Conseils des Canadiens : Comment réduire l’impact sur la planète

Le changement climatique est l’une des plus grandes menaces pour l’humanité, avertissent les scientifiques, et pour prévenir davantage de dommages à la planète, de nombreuses personnes prennent l’initiative d’être respectueuses de l’environnement.

Un sondage de l’institut de sondage Ipsos montre que les Canadiens croient que le changement climatique est une menace et veulent voir plus d’action.

Ils disent qu’ils subissent les effets du réchauffement de la planète, de l’élévation du niveau de la mer aux incendies de forêt, et certains ressentent de l’anxiété quant à l’avenir du monde.

Alors que la responsabilité de réduire les émissions de carbone incombe en grande partie aux gouvernements pour créer des politiques et aux grandes entreprises pour mettre en œuvre les objectifs de réduction, la réponse individuelle – bien que petite – peut également avoir un impact.

Pour comprendre comment les gens passent au vert, CTVNews.ca a demandé aux lecteurs de nous dire comment ils limitaient leur impact et a reçu des courriels de dizaines de Canadiens à travers le pays. Les réponses n’ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante.

MOINS DE CONDUITE

Pour Linda et Paul Kearney, chaque jour est une occasion de redonner à la nature mais aussi à nos concitoyens canadiens.

Le couple marié vit à Hartford, au Nouveau-Brunswick, et tous deux sont des militaires à la retraite qui ont servi le pays dans divers rôles au cours de leurs décennies de carrière. L’état d’esprit et les valeurs qu’ils ont appris dans les Forces armées canadiennes ont façonné leur façon de vivre à la retraite, ont-ils déclaré.

« Nous aimons tous les deux le Canada, nous nous sommes battus pour le Canada… nous voulons maintenir la pureté de l’air et de l’eau », a déclaré Linda à CTVNews.ca dans une interview.

Afin de réduire leur impact, les deux ont créé une journée « zéro consommation de carburant » (ZFB) qu’ils intègrent dans leurs semaines.

« Déclarer une » journée sans consommation de carburant « signifie qu’il n’y a pas de tonte de gazon, pas de déneigement… rien », a déclaré Paul dans une interview.

Au lieu d’utiliser la voiture pour faire l’épicerie, aller à la banque ou faire d’autres courses, Linda et Paul essaient plutôt d’accomplir leurs tâches en utilisant leurs vélos électriques.

Sur la photo, les vélos de Paul et Linda Kearney. (Contribué)

Au fur et à mesure que le concept grandissait, le couple s’est dit surpris par le nombre de jours qu’ils ont fait des journées « ZFB ». Maintenant, ils ont généralement trois à cinq jours d’activités sans émission de carburant par semaine.

Les jours de ZFB, le couple aime inclure ce qu’ils appellent des « aventures autopropulsées » qui les font toujours sortir de la maison.

« Allez quelque part où vous n’êtes jamais allé à vélo et explorez et trouvez peut-être un nouveau sentier ou une nouvelle zone de conservation », a déclaré Paul.

La recherche suggère que cette stratégie peut faire une grande différence au fil du temps.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat affirme que si les individus choisissaient des alternatives de transport à faible émission de carbone comme le vélo, la marche ou les transports en commun, cela pourrait détourner deux tonnes de dioxyde de carbone par an et par personne. Cela équivaut à 4,1 barils de pétrole consommés.

De l’autre côté du pays, Jennifer Halldorson voit également les avantages d’utiliser son vélo plutôt que sa voiture. Vivant sur l’île de Vancouver, la technicienne de l’information de la GRC se rend régulièrement au travail à vélo pour réduire les émissions et améliorer sa santé, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans un courriel.

« Depuis que j’ai acheté le vélo, j’ai essayé par tous les moyens possibles soit de rembourser rapidement mon prêt automobile plutôt prédateur, soit de vendre la voiture, point final », a-t-elle écrit. « J’ADORE le cyclisme. Il a complètement changé ma façon de faire la plupart des choses. Il a accéléré la perte de poids, il a aidé mon sommeil, il a considérablement réduit l’incidence de l’anxiété et de la dépression profonde. »

Sachant à quel point le vélo a changé sa vie, Halldorson plaide maintenant pour que le gouvernement de la Colombie-Britannique construise des voies cyclables plus protégées et éduque davantage les conducteurs sur le partage de la route.

PROTÉGER LA NATURE

Les sécheresses ne sont pas rares dans l’Ouest canadien, où la chaleur peut grimper bien au-dessus de 30 °C en été.

Un certain nombre de municipalités ont des règlements de restriction d’eau concernant les pelouses, ce dont les résidents doivent être conscients car ils entretiennent leur gazon en coupant et en arrosant périodiquement.

Lawnlift Canada offre une solution à l’entretien de routine au-delà des règles d’arrosage dans les communautés où les pelouses peuvent devenir un peu sèches.

« Avec le changement climatique, les propriétaires cherchent à économiser l’eau, à rester verts (et) ont des méthodes alternatives pour garder l’herbe verte », a déclaré Nicole Lundy, PDG de LawnLift Canada.

Au lieu d’obtenir le vert naturel à travers l’eau, l’herbe morte et séchée peut être peinte pour avoir l’air luxuriante et saine.

Selon Lundy, la formule ne se transfère pas facilement sur les animaux domestiques, la peau ou les vêtements une fois sèche, selon l’utilisation. Il est créé avec un pigment naturel, sans aucun produit chimique.

