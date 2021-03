Holi est là et vous vous demandez comment jouer avec les couleurs sans endommager votre peau et vos cheveux. Les couleurs sèches et humides utilisées lors de la lecture de ce festival amusant contiennent des ingrédients synthétiques nocifs qui peuvent laisser des effets néfastes sur votre peau. Cependant, avec le monde en constante évolution des soins de la peau, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter.

Voici quelques façons de jouer à fond tout en jouant avec les couleurs et en éclaboussant les ballons d’eau:

Si vous vous préparez à tout colorer avec le gulal le jour de Holi, il est conseillé de commencer un jour avant. Appliquez de l’huile corporelle partout. L’huile fait deux choses: premièrement, elle nourrit en profondeur votre peau exposée et deuxièmement, elle agit comme un bouclier pour vos cheveux et votre peau. Les pigments synthétiques des couleurs gulal et humides ne pourront pas pénétrer les couches sensibles.

En plus d’appliquer de l’huile un jour avant de jouer au holi, il faut également appliquer une couche de vaseline et d’huile pour le corps sur le visage et les autres zones exposées, en particulier le contour des yeux et les cils.

Il faut opter pour des vêtements à manches longues et essayer de couvrir la majeure partie de la zone du corps avec un chiffon pour exposer le moins de peau aux couleurs. Si vous avez la peau sensible, utilisez des couleurs organiques ou des couleurs à base de plantes comme le haldi ou le gulal et n’oubliez pas d’hydrater et d’huiler votre peau et vos cheveux, respectivement.

Une fois que vous avez fini de jouer avec holi, utilisez un nettoyant doux pour le visage et le corps sur tout le corps. Utilisez un luffa pour frotter doucement la peau pour éliminer les couleurs. Une fois le nettoyage terminé, appliquez une lotion corporelle nourrissante et une crème hydratante pour le visage car la peau est susceptible de devenir sèche en raison de l’excès de couleur et de l’exposition au soleil.

Pour les cheveux, utilisez un shampooing pour rincer la couleur. Assurez-vous d’appliquer le revitalisant sur les longueurs de cheveux après le lavage. Laisser le conditionneur pendant quelques minutes, puis rincer à l’eau froide.

Pour les cheveux colorés, utilisez le revitalisant et le shampooing Color Protect. Si vous avez subi un traitement rebondissant trois jours avant les vacances, ne prévoyez même pas de le jouer. Alors que pour ceux qui ont un traitement rebondant dont les cheveux ont été fixés, assurez-vous d’utiliser un shampooing et un revitalisant conçus pour les cheveux traités chimiquement.