Conseils des marques aux lutteurs suspendus de l’Iowa : « Soyez prêts »

L’entraîneur de lutte de l’Iowa, Tom Brands, a déclaré mercredi qu’il était “un vrai gars patient” en ce qui concerne les allégations de mauvaise conduite de la part des agents de la Division des enquêtes criminelles de l’Iowa dans le cadre de l’enquête sur les jeux de hasard sportifs en ligne par des athlètes de l’Iowa et de l’Université d’État de l’Iowa.

“Je sais une chose : nous avons beaucoup de gars à l’étage qui sont prêts à partir à cause de ce qui s’est passé, et nous avons des gars qui ont été touchés, et qui sont toujours touchés par cela, qui sont toujours prêts à partir à cause de la façon dont nous leur avons parlé », a déclaré Brands lors de son point de presse hebdomadaire. “On ne sait jamais ce qui va se passer.”

Les documents déposés devant le tribunal dans le cas du lutteur de l’État de l’Iowa, Paniro Johnson, allèguent que les responsables de la DCI ont menti à leurs propres agents impliqués dans l’enquête, et allèguent également qu’un agent de la DCI a mené une enquête « sans mandat » en utilisant un logiciel pour vérifier les paris en ligne dans un dortoir et un bâtiment d’athlétisme sur le campus de l’Iowa.

« De la manière dont cela a été décrit, les libertés fondamentales ont été violées », a déclaré Brands. “Cela ne devrait pas se produire dans ce pays, cela ne devrait pas se produire dans l’État de l’Iowa.”

Brands, comme il l’avait fait plus tôt dans la saison, a défié les médias lors de la disponibilité de mercredi.

“Tu veux une grande histoire maintenant?” » ont dit les marques. « Où était l’urgence de trouver la vérité ? Quand cette chose est tombée en panne, cela n’avait aucun sens. C’est ce que je dirais à tout le monde dans cette salle. Où était l’urgence ? Maintenant que ça sort, maintenant vous voulez une réaction. Je vais juste être un gars très patient et voir ce qui en résulte.

Au moins sept lutteurs de l’Iowa, dont les All-Americans Tony Cassioppi et Nelson Brands, les qualifiés de la NCAA Abe Assad et Cobe Siebrecht et le poids de 133 livres Cullan Schriever figuraient parmi les athlètes suspendus par la NCAA en raison de l’enquête. Schriever est de retour, affichant une fiche de 6-1. Brands, Cassioppi et Siebrecht s’entraînent toujours dans la salle de lutte, malgré leur défaite en appel face à la NCAA.

“Soyez prêt”, a déclaré Tom Brands. « Cassioppi, sois prêt. Nelson Brands, soyez prêt. Cobe Siebrecht, sois prêt.

« Nous verrons où cela mène. Nous avons toujours dit : « Restez prêts, les gars. On ne sait jamais.’

(Dan) Philosophie de Gable — « Travaillez dur sur ce qui est important dans votre vie. Et travaillez dur chaque jour. Et c’est ce que nous avons fait sur cette chose. Et nous travaillons toujours. Nous travaillons toujours.

Pensées de Schriever

Schriever a une fiche de 6-1 à 133 livres depuis son retour de suspension. Il a dit qu’il se concentrait sur l’amélioration, et non sur ce qui s’est passé avec les récentes nouvelles concernant l’enquête sur les jeux de hasard.

“Je ne sais pas vraiment si c’est de la frustration ou quoi”, a déclaré Schriever. « Tout ce que je sais, c’est que j’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai un match vendredi (à l’Illinois), un match dimanche (à Northwestern) et tout le reste est en quelque sorte en veilleuse. Je me concentre sur ça, je ne me soucie pas vraiment des autres choses. J’ai réglé le problème et maintenant je me prépare pour l’Illinois.

« Évidemment, j’ai vu (les rapports), mais je n’y prête pas vraiment attention. Comme je l’ai dit, j’ai purgé ma peine, j’ai fait n’importe quoi. Maintenant, je me prépare à lutter.

Schriever a remporté ses trois derniers matches, sa seule défaite cette saison ayant eu lieu lors du tournoi Soldier Salute fin décembre.

“Évidemment, j’aime être de retour sur le tapis, j’aime concourir”, a déclaré Schriever. “C’est ce que je fais. À chaque fois, je suis reconnaissant d’être là-bas. À chaque sortie, c’est une autre opportunité. J’attends ça avec impatience à chaque fois.

“Nous avions un plan”, a déclaré Brands. « Il fait son travail. Nous aimons ça. Il va disputer les deux prochains matches et nous aimons ce qui se passe. Nous devons maintenir une bonne chose là-bas.

Gréements polyvalents

Aiden Riggins a commencé la saison à 174 livres mais est passé à 184.

Maintenant, a déclaré Riggins, il aimerait que cela entraîne un certain succès. Riggins, 9-9 cette saison, a perdu ses cinq derniers matches à 184.

“Je sais que je m’améliore”, a déclaré Riggins. «Je me vois m’améliorer à chaque fois. Il s’agit simplement de ne pas voir les W, mais de voir les victoires. Je me vois m’améliorer à chaque fois. C’est sur cela que je peux me concentrer. Tant que je fais ça, je serai dans un bon état d’esprit.

Le passage à une classe supérieure était une décision conjointe entre Riggins et le personnel d’entraîneurs, a déclaré l’étudiant de première année en chemise rouge.

“De toute évidence, nous avions besoin de quelqu’un là-bas (au 184)”, a déclaré Riggins. «Je peux être l’homme là-bas tant que je fais mon travail, en contrôlant ce que je peux contrôler. J’essaie de corriger certains domaines dans lesquels je peux être meilleur.

Riggins a déclaré que la clé pour progresser dans une classe était simplement d’utiliser sa vitesse.

“Ce n’est pas qu’ils soient plus gros”, a-t-il déclaré. “Je sais de quoi je suis capable, c’est juste une question de le faire et de déterminer ce que je dois faire pour arriver à la situation où je sais que je peux marquer. Il s’agit simplement de se concentrer sur les petits détails.

Riggins avait une fiche de 170-4 au cours de sa carrière préparatoire à la Waverly-Shell Rock High School.

“Une fois arrivé ici, le niveau est différent”, a déclaré Riggins. « Il faut juste garder le nez baissé et continuer à travailler dur. C’est tout ce que c’est vraiment.