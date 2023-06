Conseils de paris sur l’US Open 2023: paris extérieurs pour une grande gloire à Hollywood de Bryson DeChambeau à un superbe amateur

L’US Open est traditionnellement l’un des tournois de golf les plus difficiles à gagner, ce qui signifie que certains noms moins importants ont créé la surprise.

Telle est la difficulté du majeur, les meilleurs du jeu peuvent se décoller et permettre à un outsider de sortir du terrain et de décrocher la gloire.

4 Fowler, DeChambeau et Hatton auront tous les yeux rivés sur la victoire à l’US Open

L’Anglais Matt Fitzpatrick a fait exactement cela à Brookline l’été dernier, remportant une superbe victoire contre un peloton stellaire.

Gary Woodland, Martin Kaymer et Graeme McDowell sont d’autres gagnants peu connus dans le passé.

Désormais, une autre formation de 156 personnes affrontera le redoutable test du Los Angeles Country Club pour la 123e édition de l’US Open.

Conseils extérieurs pour gagner l’US Open 2023

Spieth est actuellement classé 10e au monde et évolue dans la bonne direction depuis plusieurs mois maintenant.

Le champion de l’US Open 2015 a connu une période de domination étonnante plus tôt dans sa carrière, mais a ensuite subi une baisse spectaculaire de sa forme et de sa confiance.

Il se bat depuis, remportant le Valero Texas Open et le RBC Heritage ces dernières années.

Mais il est maintenant temps de voir Spieth revenir dans le cercle des vainqueurs au sommet du jeu et LA pourrait bien s’avérer l’endroit idéal pour le faire.

Si le joueur de 29 ans peut contrôler ses coups de départ et produire plus de cette magie Spieth autour des greens, il pourrait bien être en route vers un quatrième titre majeur.

4 Spieth a hâte de revenir au sommet du jeu

Hideki Matsuyama 33/1

Matsuyama a eu du mal à s’adapter à la vie de grand champion après sa victoire historique au Masters en 2021.

Dans ses huit tournois majeurs depuis cette victoire, il n’a remporté qu’un seul top dix.

Mais il y a eu des signes récemment que la superstar japonaise redécouvre son meilleur.

Matsuyama a bien performé à The Players et Memorial jusqu’à présent cette saison, deux tournois très délicats.

Maintenant, il cherchera à innover et à devenir le premier joueur asiatique à remporter l’US Open.

Bryson DeChambeau 50/1

Le diviseur DeChambeau a rappelé à tous ses talents avec une finition T4 au championnat PGA le mois dernier.

Maintenant avec LIV, l’Américain volumineux n’a pas encore gagné sur la tournée en échappée.

Mais sa performance à Oak Hill a prouvé qu’il a toujours ce qu’il faut pour être une force au sommet du jeu.

DeChambeau a produit une impressionnante démonstration de puissance lorsqu’il s’est frayé un chemin vers la victoire de l’US Open à Winged Foot en 2020.

Il a depuis ajouté quelques nuances à son jeu et il cherchera à devenir la deuxième star de LIV à revendiquer une gloire majeure en succession rapide après la masterclass PGA de Brooks Koepka.

4 DeChambeau a remporté l’US Open en 2020 Crédit : Getty

Tyrell Hatton 50/1

Hatton a connu une belle saison jusqu’à présent avec une multitude de performances impressionnantes lors de grands tournois.

Mais il n’a pas encore ajouté à sa seule victoire sur le PGA Tour – l’Arnold Palmer Invitational 2020.

Mais une deuxième à The Players et une troisième à l’Omnium canadien et à la Wells Fargo montrent qu’il se dirige dans la bonne direction pour remporter une autre victoire.

Hatton n’a pas encore produit son meilleur dans les tournois majeurs, son meilleur résultat étant un T5 à l’Open 2016.

Mais s’il peut rassembler toutes ses compétences et garder son sang-froid pendant les quatre jours à Hollywood, cela pourrait être son tournoi décisif.

Ricky Fowler 80/1

Un autre joueur qui a subi une chute dramatique dans sa carrière est Fowler.

Le joueur de 34 ans a été l’un des meilleurs du jeu tout au long de 2014 et 2015 et l’a couronné en remportant The Players.

Il a également terminé dans les trois premiers des quatre tournois majeurs au cours de sa carrière sans jamais franchir la ligne d’arrivée.

Fowler s’est ensuite estompé et sa carrière est au point mort, mais il a travaillé dur et commence à retrouver son ancien éclat.

Il a réalisé un certain nombre de performances impressionnantes ces dernières semaines et pourrait bien le mélanger à nouveau avec les meilleurs de Los Angeles.

4 Fitzpatrick a remporté l’US Open l’année dernière Crédit : Getty

Sam Bennet 200/1

Jamais depuis Johnny Goodman et Bobby Jones dans les années 1930, un amateur n’a revendiqué la gloire de l’US Open.

Jack Nicklaus a failli le faire lors du tournoi de 1960 remporté par Arnold Palmer, mais maintenant, peut-être, pourrions-nous voir un autre amateur défier les probabilités.

L’écart entre le jeu professionnel et les rangs amateurs est beaucoup plus petit de nos jours avec des joueurs universitaires qui concourent à un niveau aussi élevé.

Sam Bennett est l’un de ces jeunes vedettes et a été brillant au Masters en avril.

Il a terminé troisième après les deux premières manches avant de terminer un impressionnant T16 à Augusta.

Le champion amateur américain en titre a également fait la coupe à Brookline l’année dernière.

Bien que refaire le week-end serait génial, le joueur de 23 ans pourrait bien avoir pour objectif de faire beaucoup mieux.