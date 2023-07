Conseils de protection solaire : quelle quantité utiliser et quand réappliquer

Alors que la saison estivale démarre, beaucoup peuvent se retrouver de plus en plus exposés au soleil. Le Dr Renee Beach, dermatologue, a déclaré lundi à CTV’s Your Morning que sans protection de la peau, cette exposition peut causer des dommages à l’ADN, qui pourraient se transformer en cancer de la peau.

Beach dit que bien que beaucoup ne portent de crème solaire qu’en été, la protection de la peau devrait être « toute l’année ».

« Même lorsque nous ne pouvons pas voir le soleil… nous avons toujours des UVA (Ultraviolet A) », a-t-elle déclaré. « Donc, ce sont les rayons qui traversent les fenêtres (et) les pare-brise, ce sont ceux que l’on voit se dégager parfois du reflet de la neige, par exemple. »

Lorsqu’il y a exposition directe au soleil, Beach dit que les gens entrent en contact avec les rayons UVA et ultraviolets B (UVB). Pour protéger la peau, un écran solaire est nécessaire.

« SPF signifie facteur de protection solaire, et ce que vous entendrez couramment, c’est que SPF 30 est ce qui devrait être sur notre peau », a déclaré Beach. « La raison en est que cela équivaut à environ 97% du rayonnement ultraviolet ou de la protection UV de notre lumière solaire diurne. »

Appliquer le bon écran solaire et la bonne quantité sont d’autres facteurs importants pour protéger la peau.

Beach recommande aux gens d’utiliser environ un quart de cuillère à café de crème solaire sur le visage. Si vous appliquez un écran solaire sur le visage et le cou, ils doivent utiliser environ une demi-cuillère à café.

« Quand on regarde tout le corps, c’est plus proche d’un verre à liqueur ou de 30 millilitres », a-t-elle déclaré.

Ce montant devrait être réappliqué souvent en fonction de l’activité, a déclaré Beach. Si un adulte est à l’extérieur, faisant des activités telles que la course, le vélo ou la natation, elle suggère de réappliquer de la crème solaire toutes les deux heures.

Mais pour les enfants, les quantités de réapplication et de crème solaire devraient être différentes, a déclaré Beach.

Pour s’assurer que les enfants ne sont pas exposés à des niveaux élevés de rayons UV, Beach a déclaré que la meilleure chose à faire est de les couvrir.

« Ils devraient avoir un chapeau avec un bord autour, et ils devraient également porter des vêtements de protection contre les éruptions cutanées, donc des manches plus longues », a-t-elle déclaré. « Alors, vraiment, vous voulez juste les garder à l’écart [of the sun] pendant ces heures de pointe, qui se situent généralement entre 11h et 15h »



Pour regarder l’interview complète et entendre tous les conseils de Beach, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.