Conseils d’experts EA Sports FC 24 : 10 conseils pour améliorer votre jeu immédiatement

À la recherche de EA Sports FC 24 des conseils d’experts ? Cherchez pas plus loin.

YouTubeur et EA Sports FC expert NealGuides joue au jeu depuis des semaines maintenant, avec un accès anticipé – et il maîtrise déjà la nouvelle itération. Avec des tutoriels et des guides pour aider à enseigner la moyenne EA Sports FC joueur comment maîtriser le gameplay, les formations et plus encore, il est l’un des plus grands joueurs et entraîneurs sur Internet.

Les critiques sont là pour CF24 et bien qu’il y ait une évolution plus douce que des changements révolutionnaires dans cette version, il existe encore des moyens de prendre une longueur d’avance sur le peloton. EA Sports FC…

Conseils d’experts EA Sports FC 24 :

1. Comment choisir la formation parfaite dans FIFA 23

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Un des premiers aspects à régler quand on débute EA Sports FC sont vos tactiques et formations personnalisées. Il existe toute une gamme de formations, y compris le système 5-1-2-2 de l’année dernière – mais nous suggérons de mettre en place trois formations : un système défensif, équilibré et offensif.

Pour une formation défensive, penchez-vous vers une formation à 2 CDM, comme le 4-2-3-1 qui a toujours été très efficace dans toutes les itérations de ce jeu. Le 4-1-2-1-2 (2) et le 4-1-2-1-2 sont deux formations bien équilibrées qui vous offrent soit un style étroit (4-1-2-1-2 (2)) soit une formation plus large (4-1-2-1-2) où vous avez des LM/RM au lieu de LCM/RCM.

Une formation offensive telle que le 4-4-2 Flat est très utile pour presser en cas de défaite. La clé est de vous donner de la variété dans le jeu : gardez les tactiques équilibrées, puis modifiez-les à votre guise. Par exemple, optez pour le 4-4-2 et si vous le trouvez trop défensif, vous pouvez toujours ajouter un style défensif tel que « Pression sur Toucher Fort », augmenter la profondeur et peut-être ajouter une instruction CM pour « Avancer » lorsque attaquant. Découvrez ce qui fonctionne pour votre style de jeu et continuez à bricoler jusqu’à ce que vous trouviez la formule parfaite.

En fait, nous avons tout un guide sur le 4-4-2/4-2-2-2 seul – et si vous recherchez des tactiques, il existe des modèles de tactiques sur le Chaîne YouTube de NealGuides que vous pouvez suivre et ajuster à votre style de jeu.

2. Comment fonctionne le changement de joueur

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Le changement de joueur est le secret d’une bonne défense et pourtant c’est un aspect avec lequel chaque joueur a du mal, de la Division 10 jusqu’au niveau Élite.

Il y avait une nouvelle fonctionnalité dans FIFA 23 appelé « Adaptive Right Stick Switching » : ce réglage se trouve dans les paramètres de la manette et il permet de tenir plus longtemps le stick analogique droit pour choisir un joueur plus éloigné. Si vous avez du mal à changer de joystick droit, cela peut aider, car vous pouvez également voir une référence visuelle sur l’endroit où vous visez votre stick droit, afin que vous sachiez exactement vers qui vous passez lorsque vous vous entraînez.

Essayez ce nouveau paramètre, car il pourrait vous convenir et contribuera à rendre le changement de joueur plus cohérent.

3. Le rythme est extrêmement important

(Crédit image : EA Sports FC 24)

Le rythme est l’un des facteurs les plus essentiels dans CF24d’autant plus que le Running Jockey a été nerfé l’année dernière – les attaquants adverses sont désormais encore plus dangereux lorsqu’ils courent derrière pour une passe en profondeur.

De plus, certains lecteurs spécifiques sur les consoles New Generation (New-Gen) ont de nouveaux types d’accélération, il existe trois catégories : contrôlée, longue et explosive. Explosif obtient une accélération initiale, long acquiert plus d’accélération sur de plus longues distances et contrôlé n’est qu’un type d’accélération générique. Les joueurs sont classés dans des catégories spécifiques de « type d’accélération » en fonction de leurs statistiques. Vous pouvez le voir dans les menus du jeu lorsque vous vérifiez les statistiques d’un joueur.

4. Comment récupérer le ballon sans déformer votre défense

(Crédit image : EA Sports FC 24)

En défense, vous remarquerez qu’il est cette fois-ci plus manuel et légèrement plus passif. Cela est dû au nerf du jockey en cours d’exécution, selon lequel la vitesse du jockey des joueurs dépend désormais de leur statistique de conscience défensive, et pas seulement de leur vitesse de sprint.

Essayez de défendre de manière agressive avec vos CM/CDM – par opposition à votre ligne arrière – et ramenez le milieu de terrain pour défendre lorsque vous sentez que vous avez besoin de soutien. La ligne arrière doit toujours rester en forme, surtout dans CF24, en intensifiant, votre adversaire essaiera presque de passer une balle en profondeur ou un lob en profondeur derrière pour briser facilement votre défense. Si vous voyez un ballon en profondeur derrière, dans presque toutes les situations, essayez de revenir en courant vers le but avant que le ballon n’arrive, de cette façon vous ralentirez votre adversaire et protégerez l’angle vers le but.

Un autre conseil important consiste à faire sortir le gardien de but (Triangle / Y) dans des situations 1v1 pour fermer l’angle avec l’attaquant, ce qui rend beaucoup plus difficile pour votre adversaire de marquer.

