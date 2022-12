Conseils d’experts pour voyager pendant la tempête hivernale du week-end de vacances

Les intempéries qui frappent une grande partie du Canada vendredi et samedi créent une litanie de problèmes pour les voyageurs potentiels qui espèrent voir des amis et de la famille, ou se diriger vers des destinations de vacances lointaines ce week-end de vacances.

De plus, le chaos à l’aéroport international de Vancouver, qui a commencé par une tempête hivernale dans la région lundi, a provoqué un effet domino d’annulations et de retards de vols qui laisse certains passagers bloqués.

Bien que cela puisse être une période de l’année où l’on dit que des miracles se produisent, la journaliste de voyage Loren Christie a déclaré à Your Morning de CTV que cela pourrait ne pas être le cas pour beaucoup qui essaient de voler quelque part ce week-end.

«Je déteste être porteur de aucun espoir à cette période de l’année, mais ils vous disent, si vous parlez à WestJet, de ne pas leur parler. Leurs centres de contact sont débordés », a-t-il dit.

WestJet a annoncé jeudi qu’elle annulait de manière proactive des vols en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Les compagnies aériennes se remettent toujours de la tempête de Vancouver plus tôt dans la semaine, a déclaré l’aéroport international de Vancouver dans des déclarations publiées sur son site Web.

Cette saison des vacances de décembre était censée être la période la plus occupée pour les voyages depuis le début de la pandémie, ce qui entraîne peu de disponibilité de vols, a déclaré Christie.

“La tempête de Vancouver a terriblement commencé la semaine, elle a créé cet effet domino”, a déclaré Christie. “Ce n’est pas comme si cela se produisait aujourd’hui … ils se remettent encore du début de la semaine, dans tout le système”, a-t-il déclaré.

Pour les voyageurs aériens dont les vols sont annulés, Christie recommande de rentrer chez eux et de faire d’autres projets. “Remplissez ce formulaire de remboursement”, a-t-il dit.

Si le vol est retardé, “attendez et voyez, car l’étrange vol part”, a-t-il déclaré.

Donnez la priorité aux vols directs vers une destination si vous pouvez effectuer une nouvelle réservation, car la météo régionale peut avoir d’autres impacts et risquer que vous ne rentriez pas chez vous, a déclaré Christie. De plus, laissez les cadeaux à la maison et voyagez avec un bagage à main, a-t-il dit.

À Toronto, l’aéroport international Pearson « fait tout » son possible pour soutenir les compagnies aériennes, mais la météo continuera d’avoir un « impact important » sur les vols, a déclaré vendredi à CTV News Channel Tori Gass, conseillère principale en communication pour les autorités aéroportuaires du Grand Toronto. .

L’aéroport organise des séances de planification avec les compagnies aériennes pour discuter de la logistique et de facteurs tels que la glace et la neige sur les pistes ou le temps qu’il faudra pour dégivrer les avions, a-t-elle déclaré.

“Ce sera de la glace, de la neige et des vents violents, et cela crée des conditions difficiles”, a déclaré Gass. Les conditions ne sont pas non plus sûres pour les travailleurs, ce qui pourrait également entraîner des retards, a-t-elle déclaré.

“Cela dépendra de la sécurité”, a-t-elle déclaré.

VOYAGE EN TRAIN ET EN VOITURE

Et pour les voyageurs de VIA Rail, c’est à toute vapeur et ils sont prêts à affronter la météo, a déclaré Christie. « Si vous êtes dans un train VIA, vous recevrez un courriel », a-t-il dit.

Ceux qui ont l’intention d’atteindre des destinations en voiture savent probablement qu’il est «assez perfide» de voyager dans la région. Enlever la glace et la neige de la voiture est la première étape avant de prendre la route, a déclaré Christie.

De plus, Christie a dit qu’il a parlé à la CAA et que la recommandation est de faire savoir à votre hôte de rassemblement ou de fête que vous n’êtes peut-être pas à l’heure et que “vous y arriverez quand vous y arriverez”.

Pour les hôtes, “laissez la personne arriver quand elle arrive, pas de textos, pas d’appels”, a-t-il dit.

Le La police provinciale de l’Ontario a déclaré dans une déclaration sur Twitter jeudi qu’avec des conditions météorologiques extrêmes en route, “veuillez surveiller de près les conditions météorologiques et routières et envisager de modifier vos projets de voyage pendant les vacances”.

du Québec Le service 511 tweeté vendredi qu’une tempête fait rage et que les conducteurs envisagent de reporter des trajets non urgents.

Selon le site Web de la CAA, les conducteurs peuvent faire des ajustements avant de partir pour donner la priorité à la sécurité. Il recommande de ne pas supposer que l’heure d’arrivée du GPS sera correcte, de s’assurer que la vue est dégagée, de garder une trousse d’urgence dans la voiture et de ranger le téléphone, indique-t-il.

Pendant la conduite, il est important de garder le réservoir plein, de toujours porter une ceinture de sécurité et de rester calme si vous êtes coincé, indique-t-il.

“Ne soulevez pas de charges lourdes et n’essayez pas de pousser votre voiture par vous-même”, indique-t-il. “Pour prévenir l’empoisonnement au monoxyde de carbone, assurez-vous que le tuyau d’échappement de votre voiture n’est pas bloqué par la neige”, recommande-t-il.