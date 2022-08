Conseils de paris pour les matchs de Premier League anglaise de ce week-end

Le football continue cette semaine avec des matchs de Premier League et plus encore.

Alors, sur quelles équipes devriez-vous parier et quelles sont les grandes intrigues ? Nos analystes sont là pour vous offrir toutes les informations dont vous avez besoin.

Cotes fournies par Caesars Sportsbook.

Choix de jeu

Crystal Palace à Manchester City

Samedi, 10 h HE

Choix : Crystal Palace +2,5 buts (-140)

Man City a été excellent cette saison, même sans accumuler les tirs et les buts attendus comme par le passé. Au lieu de cela, City a étranglé la vie des matchs avec une possession de 70%, un sommet de la ligue jusqu’à présent, ne dépassant pas 2,2 buts attendus ou 21 tirs dans aucun des trois premiers matchs. Une fois devant, City a tendance à ralentir le jeu et à forcer les adversaires à s’adapter.

Ayant déjà affronté Liverpool et Arsenal, Palace ressemble à une équipe de la moitié supérieure, et ils l’ont soutenu avec une victoire dominante sur Aston Villa la semaine dernière. Palace se classe septième de la ligue en termes de différence de buts attendus et autorise en moyenne les sixièmes pires tirs cette saison, et ils ne se font tout simplement pas beaucoup exploser. En 46 matchs sous Patrick Vieira, Palace n’a perdu que deux fois par trois buts ou plus, et Palace a obtenu un match nul à domicile et une victoire 2-0 sur la route contre City la saison dernière. Je mettrai deux buts et demi jusqu’à -160. — Paul Carr

Chelsea à Leicester City

Samedi, 10 h HE

Choix : Les deux équipes marquent (-110)

Chelsea a marqué dans 25 des 30 matchs à domicile sous Thomas Tuchel, et Leicester a concédé le plus de buts et le deuxième but le plus attendu cette saison, de sorte qu’une partie du BTTS ne devrait pas être un problème. La défense des Blues n’a pas été formidable ces derniers temps, concédant six des sept derniers matchs à domicile depuis avril et plus de la moitié des matchs à domicile sous Tuche.

L’attaque de Leicester a certes été médiocre pendant trois matchs, avec le deuxième moins de tirs et de buts attendus dans la ligue. Pourtant, Leicester trouve son chemin en déplacement, et l’absence de N’Golo Kante (blessé) et de Kalidou Koulibaly (suspendu) laisse un énorme trou au milieu de la défense de Chelsea. C’est un peu un jeu réflexe, car 24 des 27 derniers matchs à l’extérieur de Leicester ont vu les deux équipes marquer. Mais les problèmes défensifs de Chelsea et un prix proche de l’argent en valent la peine. — Carr

Brentford à Everton

Samedi, 10 h HE

Choix : Victoire de Brentford (pair)

Les Toffees n’ont encore rien montré pour me faire penser qu’ils grimperont au-dessus de la mêlée de relégation cette saison. Ils ont concédé les troisièmes buts les plus attendus jusqu’à présent, tout en se classant 14e pour les buts attendus et la qualité des tirs. Dominic Calvert-Lewin n’est toujours pas revenu d’une blessure, donc l’attaque ne sera pas renforcée de si tôt.

Brentford a eu la malchance de ne pas récupérer un point contre Fulham la semaine dernière, mais il occupe toujours le huitième rang de la ligue en termes de points et de différence de buts attendus. Cherchez Ivan Toney et sa compagnie sur les coups de pied arrêtés. Depuis le début de la saison dernière, Brentford est quatrième de la ligue avec 18 buts sur coups de pied arrêtés, et Everton a accordé le plus grand nombre de buts sur coups de pied arrêtés (22) de la ligue au cours de cette période. Brentford est simplement meilleur qu’Everton de quelques crans, donc je serai heureux de prendre même de l’argent sur une victoire à domicile – Carr

Parler

Choix : Chelsea, Arsenal, City, Liverpool, Real Madrid, victoire à Barcelone

Il n’y a pas beaucoup de valeur ce week-end lorsque vous regardez les grands garçons en action, alors allons-y pour une discussion en six parties.

Avec des cotes à +290, vous obtenez un bon retour sur ce qui devrait être des victoires simples pour ces équipes.

Barcelone a démarré lentement cette saison. n’ayant marqué qu’une seule fois en première mi-temps. Je pense que la tendance pourrait bien se poursuivre ce week-end, donc je vais aussi prendre égalité/Barcelone +280. — Daniel Thomas