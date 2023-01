Conseils d’experts – Hollywood Life

Voir la galerie





Maintenant que la nouvelle année est là, il est temps de donner le coup d’envoi à nos résolutions et heureusement, Chez Khloé Kardashian Corps de vengeance entraîneur, Pierre Laceypartagé avec HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENTl’entraînement bootcamp de 30 minutes que vous pouvez faire à la maison ou à l’extérieur, pour vous mettre en forme et faire bouger votre corps.

Lacey a partagé sa routine d’entraînement de 8 exercices ci-dessous et la meilleure partie est que le seul équipement dont vous avez besoin est un canapé et votre poids corporel.

BOOTCAMP CORPS COMPLET – Bootcamp de 30 minutes

8 exercices à répéter 3 fois

“Premier tour : 45 secondes

Deuxième tour : 30 secondes

Troisième tour : 20 secondes

1. Poussées inclinées sur le canapé – Poitrine et tronc

2. Couch Squat Taps – Jambes et Fesses

3. Dips – Triceps

4. Prise de planche – noyau et dos

5. Booty Pops – Fesses

6. Vélo – Noyau

7. Burpees – Cardio complet

8. Patineur de vitesse – Jambes & Cardio »

1. Poussées inclinées sur le canapé – Poitrine et tronc

«Mettez-vous en position de pompe avec vos mains à la largeur des épaules sur le canapé. Abaissez-vous de manière à ce que votre poitrine flotte juste au-dessus du canapé, puis maintenez cette position pendant 2 secondes avant de vous relever pour reprendre la position de départ.

2. Couch Squat Taps – Jambes et Fesses

«Commencez avec vos pieds plantés sur le sol avec votre butin confortablement assis sur le canapé. Levez-vous rapidement en poussant le poids de votre corps sur vos talons. Une fois en position debout, poussez vos hanches vers l’avant avant de revenir à la position de départ.

3. Dips – Triceps

« Trempez votre butin vers le sol en pliant vos coudes. Gardez vos coudes pointés vers l’arrière et rentrés lorsque vous abaissez votre corps. Faites une pause d’une seconde, puis redressez vos bras pour revenir à la position de départ. Concentrez-vous sur l’utilisation de vos bras, pas de vos jambes, pour soulever votre corps et assurez-vous de garder votre corps droit de haut en bas sans vous pencher en avant ou en arrière.

4. Prise de planche – noyau et dos

“Commencez face contre terre en position de planche avec vos avant-bras et vos orteils sur le sol. Engagez vos muscles abdominaux en tirant votre nombril vers votre colonne vertébrale. Maintenez cette position pendant toute la durée de l’intervalle.

5. Booty Pops – Fesses

« Placez votre dos contre le sol, avec un genou plié et ce même pied à plat sur le sol. Levez la jambe opposée et pliez le genou de manière à ce que votre hanche et votre genou forment un angle de 90 degrés. Placez l’arrière de vos coudes contre le banc. Poussez vos genoux vers l’extérieur, serrez vos fessiers et soulevez vos hanches jusqu’à ce qu’elles soient alignées avec votre torse, puis redescendez jusqu’à la position de départ.

6. Vélo – Noyau

« Allongez-vous à plat sur le sol avec le bas du dos appuyé contre le sol (tirez votre nombril vers l’intérieur pour cibler également vos abdominaux profonds). Mettez vos mains derrière votre tête, puis ramenez vos genoux vers votre poitrine et soulevez vos omoplates du sol, mais assurez-vous de ne pas tirer sur votre cou. Redressez votre jambe droite à un angle d’environ 45 degrés par rapport au sol tout en tournant le haut de votre corps vers la gauche, en ramenant votre coude droit vers le genou gauche. Assurez-vous que votre cage thoracique bouge et pas seulement vos coudes. Maintenant, changez de côté et faites le même mouvement de l’autre côté pour terminer une répétition. Assurez-vous de ne pas tirer sur votre cou !

7. Burpee – Cardio complet

“Commencez par vous tenir debout et joignez vos pieds. Penchez-vous et posez vos mains sur le sol et sautez vos pieds en arrière pour former une planche. Remontez ensuite en engageant votre cœur simultanément. Sautez en arrière jusqu’à ce que vous soyez complètement étiré. Assurez-vous que vos fesses ne restent pas en l’air. Encore une fois, sautez vos pieds vers vos mains et adoptez une position debout.

8. Patineur de vitesse

« Adoptez une position athlétique avec les genoux légèrement fléchis et les hanches repoussées vers l’arrière. Poussez de manière explosive avec l’une de vos jambes et sautez sur l’autre jambe tout en balançant vos bras. Ensuite, collez l’atterrissage, faites une pause et sans toucher ce pied au sol, répétez le mouvement d’avant en arrière pendant toute la durée de l’intervalle.

Besoin de plus d’entraînements ? “Si vous recherchez des entraînements rapides et faciles qui accélèrent votre rythme cardiaque, venez vous entraîner avec moi sur IG Live tous les mardis et jeudis pendant notre quarantaine mondiale à 8 h PST ou rejoignez mon programme d’entraînement en ligne sur virtualtraining.laceystonefitness.com “, a partagé Lacey. “De plus, avec la quarantaine, de nombreux gymnases partagent chaque jour des entraînements en direct, certains de mes favoris étant @THEWALLFitness, @Barrys et @BodyBySimone.”