« Si vous vous roulez dans de l’herbe naturelle, vous obtenez des taches d’herbe sur vos genoux. C’est très similaire parce que c’est un colorant », a déclaré Lundy. « Si vous en mettez sur vos vêtements ou vos chaussures, il s’enlève avec de l’eau et du savon. »

Les propriétaires qui choisissent d’emprunter cette voie peuvent même choisir une nuance de vert. L’entreprise propose un colorant concentré qui est ensuite dilué avec de l’eau. Lundy dit que cela dure environ trois mois, selon les conditions.

Certains Canadiens ont décidé de ne pas utiliser les pelouses traditionnelles et choisissent plutôt d’utiliser leur espace pour redonner à la nature.

Wild Bird Trust, un organisme de conservation à but non lucratif de la Colombie-Britannique, encourage la sélection de plantes indigènes pour les jardins, au lieu de l’herbe, affirmant sur son site Web que celles-ci aident à attirer les pollinisateurs et à restaurer les environnements naturels pour la faune.

Rosemary Pauer vit à Brampton, en Ontario, et a laissé la nature envahir son jardin.

Les plantes indigènes peuvent également fournir de la nourriture pour un ménage, comme dans le cas de Lynn Heap à Saanichton, en Colombie-Britannique, qui utilise ses plantes pour réduire ses factures alimentaires.

« J’apprends à chercher de la nourriture dans mon jardin », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans un e-mail. « J’ai fait du pesto d’ortie l’autre jour, qui était délicieux, et l’eau que j’ai utilisée pour le faire cuire a fait un bouillon incroyable pour la soupe. »

Afin de produire différentes plantes, Heap a commencé à partager des graines avec des amis, lui permettant d’avoir la « meilleure » courge musquée et de ne plus jamais avoir besoin de planter de l’ail.

En dehors de son jardin, Heap a éliminé les espèces envahissantes sur sa propriété et a permis aux plantes indigènes de s’épanouir avec « peu d’intervention ».

La nourriture est plus difficile à cultiver dans certaines régions du Canada que dans d’autres, en particulier dans les régions où les températures hivernales peuvent descendre jusqu’à -30 ° C – un autre argument pour sélectionner des espèces indigènes pour votre jardin ou pour rechercher ce qui prospérera là où vous vivez.

Ariane Wasilow, dans le nord-est de l’Alberta, a une passion pour la plantation d’arbres fruitiers qui, selon elle, sont « suffisamment robustes pour les hivers des Prairies ».

« Mon mari bien-aimé, Daryl (décédé en 2014), m’avait demandé de planter un arbre pour lui », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans un courriel. « Mon idée a germé autour de l’arbre pour mon mari. J’ai décidé que je voulais planter un jardin de souvenirs. Ensuite, j’ai décidé pourquoi planter un arbre quand je pourrais planter une petite forêt ? »

Au fur et à mesure qu’elle ramassait des arbres et des plantes, la passion de Wasilow grandissait, tout comme la quantité de nourriture qu’elle produisait. Sa cour abrite des poires, des framboises, des cerises, des cassis et, l’une des préférées de son défunt mari, des baies de Saskatoon.

DES MAISONS PLUS VERTES

C’est une chose de garder le jardin à faible émission de carbone, mais c’en est une autre de créer un espace de vie complet avec un impact réduit. Pour Micheal Archer et son mari, créer une maison verte était leur objectif alors qu’ils se préparaient à rénover.

Le couple vit à Peterborough, en Ontario, et a déclaré à CTVNews.ca dans un e-mail les nombreux échanges durables qu’ils ont effectués dans leur maison.

« En 2022, nous avons commencé à étudier les options d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre du programme Greener Homes Grant (fédéral à l’époque, maintenant provincial), nous avons donc fait faire une évaluation de la maison », a déclaré Archer.

Le couple a investi dans un chauffe-eau hybride qui utilise principalement la technologie de la pompe à chaleur, des espaces de vie scellés et un grenier non isolé, et a installé une pompe à chaleur à air pour le chauffage et le refroidissement de la maison.

RÉDUIRE LES DÉCHETS

L’élimination de notre impact sur l’environnement comprend la réduction des déchets dans les décharges et l’achat de moins d’articles.

Heap dit de faire sa part, elle fabrique son propre savon, revitalisant et lotion, réduisant ainsi les déchets plastiques.

Ariane Wasilow adore planter des arbres fruitiers et des arbustes dans son jardin. Sur la photo (à gauche), on voit des cassis, un poirier et un cerisier dans le nord-est de l’Alberta. (Contribué)

Les déchets peuvent également prendre la forme d’aliments qui finissent dans des décharges et émettent des gaz à effet de serre nocifs comme le méthane lors de leur décomposition.

Debrah McCabe, de Strathmore, en Alberta, essaie de réduire ce qui se retrouve dans sa décharge locale en utilisant son composteur de jardin, qui aide son jardin à pousser, et en évitant d’acheter des plastiques « autant que possible ».

McCabe essaie même de réduire sa consommation d’eau en ne tirant pas la chasse aussi souvent.

« Si c’est jaune, laissez-le s’adoucir », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans un e-mail de son mantra de salle de bain.

Bien qu’elles semblent petites en elles-mêmes, les mesures prises collectivement par les Canadiens réduisent l’impact sur l’environnement.

« J’espère que plus de Canadiens… commenceront à comprendre que chacun d’entre nous, pas seulement les entreprises et les industries, a un rôle à jouer pour sauver l’environnement qui nous soutient tous », a déclaré McCabe. « Voici un avenir plus propre et plus vert pour tous nos enfants et petits-enfants. »