Conseils de santé mentale du lundi bleu

Les pins ont été jetés, les couronnes et les guirlandes lumineuses sont remises en place, et dans quelques semaines à peine, de lourds sentiments de tristesse peuvent surgir alors que la fête des fêtes s’installe officiellement.

Le troisième lundi du mois, le 16 janvier, marquera le «lundi bleu», considéré comme le jour le plus triste de l’année et une période particulièrement lourde pour certains.

“Maintenant, les célébrations des fêtes sont terminées et les gens reprennent leur routine habituelle, et en plus de cela, nous sommes également confrontés à la profondeur de la saison froide et sombre de l’hiver”, a déclaré Vera Cheng, assistante sociale et psychothérapeute, à CTV. Chaîne d’information lundi. “Alors que la crise post-vacances s’installe, nous essayons également d’être à la hauteur de la réalité de notre résolution du Nouvel An, qui peut être une période difficile pour notre santé mentale.”

Selon l’Association canadienne pour la santé mentale (CAMH), un Canadien sur cinq souffre de maladie mentale au cours d’une année donnée, et environ deux à trois pour cent des Canadiens sont touchés par le trouble affectif saisonnier (TAS).

Le TAS est déclenché par les changements saisonniers, souvent à la fin de l’automne, et peut provoquer des sentiments de tristesse, un manque d’énergie, une perte d’intérêt pour les activités habituelles, un sommeil excessif et une prise de poids.



QU’EST-CE QUE LE LUNDI BLEU ?

Alors que l’idée du «lundi bleu» était à l’origine une tactique de marketing utilisée par la société de voyages britannique Sky Travel en 2005, elle est depuis devenue le jour le plus sombre de l’année pour diverses raisons.

Des facteurs tels que des nuits plus longues et plus froides, de lourdes factures de carte de crédit après les vacances, une diminution des plans sociaux et les premiers jours de SAD, peuvent rendre ce lundi particulièrement lourd.



COMMENT PROTÉGER VOTRE SANTÉ MENTALE

Bien que la motivation suscitée par l’établissement de résolutions du Nouvel An puisse être bénéfique pour certains, Cheng conseille de ne pas mettre trop de pression sur de nouveaux objectifs en ce moment, ou de faire des comparaisons avec d’autres.

« Ne vous embourbez pas dans vos résolutions du Nouvel An et ne faites pas de comparaisons sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous que nous ne voyons que de petits aperçus des succès des gens. Attendez-vous à échouer parfois », dit-elle. “Et en étant honnête avec vos résolutions du Nouvel An, vous pouvez alors en définir des attentes réalistes.”

Cheng exhorte également les gens à contacter leur système de soutien et à rester connectés.

“Cela peut être fait en contactant vos amis, votre famille ou vos collègues en fixant des dates de déjeuner ou de café, ou même envisager d’établir des connexions virtuelles.”

Rejoindre un club de lecture par exemple, dit Cheng, peut devenir un exutoire positif pour que les gens apprennent à partager leurs sentiments et à mieux les gérer.

“Cela vous aidera à renforcer votre résilience émotionnelle et mentale.”

Dans un article sur le site Web de CAMH, la psychologue Dr Katy Kamkar peut également faire face aux gens en faisant le point sur vos habitudes et en voyant où vous pouvez apporter des « changements simples mais efficaces ».

“Des activités quotidiennes significatives comme bien dormir, maintenir une alimentation saine, être actif physiquement, établir un budget pour gérer vos habitudes de dépenses, ce sont tous des objectifs pratiques et réalisables qui peuvent vous faire vous sentir plus équilibré”, déclare Kamkar.

Pour devancer le Blue Monday, Psychology Today conseille d’avoir une routine de qualité au coucher la veille, de se coucher tôt et de limiter la lumière bleue des écrans.