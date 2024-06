Conseils d’experts pour lutter contre les moustiques cet été

À mesure que le temps se réchauffe et que l’humidité augmente, des moustiques éclosent dans les jardins de tout le pays, désireux de s’en prendre aux innocents amateurs de barbecue et aux jardiniers amateurs du monde entier. Un insectifuge puissant ne se démodera peut-être jamais, mais il est loin d’être la seule option pour lutter contre les intrus les plus ennuyeux de l’été. Nous avons demandé à des experts chevronnés en matière de moustiques – des entomologistes aux gourous du voyage d’aventure – comment ils combattent les moustiques dans leur propre jardin. Voici ce qu’ils conseillent.

«Je vais ressembler à un entomologiste ennuyeux et suggérer ce que recommande le CDC», déclare Louisa Messenger, parasitologue médicale et entomologiste qui enseigne à l’Université du Nevada à Las Vegas. «La protection personnelle», dit-elle, est votre première ligne de défense, y compris un insectifuge approuvé par l’EPA contenant 25 pour cent de DEET et le port de chemises à manches longues et de pantalons traités avec un insecticide, «généralement de la perméthrine».

Richard Campbell, fondateur de la société de voyages d’aventure 10Adventures, convient que rien ne vaut la dissimulation. Lui et sa famille passent les mois d’été au cœur des Rocheuses canadiennes, où les moustiques peuvent devenir étonnamment vicieux. Comme ils pondent près ou dans l’eau, dans les montagnes, « vous avez des terrains de reproduction presque parfaits », avec tous les lacs, rivières et zones marécageuses, explique Campbell. Dans certaines zones, notamment juste en dessous de la limite des arbres, près de l’eau, dit-il, « la plupart des insecticides sont inutiles ». L’astuce consiste donc à ne laisser aucune peau exposée, en particulier aux endroits les plus vulnérables. « Ils adorent mes chevilles », dit-il, c’est pourquoi il porte souvent deux paires de chaussettes.

Dans les marais de Floride, les mesures de protection peuvent devenir encore plus extrêmes. Pete Corradino, biologiste de la faune et propriétaire d’Everglades Day Safari, affirme que les groupes de touristes dirigés par son entreprise sont encouragés à faire le plein de répulsif DEET et à porter des chapeaux avec des filets pour couvrir le visage et le cou. En dehors de cela, c’est une question d’adaptation : à présent, dit Corradino, « quelques piqûres de moustiques pour moi sont quelque chose que je peux tolérer ».

Vider ou traiter l’eau stagnante

Si vous avez combattu les moustiques, vous savez sûrement que même la plus petite quantité d’eau stagnante – là où les femelles pondent leurs œufs et où les bébés se développent – ​​peut abriter l’ennemi.

Messenger affirme que les propriétaires de piscines devraient traiter chimiquement l’eau avec les produits chimiques standard, y compris le chlore. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les piscines doivent être entretenues et nettoyées régulièrement, car « les moustiques sont beaucoup moins susceptibles de se reproduire dans une eau propre sans aucun débris », dit-elle.

Les personnes possédant des jardinières extérieures qui récupèrent l’eau « doivent les jeter ou éventuellement les traiter avec un insecticide », bien que Messenger dit se méfier des traitements chimiques car ils pourraient également avoir un impact sur la santé de la plante.

Pour les personnes possédant des étangs, des bains d’oiseaux et même des flaques d’eau sur leur propriété, Daniel M. Parker, professeur agrégé de santé publique à l’Université de Californie à Irvine, propose une autre solution : les petits poissons comme les guppys et les larves de libellules sont des prédateurs naturels des moustiques. larve. En ajouter un peu à l’eau aidera au contrôle de la population.

Parker met également en garde contre la conservation de certaines plantes dans votre jardin. Des variétés telles que les broméliacées, les sarracénies et certains types de bambous creux peuvent retenir de petites étendues d’eau sur leurs feuilles ou dans les crevasses et constituent donc un habitat de prédilection pour les larves de moustiques.

David Price, entomologiste et directeur des services techniques de la société de lutte antiparasitaire Mosquito Joe, dit qu’il évite les buis, les arbustes à feuilles persistantes et les arbustes à ligustrum ensoleillé, qui peuvent tous abriter des moustiques. Il conseille d’élaguer tous les buissons épais de votre jardin, qui offrent une protection contre les moustiques ainsi qu’un endroit possible pour pondre leurs œufs.

Faites quelques changements alimentaires Légumes féculents, aliments salés et épicés : tout cela peut vous rendre plus attrayant pour les insectes en fête. « Les moustiques ne sont pas attirés par la nourriture elle-même », explique Nicole Carpenter, présidente de Black Pest Prevention à Charlotte, mais ils peuvent être attirés par les changements dans la chimie corporelle résultant de la consommation de certaines choses. « Par exemple, les aliments épicés incitent votre corps à produire plus de dioxyde de carbone. » Et le dioxyde de carbone que nous expirons permet aux moustiques de nous localiser. « Boire de l’alcool, en particulier de la bière, contribue également à libérer davantage de dioxyde de carbone », explique Carpenter. De plus, cela peut vous faire courir un peu plus chaud, et les températures corporelles élevées sont un autre facteur qui peut attirer les moustiques, explique Messenger de l’UNLV.

Letisha Guerrero, fondatrice de Nouveau Lifestyle, un blog de bien-être et de voyage, possède une vaste expérience des voyages internationaux, souvent dans des endroits connus pour être des buggy. Une fois au Honduras, une réaction allergique aux piqûres de moustiques a conduit à une hospitalisation, alors maintenant Guerrero est hyperprudent. Elle rapporte que l’abandon des savons et lotions odorants au profit de produits parfumés à la citronnelle et à la citronnelle l’a rendue moins attrayante. Elle dit que l’utilisation d’huiles essentielles comme le spray d’huile d’eucalyptus citronné naturel Murphy’s et le répulsif anti-insectes original Nantucket Spider for People l’a aidée à éloigner les moustiques.

Messenger dit qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de certains parfums qui vous rendent plus ou moins sujet aux piqûres. Cependant, « si vous appliquez une lotion, cela modifie la composition des bactéries présentes sur votre peau », et que processus, plutôt que le parfum contenu dans un certain produit, « [can alter] votre odeur aux moustiques », ce qui fait de vous plus ou moins un aimant pour eux.

Planifiez judicieusement votre temps à l’extérieur

Tracy Ellis, entomologiste basée à San Diego chez FarmSense, une entreprise de technologie agricole, évite de faire de l’exercice à l’extérieur au crépuscule ou à l’aube. «J’essaie de faire mon travail quand je ne suis pas une victime parfaite», dit-elle, soulignant que les moustiques ont plus de facilité à vous trouver lorsque vous êtes «en sueur, sale et que vous respirez fort». Même si vous sortez simplement vous promener par une soirée d’été humide, Ellis suggère de prendre d’abord une douche et d’apporter un répulsif. Elle convient qu’un produit contenant du DEET fonctionne mieux, mais dit que les produits botaniques et entièrement naturels sont toujours meilleurs que rien.

Corradino, le propriétaire d’Everglades Day Safari, rappelle que sortir le soir devrait vraiment être évité dans les zones de super buggy comme son quartier de Fort Myers, en Floride. « Une fois le crépuscule tombé, vous rentrez généralement à l’intérieur, car c’est à ce moment-là que les moustiques peuvent devenir très dangereux », dit-il.

Parfois, il suffit de laisser les moustiques gagner.