Conseils déco : Ajoutez une touche de glamour doux avec les intérieurs Peach Fuzz

Dégageant une allure subtile, la couleur Pantone de l’année 2024 « Peach Fuzz » incarne un ton pêche délicat qui résonne avec des sentiments de gentillesse et de tendresse et peut être incorporée de diverses manières dans le design d’intérieur ou la décoration intérieure. Cette teinte communique délicatement la camaraderie, l’unité et la joie des moments partagés, évoquant un sentiment de sanctuaire et de convivialité.

Conseils de décoration intérieure : Ajoutez une touche de glamour doux avec les intérieurs Peach Fuzz (Photo par Twitter/ClairStrongBath)

Dans une interview avec HT Lifestyle, Saniya Kantawala, designer principal et fondateur de Saniya Kantawala Design (SKD), a partagé : « Sa nature chaleureuse et accueillante embrasse à la fois les liens communautaires et la tranquillité de la solitude, offrant une nouvelle perspective sur la douceur douce. Avec sa teinte pêche veloutée et apaisante, Peach Fuzz incite à une réévaluation des priorités dans un monde souvent axé sur une productivité implacable. Sa sensualité discrète a le pouvoir d’inculquer un sentiment de calme et de compassion, favorisant un récit d’esprit de bienveillance, de partage et de collaboration.

Rahul Mistri, fondateur et designer principal d’Open Atelier Mumbai, s’est réjoui du fait que Peach Fuzz était un choix sophistiqué et polyvalent et a déclaré : « Ses tons doux et chauds transmettent un sentiment de tranquillité et d’élégance, s’alignant bien avec le désir actuel de confort et de connexion. Le coloris neutre ajoute une touche moderne aux intérieurs, tandis que sa polyvalence permet diverses applications de conception.

Parlant de la manière dont cette couleur peut être incorporée dans les intérieurs, Saniya Kantawala a déclaré : « PANTONE 13-1023 Peach Fuzz incarne la douceur et la chaleur des relations humaines et la subtilité luxueuse qui ajoute une finesse sophistiquée à tout environnement qu’elle embellit. De plus, ce ton subtilement sensuel incarne le luxe dans son élégance discrète. Le duvet de pêche peut être utilisé dans l’ameublement, la peinture murale, les peintures murales et les plafonds.

Elle a ajouté : « Sa richesse sourde murmure l’opulence sans être écrasante, permettant aux espaces ornés de cette teinte de respirer le raffinement et la sophistication. L’intercaler avec d’autres textures et fioritures peut aider la couleur à briser la monotonie. L’interaction de son essence douce et luxueuse et de son charme délicat et discret crée une ambiance unique qui rehausse n’importe quel décor avec une touche de grandeur discrète.

Faisant écho au fait que Peach Fuzz est une couleur polyvalente qui peut être incorporée dans les intérieurs de différentes manières, Rahul Mistri a suggéré : « Vous pouvez l’utiliser pour les murs d’accent afin de créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Rembourrer des meubles tels que des canapés ou des fauteuils en Peach Fuzz ajoute une touche douce et élégante. De plus, vous pouvez incorporer cette couleur à travers des accessoires tels que des coussins, des tapis et des œuvres d’art qui apportent une touche de chaleur.

Il a conclu : « Si vous souhaitez créer une expérience plus immersive, pensez à utiliser des nappes, des serviettes et des centres de table en Peach Fuzz pour apporter une touche de sophistication aux salles à manger. Une autre façon d’infuser une pièce d’une lueur chaleureuse et accueillante consiste à utiliser Peach Fuzz dans les abat-jour. La clé est d’équilibrer son application pour améliorer l’esthétique globale et créer un environnement harmonieux et accueillant.

