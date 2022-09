Conseils de sommeil d’experts qui pourraient vous surprendre (sans abandonner votre téléphone au lit)

Si vous avez déjà eu une nuit de sommeil terrible, voire médiocre – ce qui, selon des études et des enquêtes, concerne un bon nombre de personnes – vous êtes bien conscient des effets d’un mauvais sommeil. Outre la lenteur et la léthargie, le manque de sommeil suffisant peut émousser la réflexion et le temps de réaction et avoir un impact négatif sur le jugement. La privation de sommeil à long terme a été associée à des probabilités plus élevées d’humeur dépressive, d’anxiété, de diabète et d’obésité.

La difficulté à dormir peut être attribuée à une variété de facteurs et ne reflète pas à quel point votre vie est optimisée ou simplifiée. Le travail posté, les horaires de sommeil incohérents des enfants, le stress, la lumière vive le soir (des appareils d’éclairage domestiques et de la technologie), la pandémie et les conditions de sommeil comme l’insomnie et l’apnée du sommeil peuvent tous nuire à la capacité d’une personne à se reposer suffisamment. La privation de sommeil est, en fin de compte, un problème systémique, et les gens ne devraient pas se sentir brisés par les problèmes de société qui affectent le sommeil.

Malgré tous les obstacles modernes au sommeil, il est possible d’améliorer la qualité et la quantité de votre sommeil – et vous n’avez pas besoin de verrouiller votre téléphone dans une autre pièce pour y parvenir.

Écoutez votre corps

En ce qui concerne le sommeil, la plupart des quantificateurs sont très subjectifs. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent aux adultes de dormir entre sept et neuf heures par nuit, “mais le nombre magique dépend vraiment de la personne”, explique la psychologue du sommeil Jade Wu, auteur du livre à paraître. Hello Sleep : La science et l’art de vaincre l’insomnie sans médicaments.

Au lieu de cela, les gens devraient faire attention à ce qu’ils ressentent au réveil et tout au long de la journée, explique Vanessa Hill, spécialiste du comportement, créatrice de la série YouTube BrainCraft et chercheuse à la Central Queensland University. La fatigue pendant la journée est un signe que votre corps ne dort pas assez. Demandez-vous pourquoi : vous vous couchez trop tard ? Difficulté à s’endormir ? Difficulté à rester endormi ?

Pour aider à évaluer à quel point vous vous sentez reposé pendant la journée, Wu souligne l’importance de connaître la différence entre «endormi» et «fatigué». La somnolence se manifeste dans le corps : des paupières tombantes, une lourdeur générale, toute la machine veut s’arrêter. La fatigue peut aussi se manifester physiquement, mais elle provient souvent d’un manque d’énergie mentale, d’une baisse de motivation ou d’inspiration. “Si vous avez sommeil pendant la journée, cela signifie que vous n’avez pas dormi la nuit dernière ou que vous n’avez pas eu un sommeil de bonne qualité”, explique Wu. « Si vous êtes fatigué pendant la journée, ce n’est peut-être pas à cause d’un mauvais sommeil. C’est peut-être parce que vous êtes déprimé, ennuyé ou déshydraté.

Le remède contre la somnolence, dit Wu, est, simplement mais peut-être pas évidemment, de dormir. La fatigue peut être surmontée en prenant une pause pendant la journée de travail, en buvant de l’eau, en passant du temps avec des amis ou en allant danser – sans dormir. “Aller au lit n’est peut-être pas la solution et en fait, cela pourrait se retourner contre vous”, dit Wu, “parce que si vous êtes fatigué mais pas encore endormi et que vous allez vous coucher, vous allez avoir de l’insomnie.”

Plutôt que de vous forcer à vous coucher à une heure fixe chaque nuit et de lutter pour vous endormir, inspirez-vous de votre corps et frappez les draps uniquement lorsque vous avez sommeil, dit Wu. “Ensuite, nous donnons à notre corps une chance de nous dire:” Voici ce dont j’ai besoin “, dit-elle, “au lieu de nous imposer notre idée de la quantité de sommeil dont nous avons besoin.”

En ce qui concerne les conditions idéales pour dormir, essayez de garder votre chambre aussi sombre, fraîche et silencieuse que possible, dit Hill. Encore une fois, laissez votre corps dicter la température la plus confortable, qui peut être différente pour chacun en fonction du poids de ses draps et de ses couvertures, de ce qu’il porte au lit, s’il dort seul ou avec un partenaire et des animaux domestiques, et s’il a chaud ou froid. Hill est un partisan des rideaux occultants et d’une machine à bruit blanc ou d’un haut-parleur intelligent pour garder la lumière et les sons étrangers hors de votre sanctuaire de sommeil. Si vous n’êtes pas prêt à acheter un nouvel appareil, les iPhones ont également une fonction de bruit blanc, et de nombreuses applications de bruit blanc sont disponibles au téléchargement.

