. Fin novembre, au milieu d’évaluations de plus en plus désastreuses, le gouvernement a durci son ton et a suggéré qu’il pourrait être contraint d’imposer des coupures de courant limitées à moins que la consommation ne baisse suffisamment.

Les responsables ont publié des détails sur le déroulement de ces pannes annoncées à l’avance. Les hôpitaux, les postes de police et d’autres infrastructures essentielles continueraient d’être approvisionnés. Mais les écoles, les maisons, la plupart des entreprises et même les feux de circulation dans les zones touchées perdraient de l’électricité pendant plusieurs heures le matin ou le soir.

Ces scénarios ont influencé de nombreuses personnes – la consommation d’électricité a récemment été inférieure de 9% à la moyenne – mais certains s’inquiètent de leur impact sur le moral des Français. “Il arrive un moment où la peur est plus paralysante que mobilisatrice”, a déclaré un proche de Macron au journal Le Monde.

Citant une évaluation mise à jour de l’opérateur de réseau français d’un risque “moyen” au lieu d’un risque “élevé” de pannes en janvier, les ministres semblent soudainement à nouveau optimistes. Pourtant, on craint maintenant que les messages mixtes n’aient coûté au gouvernement une crédibilité bien nécessaire.

Maxime Besnoux, directeur d’école de 39 ans dans la ville bretonne de La Méaugon, a déclaré que les premiers avertissements ont suscité de nombreuses questions, mais lui et son personnel n’ont toujours pas plus d’informations “que les parents des élèves”.

De nombreux habitants de la région savent par expérience que les conditions météorologiques et les habitudes de consommation peuvent être difficiles à prévoir, ce qui signifie que le pire pourrait très bien être encore à venir. Le fournisseur de réseau français affirme qu’une réduction de la consommation d’énergie jusqu’à 15 %, soit près du double du niveau actuel, peut être nécessaire pour éviter une panne de courant en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Dans le même temps, les gens ici ont également vu comment la perspective de pannes d’électricité peut entraîner des changements plus positifs à long terme. “Cela aide vraiment à faire prendre conscience que les gens doivent être prudents et débrouillards”, a déclaré Maryse Menguy, haut responsable de l’énergie en Bretagne.

André Crocq, un conseiller régional qui se concentre sur les questions énergétiques, est d’accord et cite les efforts d’isolation des maisons pour éviter les pertes de chaleur et une plus grande concentration sur les énergies renouvelables. “La situation a considérablement évolué au cours des 10 dernières années”, a-t-il déclaré.

Certaines des leçons apprises en Bretagne sont reprises ailleurs. En 2008, les responsables de la région ont lancé le système « Ecowatt » qui avertit les consommateurs des pénuries d’énergie imminentes et les encourage à éteindre leurs machines à laver, les lampes inutiles ou les machines d’usine. Désormais étendue à toute la France, l’application pour smartphone du système, soutenue par le gouvernement, a été téléchargée plus de 2 millions de fois.

Dominique Schaeffer, 66 ans, qui vit dans la ville orientale de Strasbourg, a déclaré qu’elle suivait de près les mises à jour “Ecowatt” depuis que les journaux télévisés ont commencé à les diffuser cette année. “Même maintenant, nous utilisons la machine à laver la nuit” pour éviter les heures de pointe de consommation, dit-elle.

Les efforts de mobilisation peuvent expliquer pourquoi la Bretagne n’a pas connu de panne d’électricité depuis des décennies. Même avec seulement un petit pourcentage de la population participante, la consommation d’énergie a chuté d’environ 3 points de pourcentage pendant certaines heures de pointe, a déclaré Ivan Saillard, l’un des créateurs d’Ecowatt. Ce niveau de réduction, a-t-il noté, “peut être décisif”.

Le maire de La Méaugon, Jean-Marc Labbé, a longtemps milité pour réduire l’éclairage public de son village, arguant que les lumières inutiles nuisent à la biodiversité en tuant les insectes. La crise actuelle semble être l’un de ses arguments les plus forts à ce jour, et les habitants ont récemment voté pour que les lampadaires soient éteints à 21 heures, une heure plus tôt que d’habitude.

Labbé a également porté volontaire son village pour une expérience qui pourrait ajouter une étape supplémentaire entre la réduction volontaire de la consommation et les coupures de courant progressives. Si le réseau électrique français venait à être sous pression, les lampadaires du village s’éteindraient automatiquement, plongeant son église centenaire et les routes dans l’obscurité.