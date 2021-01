Avec l’augmentation des cyber-fraudes, il est naturel de s’inquiéter de la sécurité technologique. C’est encore plus le cas si vous avez des adolescents en tant que jeunes utilisateurs de smartphones.

Quel que soit le groupe d’âge auquel vous appartenez, la manipulation des téléphones intelligents en ces temps rapides et technologiquement avancés nécessite des soins et des conseils en raison des menaces de cybercriminalité rampantes. Les adolescents et les parents doivent prendre les précautions nécessaires pour ne pas être la proie de cyber-fraudes généralisées.

Nous vous présentons donc quelques-uns des conseils de précaution pour éviter de devenir les victimes de ces cybercrimes fâcheux.

Voici quelques mesures de sécurité obligatoires à suivre par les adolescents et les parents:

La broche est cruciale:

Les parents doivent parler aux adolescents de l’importance de sécuriser leur smartphone en utilisant des mots de passe. Ils doivent verrouiller leurs smartphones. Faites-leur utiliser des mots de passe forts pour s’assurer que leur appareil n’est pas facilement accessible par tout le monde. Apprenez-leur également à utiliser une variété de mots de passe. Cela empêchera le piratage. Configurez l’authentification à 2 facteurs, si possible.

Limiter l’utilisation du GPS:

Demandez aux adolescents de ne pas laisser leur GPS allumé en tout temps. Discutez avec eux du moment et de l’endroit où ils doivent partager leur position.

Utilisation de la couverture:

Assurez une couverture mobile robuste pour leurs smartphones. Cela évitera les dommages et les aidera à être discrets, en n’attirant pas l’attention inutile; risque de vol.

Pas de partage excessif d’informations privées:

Ils ne doivent pas partager leurs adresses, photos privées, numéros de téléphone portable avec des inconnus, services d’abonnement aléatoires. Demandez-leur d’exercer un contrôle sur ce qu’ils partagent, où et avec qui. Les broches bancaires, les OTP et les mots de passe ne sont pas destinés à être partagés avec des amis. Assurez-vous également qu’ils se déconnectent des applications contenant des informations confidentielles, comme les banques.

Contrôler les paramètres de confidentialité:

Faites savoir aux adolescents que les paramètres de confidentialité peuvent être ajustés. Ils doivent faire attention au moment d’activer et de désactiver leurs informations de partage pour chaque application qu’ils utilisent.

Effectuez des contrôles de confidentialité de routine en ligne: Pour garantir une navigation Internet en toute sécurité, consultez les messages, la liste d’amis en ligne

Chargement soigneux:

La sécurité doit être assurée de manière globale. Outre les cybermenaces, la protection physique est également impérative lorsqu’il s’agit de smartphones. Faites en sorte qu’il soit normal de charger les téléphones loin des chambres. Les adolescents ne doivent pas charger les téléphones sous l’oreiller ou sur le lit pendant qu’ils dorment ou se refroidissent. Installez une borne de recharge près de la salle de bain, plutôt dans la cuisine

Alors, présentez aux adolescents les smartphones avec des conseils appropriés et permettez-leur de respecter la sécurité technologique; éviter la cyberintimidation.