Cependant, ne vous sentez pas obligé de télécharger des applications de suivi du sommeil pour mesurer et analyser vos données de sommeil car cela peut alimenter une fixation inutile. “Ce n’est pas utile d’essayer d’optimiser votre sommeil juste pour le plaisir”, dit Hill.

Réparer une chose à la fois

Une fois que vous avez compris la nature de vos problèmes de sommeil, vous devez déterminer ce qui les cause en premier lieu. Cela peut être difficile, dit Hill, car de nombreux facteurs influencent votre capacité à fermer les yeux : habitudes d’écran, exposition à la lumière, alimentation, stress, anxiété, heures de travail irrégulières. « Les gens doivent se rappeler qu’on ne peut pas tout changer », dit Hill.

De tous les moyens de dissuasion potentiels pour dormir, déterminez lequel a le plus grand impact. Le stress au travail vous empêche-t-il de dormir la nuit ? Êtes-vous pris dans un trou de ver TikTok jusqu’aux petites heures du matin? Les lumières vives de la cour arrière de votre voisin éclairent-elles votre fenêtre ? Votre partenaire ronfle-t-il ? Concentrez-vous sur le changement d’une chose à la fois et vous serez beaucoup plus susceptible de maintenir ce changement, dit Hill. Les solutions potentielles incluent l’écoute d’une méditation guidée avant de se coucher pour soulager le stress, l’échange de TikTok contre un livre ou l’aide à votre partenaire pour traiter son ronflement (ce qui peut impliquer la visite d’un médecin). Wu dit également de ne pas négliger le fait de dormir séparément de votre partenaire si vous avez de l’espace si votre sommeil est affecté par le partage d’un lit. Encore une fois, si ces solutions ne sont pas réalisables pour vous à cause de l’espace, des finances ou du travail, ce n’est pas de votre faute. L’impact négatif de notre environnement bâti sur le sommeil n’est pas à vous de le réparer.

Ce n’est pas non plus à vous de dépenser beaucoup d’argent, surtout au début. Des tonnes de produits, d’appareils et d’applications sont commercialisés comme des incontournables pour améliorer le sommeil, mais Hill dit simplement d’en faire moins : réduire le temps d’écran, la caféine (en particulier l’après-midi et le soir) et l’alcool avant de se coucher.

Préparez-vous pour le succès pendant la journée

Une bonne nuit de sommeil commence lorsque vous êtes éveillé. La lumière du soleil, surtout le matin, aide à réguler le rythme circadien et permet aux gens de s’endormir plus rapidement et d’avoir un sommeil moins perturbé. Wu suggère de profiter de 20 à 30 minutes d’ensoleillement par jour pour contrer les effets de regarder des écrans pendant la soirée. “Si vous sortez pendant la journée et que vous obtenez la lumière du soleil, votre écran le soir n’aura pas d’impact sur votre sommeil”, dit-elle, “parce que le fait est que vous devez avoir un grand contraste entre le jour et la nuit en termes de quantité l’exposition au soleil ou la quantité d’exposition à la lumière que vous obtenez.

Selon les recherches de Hill, les gens retardent souvent l’heure du coucher parce qu’ils n’ont pas assez de « temps pour moi » ou de temps passé à socialiser pendant la journée, et, par conséquent, ils se couchent tard pour se tenir au courant des nouvelles, faire défiler les médias sociaux ou envoyer des SMS. copains. Pour lutter contre cela, Hill suggère d’entrecouper quelques courts moments de solitude ou d’interactions sociales au cours de la journée – pensez à cinq minutes de méditation ou de médias sociaux ici, à un appel téléphonique rapide de 30 minutes avec un ami là-bas – afin que vous ne ressentiez pas le besoin se gaver la nuit.

Dans un effort pour aider à combattre peut-être l’un des aspects les plus frustrants du sommeil – se réveiller au milieu de la nuit incapable de se rendormir – Sara E. Benjamin, enseignante en neurologie au Johns Hopkins Center for Sleep, dit avoir un planifiez ce que vous ferez dans de telles situations. Vous voudrez peut-être être prêt à mettre des écouteurs et à écouter un podcast, à regarder la télévision ou à suivre une routine d’exercices de respiration vers lesquels vous vous tournerez en période de stress. L’utilisation de votre téléphone est acceptable, mais soyez intentionnel avec son utilisation dans votre plan et fixez une limite de temps pour combien de temps vous l’utiliserez. Le danger, explique Benjamin, c’est quand les gens n’ont pas de plan, attrapent leur téléphone et finissent par défiler pendant des heures.

