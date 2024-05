Conseils de protection solaire pour éviter les coups de soleil cet été

L’été est là, alors parlons des coups de soleil.

Je pense que beaucoup de gens peuvent convenir que l’un des pires sentiments pendant les beaux mois d’été est de rentrer à l’intérieur après une journée au soleil, de se regarder dans le miroir et de se rendre compte qu’on a attrapé un coup de soleil. Votre peau est chaude, les douches piquent et les rougeurs peuvent être embarrassantes. En plus de tout cela, les coups de soleil peuvent augmenter le risque de lésions cutanées, de cancer de la peau et d’autres problèmes à l’avenir.

À l’approche des week-ends d’été à la plage, il est important de garder à l’esprit les risques liés à une exposition prolongée au soleil, l’importance de la crème solaire et quelques conseils de sécurité au soleil qui peuvent rendre votre temps dehors un peu plus agréable cet été.

Les effets de l’exposition au soleil

L’exposition au soleil peut être agréable et même bénéfique en termes de vitamine D, et qui n’aime pas le bronzage en été.

Cependant, une trop grande quantité peut être dangereuse, car une surexposition aux rayons ultraviolets du soleil peut entraîner des coups de soleil, un cancer de la peau, un vieillissement prématuré de la peau, des cataractes et d’autres lésions oculaires, ainsi qu’une suppression du système immunitaire, selon l’organisme. Agence de Protection de l’Environnement.

Selon le Administration des aliments et des médicamentsle cancer de la peau est la forme de cancer la plus courante aux États-Unis, avec environ 1,4 million de personnes vivant avec un mélanome cutané aux États-Unis en 2021. Avoir des antécédents de cinq coups de soleil ou plus peut augmenter et même doubler votre risque de développer un mélanome, par le Fondation du cancer de la peau.

Les personnes de toutes les couleurs de peau courent un risque de coups de soleil et d’autres effets des rayons UV. Cependant, celles qui ont la peau pâle, les cheveux blonds, roux ou châtain clair, ou toute personne ayant eu un cancer de la peau ou dont un membre de la famille a eu des problèmes de peau. le cancer doit être très prudent, selon la FDA. De plus, certains médicaments peuvent augmenter la sensibilité au soleil.

Conseils de sécurité au soleil

Heureusement, les coups de soleil et autres problèmes pouvant découler d’une surexposition au soleil sont en grande partie évitables et il existe de nombreuses choses que vous pouvez faire pour profiter en toute sécurité de votre temps dehors cet été, que ce soit à la plage, au bord de la piscine, en randonnée ou n’importe où ailleurs.

Voici quelques conseils de sécurité solaire de l’EPA pour un été ensoleillé mais sûr :

Appliquez généreusement un écran solaire à large spectre avec un FPS d’au moins 15 sur toute la peau exposée 15 minutes avant de sortir. Un écran solaire à large spectre peut offrir une protection contre les rayons ultraviolets A (UVA) et ultraviolets B (UVB). Réappliquez de la crème solaire toutes les deux heures et après avoir nagé ou transpiré.

Portez des vêtements de protection tels que des lunettes de soleil, des chapeaux à larges bords, des chemises à manches longues ou des pantalons

Recherchez l’ombre lorsque cela est possible et essayez d’éviter la lumière directe du soleil entre 10 h et 16 h, lorsque les rayons UV du soleil sont les plus forts.

Soyez extrêmement prudent à proximité de l’eau, de la neige et du sable qui reflètent tous les rayons du soleil, augmentant ainsi les risques de brûlure.

Vérifiez l’indice UV avant de sortir

Évitez le bronzage et les lits de bronzage

Assurez-vous de lire attentivement les étiquettes de votre crème solaire pour « vous assurer de tirer le meilleur parti possible de l’utilisation d’un écran solaire », déclare la FDA.

Indices SPF et SPF à large spectre

Tout écran solaire étiqueté « à large spectre » devait satisfaire aux exigences de la FDA. Si la crème solaire n’a pas un large spectre ou a un FPS inférieur à 15, l’emballage portera un avertissement indiquant : « Alerte au cancer de la peau/au vieillissement de la peau : passer du temps au soleil augmente votre risque de cancer de la peau et de vieillissement cutané précoce. Ce produit il a été démontré que cela aide uniquement à prévenir les coups de soleil, et non le cancer de la peau ou le vieillissement cutané précoce.

De plus, les fabricants ne peuvent pas prétendre que leurs écrans solaires sont résistants à l’eau ou à la transpiration, qu’ils offrent une protection instantanée ou qu’ils offrent une protection pendant plus de deux heures sans en réappliquer.

Les crèmes solaires ne peuvent être légalement commercialisées que sous forme de lotion, crème, stick, gel, huile, beurre, pâte, spray et poudre. Toutes les autres formes telles que les lingettes ou les nettoyants pour le corps ne peuvent pas être légalement commercialisées.