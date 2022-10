Conseils de sécurité pour Halloween pour vos animaux de compagnie – Shaw Local

La saison effrayante est à nos portes, mais cela ne doit pas être effrayant pour vos amis à fourrure si vous prenez des précautions supplémentaires. Voici quelques conseils de sécurité pour Halloween :

1. Cachez les bonbons

Certaines friandises d’Halloween peuvent être toxiques pour les animaux de compagnie, en particulier le chocolat, la gomme et les bonbons contenant du xylitol, un substitut du sucre. Assurez-vous donc de les garder hors de la portée de votre animal et dans des contenants fermés. Les papiers d’aluminium et les emballages de bonbons en plastique doivent également être tenus hors de portée, car ils peuvent provoquer des blocages internes et des irritations chez les animaux de compagnie. Si vous soupçonnez que votre ami à quatre pattes a ingéré quelque chose de toxique, assurez-vous de garder à portée de main le numéro de votre vétérinaire local, d’une clinique d’urgence ou de la hotline 24 heures sur 24 de l’ASPCA Animal Poison Control Center au 888-426-4435.

2. Décorez avec soin

Sculpter des citrouilles est un passe-temps populaire pour Halloween, mais assurez-vous de garder ces citrouilles allumées hors de portée de votre animal ou remplacez les bougies par des bougies chauffe-plat à piles. Selon l’ASPCA, d’autres décorations qui peuvent constituer des menaces comprennent des bâtons lumineux, de fausses toiles d’araignée qui peuvent présenter un risque d’étouffement, des bijoux fantaisie, des emballages en plastique, des lumières enfilées et des costumes pour animaux de compagnie avec des accessoires petits ou pendants.

3. Créez des espaces sûrs

L’afflux de visiteurs qui frappent à votre porte toute la nuit lors d’un tour ou d’un traitement peut être stressant pour les animaux de compagnie. Pour cela, pensez à mettre vos amis à quatre pattes dans une caisse ou une autre pièce, loin de l’activité. Si vos animaux de compagnie sont capables de se déplacer librement, assurez-vous qu’ils ne peuvent pas se précipiter à l’extérieur lorsqu’ils ouvrent les portes pour les tricheurs et qu’ils portent une pièce d’identité appropriée en cas de fuite accidentelle. Si vos animaux de compagnie sont micropucés, assurez-vous qu’ils sont enregistrés avec les informations les plus récentes.