Ayez une routine

Plus important que de maintenir une heure de coucher constante, il est de se réveiller à la même heure tous les jours, dit Wu, même le week-end. Avec une alarme, vous avez plus de contrôle sur le moment où vous vous levez ; la nuit, vous ne pouvez pas contrôler l’heure à laquelle vous avez sommeil. Le réveil se produit plus soudainement que l’endormissement et constitue un début efficace du cycle circadien de 24 heures. «Quand nous nous réveillons», dit Wu, «nous nous levons, nous devenons verticaux, nous ouvrons les stores et nous avons la lumière du soleil dans les yeux, nous commençons à bouger, nous prenons le petit déjeuner. Toutes ces choses disent à notre métabolisme, disent aux parties du cerveau qui détectent la lumière, disent à notre tension artérielle, à tout dans notre corps que c’est le matin. Votre routine matinale devrait inclure beaucoup de lumière vive, dit Benjamin, que ce soit de la lumière naturelle ou des lampes du lever du soleil ou des lumières SAD.

Bien que l’heure du coucher doive être dictée par le moment où votre corps s’endort naturellement, il y a des choses que vous pouvez faire pour encourager ce processus. Des routines nocturnes réussies devraient vous aider à vous détendre et être assez faciles à entretenir tous les jours, dit Hill, ce qui peut inclure l’atténuation de vos lumières deux heures avant le coucher, l’écoute de la musique, la méditation, les étirements légers, la respiration, une tasse de thé chaud, ou prendre une douche. Ne faites pas de votre routine nocturne un autre élément de la liste des choses à faire. “Je ne pense pas que ce soit amusant d’être” cette fille “, la tendance Internet où les gens voient leur vie divisée en une feuille de calcul, toutes les 15 minutes sont comptabilisées”, déclare Hill. “Je ne pense pas que ce soit réaliste pour tout le monde à maintenir.”

Il est important de donner à votre cerveau le temps de s’éteindre, alors n’essayez pas de vous faufiler dans un travail de dernière minute ou de consommer des médias stressants ou bourrés d’action. Ces choses ne feront que vous réveiller.

Même vos siestes devraient avoir une certaine routine. Cruciales pour les nouveaux parents ou les travailleurs postés, les siestes peuvent aider à améliorer la mémoire et les performances physiques et au travail. Mais une sieste trop longue trop près du moment où vous avez généralement sommeil peut retarder votre heure de coucher. Hill dit qu’une sieste de 30 minutes autour du déjeuner est bénéfique. Combattez l’envie de vous effondrer sur le canapé après le travail, car une sieste en début de soirée vous rapprocherait trop de l’heure du coucher. Si vous allez devenir un dormeur, assurez-vous que vos périodes de repos se produisent à peu près à la même heure chaque fois que vous faites une sieste afin que cela fasse partie de votre emploi du temps.

Soyez intelligent avec la technologie

Dans le monde toujours connecté d’aujourd’hui, les conseils de sommeil bannissant tous les appareils et smartphones dans une autre pièce sont irréalistes. « J’ai besoin d’avoir mon téléphone à côté de moi parce que je suis de garde pour le laboratoire du sommeil », dit Benjamin. “Je ne peux pas laisser mon téléphone dans une autre pièce.”

Ce n’est pas la permission de doomscroll dans la nuit. Pensez au type de média que vous consommez et à l’appareil que vous utilisez. TikTok et d’autres formes de médias sociaux, de lumières vives et d’émissions, de films ou de jeux vidéo anxiogènes vont éveiller votre cerveau et vous tenir éveillé. Au contraire, les médias passifs, comme les podcasts, la musique, une émission de télévision au rythme lent et les livres vous aideront à vous détendre, dit Hill. Assurez-vous que la luminosité de tous les écrans est réduite ou qu’ils sont en mode nuit. “Personnellement, je garde un iPad qui n’est pas connecté à Internet à côté de mon lit”, explique Hill. “Il contient des méditations, des podcasts et j’ai aussi un Kindle. Donc, en tant que scientifique du sommeil, j’enfreins toutes les règles traditionnelles parce que j’ai deux appareils à côté de mon lit, mais des choses qui ont un gros quart de nuit sur l’écran, une lumière très, très faible.

Même si vous utilisez votre téléphone pour un bruit blanc, une alarme ou une application de sommeil, activez Ne pas déranger une fois que vous vous couchez afin de ne pas être distrait par des SMS ou des notifications push lorsque vous vous endormez et tout au long de la nuit.

Les appareils sont souvent dépeints comme les méchants de l’hygiène du sommeil, mais il est possible de les faire travailler pour vous plutôt que contre vous. “Parfois, nous pensons que nous devons être moine dans l’heure qui précède le coucher”, dit Wu, “mais ce n’est pas obligé d’être comme ça.”

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.