5. Comment attaquer dans FC 24

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

L’année dernière, l’attaque était différente, cela est dû à deux choses principales : la vitesse de jeu et le dribble avec le joystick gauche. La vitesse de jeu a ralenti, donc de nombreux joueurs ont essayé de compenser en sprintant – mais n’essayez pas de le faire, car le jeu privilégie aujourd’hui une approche plus lente, en mettant l’accent sur la construction et la recherche de la bonne passe, plutôt que de toujours essayer de faire. une passe « sans portée » sans faire face à un joueur.

L’utilisation des déclencheurs L1/LB et des une-deux est le meilleur moyen de créer des occasions d’attaque lorsque l’on avance. Quatre nouveaux mouvements de compétences ont été ajoutés CF24, qui peut être efficace dans le dernier tiers pour aider à briser les défenses et vous fournir cet espace supplémentaire à l’intérieur de la boîte pour appuyer également sur la gâchette. Si vous avez du mal à dépasser un bloc défensif bas, vous disposez également du nouveau mécanisme de tir puissant, pour tirer à distance.

6. Maîtrisez la refonte du dribble de l’année dernière

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Le plus gros changement de l’année dernière a sans doute été le dribble du stick gauche, en particulier sur les consoles New-Gen. Il s’agit d’un tout nouveau système appelé Technical Dribbling et c’était la refonte la plus difficile à maîtriser : alors s’il vous plaît, soyez patient.

Le dribble est plus maladroit que ces dernières années – cependant, la clé est de manœuvrer le stick analogique gauche en le faisant pivoter, plutôt qu’en l’effleurant. C’est important en termes de possession et vous ne pourrez plus garder le ballon en toute sécurité comme vous le pouviez auparavant. Le conseil ici est donc d’appuyer sur le bouton L2 / LT, qui est le bouton de protection en cas de possession, pour aider à protéger le ballon. balle et enlevez une touche à votre adversaire lorsque vous recevez le ballon.

À l’intérieur de la boîte, effectuez des mouvements fluides et grâce à la pratique, vous maîtriserez le nouveau système. Le nouveau système présente certains avantages car il permet à votre joueur de se déplacer sur des chemins et de dribbler d’une manière que vous ne pouviez pas auparavant.

7. Utilisez judicieusement la zone de passage

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

L’année dernière, il y a eu un grand changement pour l’homme cible. Alors qu’en général, avant de pouvoir traverser depuis les coulisses, FIFA 23EA a étendu la zone à partir de laquelle vous pouvez traverser.

La zone transversale se trouve désormais en haut de la surface, de part et d’autre de l’arc de pénalité. Ils sont parfaits pour centrer le ballon dans la surface si vous voyez un coureur tardif courir au loin. Un autre conseil clé ici est d’utiliser un centre extérieur du pied en appuyant sur L2 / LT + Centre, lorsque vous essayez de centrer le ballon pour demander un centre extérieur du pied.

Essayez d’appliquer plus de puissance sur le centre pour vous assurer que l’animation de l’extérieur du pied est enregistrée.

8. Comment prendre des Power Shots

Le Power Shot était une nouvelle fonctionnalité puissante l’année dernière qui récompensait les tirs avec une précision et une puissance supplémentaires. C’est aussi simple à réaliser : appuyez sur L1 + R1 + Shoot / LB + RB + Shoot. La différence ici est que vous devez viser manuellement votre tir avec le stick analogique gauche.

La meilleure astuce est de viser le gardien de but, car viser au départ est assez sensible – mais une fois que vous avez compris comment garder le tir cadré, vous pouvez finir par tirer à distance pour marquer des hurlements satisfaisants. Gardez à l’esprit qu’il faut un certain temps à l’animation pour tirer le ballon, c’est donc parfait pour l’utiliser à distance en dehors de la surface, lorsqu’il n’y a pas de joueurs adverses autour de vous.

9. Comment et quand prendre des photos basses

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

En ce qui concerne le tir, si vous êtes un vétéran chevronné, vous avez peut-être remarqué que la combinaison de boutons Power Shot est la même que celle de l’année dernière.

En effet, la combinaison de boutons Low Drivens / Low Shots a été remplacée par Power Shot – mais n’ayez crainte, vous pouvez toujours effectuer un tir bas dans CF24. C’est simple : il suffit de frapper n’importe quel type de tir en dessous de 40 % de puissance et cela devient un tir bas. Cela s’applique non seulement aux tirs normaux, mais également aux tirs de finesse et aux tirs puissants.

Les tirs bas sont parfaits pour tirer à travers le but et pour les 1v1.

10. Comment prendre des pénalités

Les pénalités ont été complètement repensées l’année dernière : il existe désormais un anneau de calme, qui se contracte et s’agrandit en fonction du sang-froid du tireur.

La clé est de frapper la pénalité lorsque l’anneau de sang-froid est à son plus petit, donnant à votre tir la plus grande précision et puissance. Contrairement à FIFA 22 et avant, il n’y a pas de réticule visuel et la visée ne se recentre pas si on lâche le stick analogique gauche. L’objectif est fixé à l’intérieur des poteaux, et pas au-delà, il est donc presque pratiquement impossible de rater la cible à moins que vous n’appliquiez une puissance proche du maximum ou que vous manquiez le temps de l’anneau de sang-froid.

Assurez-vous de tirer lorsque l’anneau de sang-froid est à son plus petit, d’appliquer environ 90 % de puissance et de viser la pénalité dans un coin, car cela crée un tir très puissant qui va dans le filet latéral, et normalement avec la bonne quantité de puissance. ce qui rend difficile pour le gardien de but de sauver même s’il plonge dans le bon sens.

