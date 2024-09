Conseils de santé pour protéger la rétine de vos yeux en vieillissant | Santé

DIMANCHE 8 septembre 2024 (HealthDay News) – Le vieillissement a tendance à aller de pair avec une baisse de la vision, mais les experts ophtalmologiques affirment qu’il existe des choses que vous pouvez faire pour préserver votre vue en vieillissant.

Le risque de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et de rétinopathie diabétique augmente chez les personnes âgées, mais la perte de vision et la cécité ne sont pas une fatalité, selon l’étude. Société américaine des spécialistes de la rétine (ASRS).

Non seulement une vision saine est essentielle pour rester actif, mais des études ont montré que les personnes âgées ayant des problèmes de vision sont confrontées à un risque plus élevé de développer une démence.

Que pouvez-vous faire pour éviter ce sort ? Voici quelques conseils de l’ASRS :

Apprenez les signes des affections rétiniennes courantes. DMLA affecte 19,8 millions d’Américains et constitue la principale cause de perte de vision chez les Américains âgés. Une autre affection rétinienne, rétinopathie diabétiquetouche 9,6 millions d’Américains et constitue la principale cause de cécité chez les adultes en âge de travailler. Symptômes caractéristiques de DMLA Les symptômes de la rétinopathie diabétique comprennent une déformation des lignes droites, une diminution de la luminosité des couleurs, une perte progressive ou soudaine de la vision centrale et des zones sombres et floues au centre de la vision. Les symptômes de la rétinopathie diabétique comprennent une vision centrale floue, la vision de taches, de corps flottants ou d’une ombre sur le champ de vision, des difficultés de lecture, une pression oculaire et des difficultés de perception des couleurs.

Connaissez votre histoire familiale. Demandez aux membres plus âgés de votre famille s’ils ont eu des problèmes de vue. Les maladies rétiniennes peuvent avoir une composante génétique qui se transmet dans les familles. Parmi les autres facteurs de risque courants de maladies rétiniennes figurent l’âge avancé, le tabagisme, l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie.

Adoptez de saines habitudes pour la rétine. Les personnes de tous âges peuvent maintenir une rétine saine et réduire le risque de développer des affections rétiniennes en :

Arrêter de fumer

Rester actif

Contrôler la glycémie, la tension artérielle et le cholestérol

Manger des aliments nutritifs, notamment des légumes verts à feuilles foncées et du poisson

Maintenir un poids santé

Des examens oculaires dilatés réguliers

Consultez un spécialiste de la rétine pour des soins spécialisés. Les spécialistes de la rétine sont des médecins ayant jusqu’à 10 ans de formation médicale avancée pour se spécialiser en ophtalmologie et se sous-spécialiser dans les maladies et la chirurgie.

Faites vos devoirs avant de souscrire ou de changer de régime d’assurance maladie. Pendant les périodes d’inscription ouvertes, les Américains éligibles à Medicare peuvent adhérer, changer ou abandonner leur régime. Les consommateurs doivent demander si un régime d’assurance exige une autorisation préalable pour des tests ou des procédures ou s’il exige une thérapie par étapes pour des médicaments. La thérapie par étapes « en cas d’échec en premier » est une politique que les patients éligibles à Medicare pour les problèmes de rétine doivent connaître, car elle peut affecter la capacité d’un patient à recevoir le traitement recommandé par son spécialiste de la rétine.

Plus d’informations

Le réseau des optométristes en dit plus sur le maintien santé de la rétine.

SOURCE : American Society of Retinal Specialists, communiqué de presse, 3 septembre 2024

Ce que cela signifie pour vous

Perdre la vue en vieillissant n’est pas inévitable, affirment les ophtalmologistes qui proposent des conseils sur la manière de préserver votre vue.