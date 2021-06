Conseils de sécurité pour les animaux en période de canicule

Les chiens sont prêts à tout pour leurs maîtres. Lorsqu’il s’agit de travailler (tirer le chariot d’un enfant), de jouer (aller chercher une balle) ou de s’humilier pour se divertir (mettre en équilibre un biscuit sur leur museau), les chiens ne disent jamais non.

Et ce genre de fidélité qui peut leur causer des ennuis maintenant que des températures à trois chiffres arrivent dans certaines régions.

Les propriétaires doivent faire attention à leurs amis à fourrure lorsqu’ils sont en pleine chaleur. De la chaussée brûlante à l’épuisement dû à la chaleur, les chiens sont tout aussi sensibles aux dangers de l’été que vous, et ils peuvent supprimer les signes avant-coureurs jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Peut-être que vous êtes nouveau dans la région de Phoenix ou que vous vous êtes concentré principalement sur votre propre malaise ces derniers temps. Voici un cours de recyclage pour garder votre chien heureux et en bonne santé lorsque l’été arrive.

Conseils de sécurité pour les chiens par temps chaud

1. Promenez votre chien avant ou peu de temps après le lever du soleil ou longtemps après le coucher du soleil, lorsque les températures chutent dans « tolérable ».

2. Ne promenez pas votre chien juste après avoir terminé le travail à 17 heures simplement parce que c’est pratique. En été, la partie la plus chaude de la journée est généralement de 14h à 18h

3. Testez le trottoir avec votre main. Inconfortablement chaud, peut-être même brûlant ? Votre chien ressentira la même chose.

4. Ne croyez pas que les coussinets d’un chien sont imperméables à la chaleur. Le tissu adipeux fournit une certaine isolation, mais il conduit la chaleur plus rapidement que le froid.

5. Gardez votre chien à l’intérieur autant que possible pendant la journée. Trop de temps à l’extérieur peut conduire à tout, des coups de soleil à la déshydratation, voire à l’épuisement dû à la chaleur.

6. Ne le laissez pas dehors car vous savez à quel point il aime le jardin. Dès que vous serez parti, tous ces signes que vous percevez comme du bonheur (sauter, remuer la queue) disparaîtront alors qu’il cherche un endroit frais pour s’allonger.

7. Prévoyez de l’ombre et beaucoup d’eau si vous devez laisser votre chien dehors. Pensez à une pataugeoire à moitié pleine à l’ombre, en changeant l’eau chaque jour.

8. Ne présumez pas qu’un arbre ou un buisson fournit suffisamment d’ombre, ou qu’un bol en métal laissé au soleil contiendra l’équivalent d’une journée d’eau.

9. Soyez prudent lorsque vous faites de la randonnée avec votre chien. Apportez des collations adaptées aux chiens, beaucoup d’eau et un bol.

dix. Ne pensez pas que simplement parce que vous pouvez gravir la montagne Camelback dans la chaleur de la journée, votre chien peut le faire aussi. Les chiens vous suivront jusqu’au bout du monde. C’est l’une des raisons pour lesquelles Phoenix ferme ses sentiers aux chiens lorsque les températures atteignent 100 degrés.

11. Connaissez les signes d’épuisement par la chaleur et de coup de chaleur. Surveillez les halètements, les battements cardiaques rapides, les tremblements musculaires, une marche bancale et plus encore.

12. N’ignorez pas ces signes. Le coup de chaleur peut être mortel.

13. Laissez votre chien à la maison pendant que vous faites des courses.

14. N’emmenez pas votre chien avec vous car vous êtes sûr qu’il ira bien dans la voiture pendant une minute ou deux lorsque vous vous enfoncerez dans le magasin. Les températures montent rapidement dans le four qui est une voiture garée, et casser une vitre n’aide pas. Ne laissez pas un enfant, un chien ou tout autre être vivant et respirant dans une voiture. Jamais.