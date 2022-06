Conseils de pros chevronnés pour les nouveaux investisseurs en période de récession

Certains membres de la génération Y et de la génération Z se sont retrouvés sans emploi et ennuyés pendant le pic de Covid, mais ont tout de même un accès soudain à de l’argent grâce à des programmes de relance et une augmentation des allocations de chômage fédérales. Et la baisse du marché alimentée par la pandémie a fourni un point d’entrée facile pour investir.

Le casino était ouvert et tout le monde gagnait gros. Ces nouveaux investisseurs avaient moins de marge de manœuvre lorsqu’il s’agissait de perdre de l’argent, mais bon, ils n’avaient jamais vécu de krach boursier ou de récession.

Pour les investisseurs débutants, les choses évoluent rapidement.

Acheter d’abord, poser des questions plus tard

Environ 15% de tous les investisseurs boursiers américains actuels déclarent avoir commencé à investir en 2020, selon une enquête Schwab – et la majorité qui a ouvert son premier compte d’investissement hors retraite cette année-là avait moins de 45 ans et avait des revenus inférieurs à ceux des autres investisseurs, selon une étude de la FINRA. Au total, environ 20 millions de personnes ont commencé à investir au cours des deux dernières années.

Remplis de liquidités, « ils ont acheté d’abord et ont posé des questions plus tard avec des stocks de mèmes, des SPAC, des NFT. Il y a eu beaucoup de ce que j’appelle des achats aveugles », a déclaré Leo Grohowski, directeur des investissements chez BNY Mellon Wealth Management.

Charlie Munger de Berkshire Hathaway a décrit le marché boursier pendant cette période comme « presque une manie de spéculation », ajoutant que « nous avons des gens qui ne connaissent rien aux actions, conseillés par des agents de change qui en savent encore moins ».

Maintenant, « le casino est fermé », a déclaré Peter Mallouk, président et chef de la direction de Creative Planning, une société de gestion de patrimoine, à Paul R. La Monica de CNN. L’ambiance a changé au sein des communautés numériques comme WallStreetBets de Reddit, où de jeunes investisseurs se sont réunis pendant les bons moments pour publier des mèmes sur les actions qui ne faisaient que monter. « Il s’avère qu’investir est un peu difficile lorsque le robinet d’argent gratuit est désactivé », a écrit un utilisateur, un autre ajoutant : « J’ai fait exploser mes économies et mon portefeuille. Je n’ai même pas d’argent pour perdre plus d’argent en bourse, alors Je serai dehors. »

Mais les pros chevronnés disent que ce n’est pas la voie à suivre. Voici ce qu’ils suggèrent.

Ne paniquez pas, apprenez des leçons et continuez

Les investisseurs peuvent paniquer, a déclaré Grohowski, mais ils ne devraient pas se retirer complètement des marchés.

« Franchement, j’espère que les leçons apprises sont que » acheter d’abord, poser des questions plus tard « n’est jamais une bonne stratégie – et que les fondamentaux et l’évaluation comptent », a-t-il déclaré. « Cela s’avérera être un meilleur point d’entrée qu’un point de sortie pour les investisseurs à plus long terme. »

Certes, « c’est un test » pour les investisseurs qui perdent gros, a reconnu Grohowski, mais il pense qu’il y aura « un meilleur marché à venir ».

D’autres investisseurs de longue date ont également prêché le besoin de recul.

« Dans chaque marché baissier, on a l’impression que la fin du monde est proche pendant que cela se produit », a écrit Ben Carlson, directeur de Ritholtz Wealth Management, dans une note récente. « Dans chaque marché baissier, nous avons un analyste technique qui fait une analogie avec 1987 ou 1929 en utilisant un graphique superposé qui donne l’impression que nous allons encore une fois avoir la mère de tous les accidents. »

Mais « tous les autres marchés baissiers de l’histoire sont une opportunité d’achat épique jusqu’au prochain », a-t-il ajouté.

Comment survivre à la crise

En effet, « lorsque les marchés deviennent plus volatils et que la faiblesse prend le pas sur la force, nous rappelons toujours aux investisseurs que la panique n’est pas une stratégie d’investissement », a déclaré Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements chez Charles Schwab.

Elle recommande aux investisseurs actifs de sélectionner des actions en se concentrant sur des facteurs tels que des bilans riches en liquidités et peu endettés, des révisions positives des bénéfices et une faible volatilité.

Les fortes remontées sont normales pendant les marchés baissiers, a noté Sonders, mais les investisseurs doivent être préparés à un ralentissement prolongé. « La politique agressive de la Fed, le renversement de la marée de liquidités et le ralentissement de la croissance économique maintiendront probablement la pression sur les actions », a-t-elle ajouté.

Compte tenu de toutes ces préoccupations, « ne paniquez pas » peut sembler un conseil difficile à suivre. Une façon de l’éviter est de s’assurer que vous disposez de suffisamment de ressources en dehors du marché pour faire face à une crise, a déclaré Mark Riepe, directeur général du Schwab Center for Financial Research. Si vous pouvez vous accrocher sans dépendre de cet argent sur le marché, vous n’avez pas à vous retirer au plus bas et risquer de rater l’inévitable rebond. (Rappelez-vous, les marchés baissiers passés ont eu tendance à être plus courts que les marchés haussiers).

Le Schwab Center for Financial Research a comparé les rendements de différents portefeuilles pendant le marché baissier moyen et a constaté que les investisseurs qui restaient à 100 % dans les actions alors que le marché touchait son plus bas, puis rebondissaient, obtenaient de meilleurs résultats que les investisseurs qui vendaient des actions pendant le ralentissement.

Ainsi, bien que l’incertitude économique abonde, les investisseurs doivent se rappeler que la volatilité est nécessaire pour de meilleurs rendements à long terme sur les actions, a écrit David Kelly, stratège mondial en chef de JPMorgan Asset Management dans une note récente. Kelly a également conseillé aux investisseurs de garder à l’esprit qu’un portefeuille diversifié réduit le risque, que les valorisations sont un bon indicateur du potentiel de gain à long terme et d’investir avec logique et non avec émotion.

« Très souvent, le meilleur moment pour s’investir est celui où les gens se sentent le plus effrayés et confus », a écrit Kelly. « Dans un monde de ‘?’, les principes d’investissement méritent un ‘!’. »