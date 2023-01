Conseils d’experts – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Avec l’aimable autorisation de Paolo Mascitti

Ce n’est pas un secret que Nicole Scherzinger a la silhouette la plus incroyablement tonique et le secret du corps incroyable de la chanteuse est son entraîneur, Paolo Mascitti. Heureusement, Paolo a partagé avec HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENTla routine d’entraînement en 7 étapes qui tonifie tout votre corps, que vous pouvez faire tout en étant coincé à la maison.

“Lorsque vous êtes coincé à la maison, il est facile de devenir paresseux et de tomber dans des habitudes malsaines, mais si vous choisissez de vous entraîner à la place, votre santé physique et mentale globale peut s’améliorer considérablement”, a admis Paolo.

Paolo a partagé ci-dessous sa routine d’entraînement en 7 étapes pour tout le corps, qui est facile à suivre. De plus, il vous donne des étapes exactes sur la façon de maîtriser chaque exercice de manière experte, que vous pouvez voir ci-dessous.

La routine:

“15 débrayage au tapotement d’épaule

15 accroupis

15 sauts accroupis

16 planches à pomper (8 de chaque côté)

10 fentes pendulaires (10 de chaque côté)

20 fentes sautées

12 pompes de décollage

Reposez-vous pendant 10 à 15 secondes entre chaque mouvement, répétez le circuit entier 4 fois.

Étape 1 : Sortez pour toucher l’épaule

1. «Tenez-vous debout, les pieds joints, le tronc engagé et les mains sur les côtés.

2. Penchez-vous vers l’avant au niveau des hanches pour placer vos mains sur le sol devant vous. Vous pouvez plier un peu les genoux si vous en avez besoin.

3. Avancez vos mains jusqu’à ce que vous soyez sur une planche haute, les paumes à plat sur le sol, les mains à la largeur des épaules, les épaules empilées directement au-dessus de vos poignets, les jambes allongées et le tronc engagé.

4. Tapez votre main droite sur votre épaule gauche tout en engageant votre tronc et vos fessiers. Gardez vos hanches aussi immobiles que possible. Essayez de ne pas vous balancer au niveau des hanches. Faites la même chose avec votre main gauche sur l’épaule droite.

5. Ramenez vos mains vers vos pieds et levez-vous pour revenir à la position de départ.

Étape 2 : s’accroupir

1. «Tenez-vous debout, la tête tournée vers l’avant et la poitrine relevée et dégagée.

2. Placez vos pieds à la largeur des épaules ou légèrement plus larges. Étendez vos mains devant vous pour vous aider à garder votre équilibre. Vous pouvez également plier les coudes ou serrer les doigts.

3. Asseyez-vous et asseyez-vous comme si vous étiez assis sur une chaise imaginaire. Gardez la tête tournée vers l’avant pendant que le haut de votre corps se penche un peu vers l’avant. Plutôt que de laisser votre dos s’arrondir, laissez le bas de votre dos se cambrer légèrement lorsque vous descendez.

4. Abaissez-vous pour que vos cuisses soient aussi parallèles au sol que possible, avec vos genoux au-dessus de vos chevilles. Appuyez votre poids sur vos talons.

5. Gardez votre corps serré et poussez sur vos talons pour vous ramener à la position de départ.

Étape 3 : Saut accroupi

1. «Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules.

2. Commencez par faire un squat régulier, puis engagez votre tronc et sautez de manière explosive.

3. Lorsque vous atterrissez, abaissez votre corps en position accroupie pour effectuer une répétition. Atterrissez le plus silencieusement possible, ce qui nécessite un contrôle.

Étape 4 : planche pour pousser vers le haut

1. “Commencez en position de planche haute avec vos bras tendus et vos mains placées directement sous vos épaules.

2. Serrez vos abdominaux et vos fessiers. Votre tête et votre cou doivent rester neutres, vos yeux regardant à quelques centimètres devant vos mains.

3. En gardant votre corps dans une position de planche solide, descendez sur votre avant-bras droit, suivi du gauche, de sorte que vous soyez dans une planche sur l’avant-bras.

4. Tout en gardant votre cœur serré et en serrant vos jambes, poussez votre main droite dans le sol, suivie de la gauche, pour remonter jusqu’à une planche haute.

Étape 5 : Fente pendulaire

1. «Tenez-vous debout, les pieds joints, les bras le long du corps.

2. Reculez (environ 2 pieds) avec votre pied droit, en atterrissant sur la plante de votre orteil droit et en gardant votre talon au-dessus du sol.

3. Pliez les deux genoux pour vous abaisser en fente inversée, en créant deux angles de 90 degrés avec vos jambes. Votre genou droit doit toucher le sol. Gardez votre poitrine levée, votre dos plat et vos fessiers et votre tronc engagés.

4. Poussez à travers le talon de votre pied gauche pour revenir à la position debout et sans faire de pause, avancez d’environ 2 pieds et abaissez-vous dans une fente avant.

5. Vos jambes doivent former deux angles de 90 degrés, mais cette fois, votre genou gauche doit être celui qui touche le sol.

6. Poussez à travers le talon de votre pied droit pour revenir à la position debout, en reculant immédiatement dans un autre représentant.

Étape 6 : Fentes sautées

1. “Commencez debout avec les pieds à la largeur des épaules.

2. Sautez votre jambe gauche vers l’avant et votre jambe droite vers l’arrière dans une fente avec les deux genoux à 90 degrés.

3. Sautez et échangez vos jambes en l’air afin d’atterrir en fente avec votre jambe droite devant.

4. Continuez à sauter d’avant en arrière, en vous arrêtant le moins possible.

Étape 7 : Décollage Push Up

1. “Commencez en position de planche haute avec vos paumes à plat sur le sol, les mains à la largeur des épaules, les épaules empilées directement au-dessus de vos poignets, les jambes étendues derrière vous et votre tronc et vos fessiers engagés.

2. Pliez vos genoux et poussez vos fesses vers vos talons, puis explosez de cette position vers une planche haute et pliez immédiatement vos coudes et amenez votre poitrine vers le sol pour faire un push-up. Lorsque vous pliez les coudes et que vous vous abaissez vers le sol, vos coudes doivent former un angle d’environ 45 degrés par rapport à votre corps (vous pouvez faire des ajustements en fonction de ce qui convient le mieux à vos épaules).

3. Repoussez jusqu’à la planche haute, en maintenant un tronc solide et un dos plat. C’est 1 répétition.

En ce qui concerne certaines façons de se motiver pour faire cet entraînement, Paolo a suggéré: «Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas contrôler en ce moment, mais transformer ces jours d’isolement en quelque chose de productif fera beaucoup pour notre état mental. Vous rappeler les récompenses et les avantages pour la santé qui accompagnent le maintien de bonnes habitudes vous aidera à surmonter les obstacles et les déclencheurs. Aussi, responsabilisez-vous. Parler à votre partenaire ou à vos amis de vos objectifs vous rendra plus susceptible de les suivre. Et partagez vos progrès et vos luttes.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.