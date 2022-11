Conseils de prévention du Covid-19, du VRS et de la grippe pour rester en bonne santé pendant la période des Fêtes

L’hiver 2020 était la saison des vacances Zoom. En 2021, la montée subite d’omicron a gâché les plans de fin d’année. Jusqu’à présent, la saison des fêtes de 2022 a démarré de manière cahoteuse avec une forte augmentation précoce des cas de grippe et de virus respiratoire syncytial avec une vague attendue de cas de Covid-19 à l’horizon.

En l’absence de directives de précaution nationales et locales, les individus sont désormais seuls pour évaluer les risques et la protection. Cependant, les Américains ont plus d’outils dans leur arsenal lorsqu’il s’agit de se protéger contre le Covid en cette période de fêtes : vaccins, rappels, tests, masques, connaissance de la propagation du virus. Gardez ces meilleures pratiques à l’esprit, disent les experts, et vous pourrez célébrer comme si c’était 2019. parce que j’étais trop nerveuse », explique Sarah Ruff, médecin de famille à l’UNC Family Medicine. “Il n’y a vraiment aucune raison de ne pas le faire cette année car nous avons tous ces outils.”

Gardez vos invités les plus vulnérables à l’esprit

Le degré de risque que le groupe est prêt à prendre devrait dépendre de la liste des invités. Pensez aux personnes qui assisteront à chaque rassemblement cette saison. Les personnes âgées, celles qui sont immunodéprimées ou qui ont d’autres conditions médicales, ou les nouveau-nés (les vaccins sont disponibles pour les bébés de 6 mois ou plus) sont les plus susceptibles de contracter des cas graves de Covid-19. Prenez des précautions afin de les protéger au mieux. “Il est logique de penser à la personne la plus vulnérable lorsque vous essayez de prendre des décisions sur les précautions à prendre”, déclare Ruff.

Faites un plan avec les participants sur les précautions. Peut-être que vous passerez tous un test rapide avant d’entrer, peut-être que vous porterez des masques lorsque vous serez près de grand-mère, peut-être que votre hôte gardera les fenêtres ouvertes, ou peut-être que vous choisirez tous de vous rassembler à l’extérieur. Se faire vacciner, booster et porter des masques dans les lieux publics avant le rassemblement devrait être une protection suffisante pour la plupart des familles, même celles avec des parents plus âgés, dit Ruff.

Assurez-vous d’être à jour avec votre rappel Covid (et votre vaccin contre la grippe)

Le moyen le plus efficace d’éviter le Covid-19 en cette saison des fêtes est de rester à jour sur vos vaccins, explique Bernard Camins, directeur médical de la prévention des infections au Mount Sinai Health System. La plupart des gens sont éligibles pour un rappel bivalent au moins deux mois après avoir terminé leurs deux premiers coups, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Lors d’un point de presse d’octobre, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, Ashish Jha, a recommandé aux Américains de recevoir leurs rappels avant Thanksgiving afin d’obtenir le maximum de protection en cette saison des fêtes. Si vous vous êtes récemment remis de Covid, attendez trois mois avant d’être boosté, dit Camins. Planifiez également votre vaccin annuel contre la grippe, que vous pouvez obtenir le même jour que votre rappel Covid.

Soyez stratégique avec votre masquage

Bien que les mandats de masque à l’échelle nationale aient expiré, c’est toujours une bonne idée de garder des masques N95 ou KN95 à portée de main à des fins de voyage. Portez un masque à l’aéroport et pendant le décollage et l’atterrissage ou si le vol est court, gardez-le pendant tout le vol, dit Camins. “C’est relativement sûr si vous êtes dans les airs parce que l’air est filtré HEPA”, dit-il. “Quand vous roulez, quand vous débarquez, quand ils éteignent les moteurs, vous voulez vous assurer que votre masque est en place.”

Pour les voyages en train ou en bus, où l’air n’est pas aussi bien ventilé que dans les avions, Camins suggère de se masquer pendant tout le voyage.

Assurez-vous que tous les invités testent le Covid-19 avant l’événement

Selon les directives du CDC, si vous présentez des symptômes de Covid-19, testez immédiatement. Si vous avez été exposé, attendez cinq jours, puis testez. Cependant, si vous avez côtoyé d’autres personnes récemment à quelque titre que ce soit, “vous ne pouvez plus dire qui parmi votre voisinage était positif pour Covid”, dit Camins. “Vous supposez simplement que vous avez été exposé avant votre événement.” Il suggère des tests en série dans les jours précédant votre fête. Par exemple, si vous vous réunissez pour Thanksgiving, faites un test rapide le dimanche et le mardi avant les vacances, puis une fois de plus à Thanksgiving, dit-il.

Si vous présentez des symptômes tels que fièvre, courbatures, mal de gorge, toux et frissons, mais que le test de dépistage du Covid-19 est toujours négatif, vous devriez envisager de rester à la maison. Étant donné que le VRS et la grippe circulent, il est possible que vous risquiez d’infecter un être cher avec un autre virus respiratoire. “Vous ne devriez pas aller n’importe où si vous avez de la fièvre”, dit Ruff. “Vous voulez vous assurer que vous êtes au moins 24 heures [without] avoir de la fièvre.

Pour les personnes atteintes de rhume, dit Camins, tant qu’elles portent un masque, elles peuvent y assister. Ruff dit d’être transparent avec votre famille dans un tel cas et de leur demander s’ils sont à l’aise avec votre venue.

Restez au courant de certaines tendances Covid

Étant donné que les données sur les cas signalés ne sont pas publiées aussi régulièrement que par le passé et qu’elles sont probablement sous-estimées en raison des tests rapides effectués à domicile, Ruff dit de garder un œil sur le niveau communautaire du CDC, qui mesure les hospitalisations et les cas et propose des stratégies de prévention pour chaque niveau de propagation communautaire. Vous pouvez entrer l’état et le comté où vous aurez Thanksgiving pour vérifier les niveaux de la communauté et déterminer le degré de précaution que vous prendrez. «Si nous allons dans une zone à haut risque, cela peut valoir la peine de mettre votre masque lorsque vous sortez en public avec des personnes que vous ne connaissez pas, et peut-être que vous choisissez de ne pas porter votre masque autour de votre famille qui est tous vaccinés », dit Ruff,« mais quand nous sortons tous en grand groupe, peut-être que vous le faites.

À toutes fins utiles, Camins dit que cette période des fêtes est un retour en forme. Faites juste un peu plus attention dans les jours qui précèdent votre rassemblement et vous pourrez célébrer comme les années passées. « Est-ce que les gens peuvent se rasseoir autour de la table au lieu de laisser la grand-mère et le grand-père manger seuls dans une autre pièce ? dit Camins. “Je pense que nous pouvons.”

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.