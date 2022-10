Conseils de sécurité pour l’Halloween du service d’incendie de Kelowna/GRC – Kelowna Capital News

Le service d’incendie de Kelowna (KFD) et la GRC rappellent à tous de planifier un Halloween en toute sécurité.

“Les pétards et les feux d’artifice récréatifs ne sont pas autorisés dans la ville de Kelowna”, a déclaré Jason Twamley, inspecteur du KFD. “Non seulement ils peuvent être dangereux pour un opérateur inexpérimenté et ceux qui observent, mais ils présentent également un risque d’incendie important avec les arbres, les herbes et les zones sèches environnantes.”

La GRC de Kelowna patrouillera les quartiers le soir de l’Halloween.

“Nous encourageons tout le monde à redoubler de vigilance pendant l’Halloween”, a déclaré le const. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias. “Gardez un œil sur votre quartier et si vous voyez quelque chose de suspect ou une situation dangereuse, appelez le 911. Nous voulons tous faire d’Halloween des vacances sûres et amusantes pour tout le monde.”

Conseils de sécurité pour Halloween :

Choisissez un costume brillant, visible et sans tissu traînant qui pourrait s’enflammer.

Fournissez aux enfants des lampes de poche ou des bâtons lumineux pour que les voitures puissent facilement les voir.

Restez sur le trottoir : ne faites pas de jaywalk et restez d’un côté de la rue à la fois

Demandez à un adulte ou à un adolescent plus âgé d’accompagner les jeunes enfants lors d’un tour de passe-passe

Gardez toutes les décorations à l’écart des flammes nues, en particulier les fleurs séchées, le papier crépon, les tiges de maïs et les balles de foin.

Utilisez une bougie à piles dans votre citrouille-lanterne.

Assurez-vous que les sorties restent visibles et ne sont pas obstruées par des décorations d’Halloween.

Assurez-vous que les costumes avec de fausses armes sont facilement identifiés comme faux.

Vérifiez qu’un masque ne bloque pas la vision ou les lignes de vue de l’enfant.

Apprenez aux enfants à s’arrêter, à tomber et à rouler si leur costume prend feu.

Assurez-vous que tous les avertisseurs de fumée de la maison fonctionnent.

Demandez aux parents de vérifier tous les bonbons avant de les consommer : les emballages de bonbons endommagés ou trafiqués doivent être jetés.

