Conseils d’experts sur la façon de trouver le bon traitement de santé mentale

Selon une étude de Recherche en santé mentale Canada, un Canadien sur quatre connaît des niveaux élevés d’anxiété.

À mesure que de plus en plus de personnes interagissent avec la maladie mentale, les options sur la meilleure façon de traiter les conditions peuvent devenir écrasantes.

La Dre Candice Monson, professeure à l’Université métropolitaine de Toronto et PDG de Nellie Health, affirme que chaque maladie et chaque personne doivent être traitées différemment.

“Je pense que nous sommes dans une phase, heureusement, en santé mentale, où nous en sommes vraiment… à penser davantage à la santé personnalisée”, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue avec CTVNews.ca.

La carrière de Monson a commencé comme psychologue clinicienne avant que sa prochaine passion ne l’amène à rejoindre Nellie Health, une clinique à but lucratif basée à Toronto et spécialisée dans les soins de santé mentale. Elle a étudié la psychologie derrière la maladie mentale et a essayé de déterminer quelle psychothérapie fonctionne pour les gens.

Pour aider à déchiffrer quel traitement correspond à des conditions spécifiques, la Société canadienne de psychologie et l’Association des psychiatres du Canada compilent des recherches sur les maladies et les traitements les plus efficaces et donnent des lignes directrices aux professionnels de la santé.

Certaines maladies exigent que les patients soient exposés à une peur ou à un résultat, appelé thérapie d’exposition, plutôt que de parler des problèmes, appelés thérapie cognitivo-comportementale.

Un exemple de cela, a déclaré Monson, est les différents traitements entre l’anxiété et la dépression.

“Donc, si je souffre de dépression, par exemple, l’un des meilleurs traitements contre la dépression est ce qu’on appelle l’activation comportementale, qui est un terme fantaisiste pour devenir actif et bouger”, a-t-elle déclaré.

Pour l’anxiété, le meilleur type de traitement selon Monson est de “faire face à votre peur” – la thérapie d’exposition.

“Je pense que beaucoup de gens vont en thérapie en pensant que c’est un peu comme une taille unique, et nous allons parler du passé et de mes problèmes”, a déclaré Monson. “Mais les traitements qui fonctionnent réellement sont basés sur une théorie expliquant pourquoi vous avez même ce problème.”

COMMENT TROUVER LE MEILLEUR TRAITEMENT

Une première étape importante pour obtenir le bon traitement, a déclaré Monson, est de comprendre la maladie et de choisir un fournisseur qui travaille avec vous.

“Je pense qu’en tant que consommateur, il est vraiment important de s’éduquer comme vous le feriez pour n’importe quel problème de santé”, a déclaré Monson. “Mais aussi pour avoir l’impression que votre fournisseur est avec vous (pour dire) ce sont les options.”

La santé mentale est souvent qualifiée de parcours, un parcours qui peut prendre plus que quelques rendez-vous pour progresser. Monson dit que le traitement devrait être un travail “actif”.

“Je pense qu’il est vraiment important de savoir dans quoi vous vous embarquez et que cela a du sens pour vous”, a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose dans lequel vous pouvez vous engager et vous joindre à votre fournisseur afin d’obtenir les résultats.”

Trouver le bon thérapeute et fournisseur est également crucial pour obtenir le bon traitement. Monson a déclaré qu’il y avait des questions que les gens devraient poser pour s’assurer que le thérapeute leur convient.

1. Comment allez-vous évaluer ce que j’ai

2. Quel type de thérapie êtes-vous qualifié pour utiliser

3. Comment savez-vous si je vais aller mieux

4. Que va-t-il se passer en thérapie

Les thérapeutes sont généralement formés à un certain nombre de types de traitement différents, mais certains peuvent se spécialiser dans des techniques spécifiques et préférer se concentrer sur une ou quelques-unes plutôt que sur d’autres.

“Si je suis un thérapeute CBT (thérapie cognitivo-comportementale) et que je suis lourd sur le C, petit B, alors nous allons passer beaucoup de temps à vous faire faire ce qu’on appelle des enregistrements de pensée”, a déclaré Monson. “Ensuite, nous allons essayer d’être systématiquement curieux de savoir comment vous prenez des informations qui peuvent ne pas être bonnes pour vous.”

Cette forme de traitement ne serait pas compatible, a déclaré Monson, avec les personnes atteintes de trouble obsessionnel-compulsif (TOC).

Un thérapeute n’est qu’un des nombreux professionnels de la santé mentale vers lesquels les gens peuvent se tourner. Ce professionnel détient généralement une maîtrise et est agréé, lit-on sur le site Web de Nellie Health.

Les psychologues se spécialisent dans l’évaluation, le diagnostic et le traitement des troubles et problèmes psychologiques.

Les travailleurs sociaux cliniciens sont formés à l’évaluation et au traitement de la santé mentale.

Les psychiatres sont des médecins et se spécialisent dans l’évaluation et la gestion médicale des problèmes de santé mentale, y compris la prescription de médicaments, explique Nellie Health.

Il est important de savoir “ce à quoi vous vous engagez afin de pouvoir vous y engager pleinement aux côtés de votre fournisseur, afin d’obtenir le meilleur résultat optimal dans votre cas”, a déclaré Monson.