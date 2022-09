Conseils de paris pour les matchs de la semaine 5 de la Premier League anglaise et plus

Le football continue cette semaine avec des matchs de Premier League et plus encore.

Alors, sur quelle équipe devriez-vous parier et quelles sont les grandes intrigues ? Nos analystes sont là pour vous offrir toutes les informations dont vous avez besoin.

Cotes fournies par Caesars Sportsbook.

Arsenal est toujours parfait sur la saison et au sommet du classement de la Premier League. Ils affrontent une équipe rajeunie de Manchester United qui a remporté deux victoires consécutives après un départ horrible. Que pensez-vous de ce match?

Paul Carr : Arsenal a l’air bien, sans aucun doute. Les Gunners ont la deuxième meilleure différence de buts attendue de la ligue, un demi-but derrière Man City. D’un autre côté, deux de ces victoires étaient contre deux équipes nouvellement promues; deux étaient au-dessus des deux équipes actuellement en bas du tableau, et la victoire sur Crystal Palace était une impasse dans laquelle Arsenal vient de mieux finir. Man United a redressé le navire proverbial mais n’a pas eu l’air bien, se faisant tirer dessus dans les trois victoires d’un but. Rashford et Sancho jouent mieux sans Ronaldo sur le terrain, et j’aime que United traîne avec Arsenal dans celui-ci. Je prendrai le tirage à +255.

Dan Thomas : Cela va être un concours fascinant et le premier véritable test que nous allons voir pour les leaders de la ligue. Malgré leur début parfait, je pense qu’ils seront contents de prendre un point à Old Trafford. Dessiner.

Manchette Dalen : Arsenal joue comme la meilleure équipe de la ligue. Je dis cela avec parti pris en tant que partisan, mais il y a une vérité objective dans cette déclaration. Ce n’est pas la meilleure équipe en soi, mais dire qu’ils jouent comme ça, je pense que c’est juste. Cela dit, United a commencé à faire évoluer les choses dans une direction positive. Les Gunners seront sans Zinchenko et Partey dans l’alignement, mais je vais le jouer sur le marché à 2 voies, Draw No Bet, -110.

Surprenant Brighton & Hove Albion (3-1-1) a trois victoires et un match nul pour commencer la saison, allouant trois buts au total en cinq matchs. Ils ont du mal à Leicester City, qui est sans victoire cette saison (0-3-1). Vous attendez-vous à ce que la forte course se poursuive?

Carr : Les deux équipes ont marqué lors de 25 des 28 derniers matchs à l’extérieur de Leicester, et le prix est décent ici (-120). Justifier le jeu avec des chiffres est difficile, puisque Leicester est 18e pour les buts attendus et Brighton a concédé le sixième moins de buts attendus cette saison. Mais je m’en tiendrai à l’histoire récente et j’espère que Leicester pourra faire quelque chose avec sa possession cette fois. Les deux équipes marquent (-120).

Thomas: Ouais pourquoi pas? Leicester est un gâchis en ce moment. Ils ont perdu des joueurs clés dans la fenêtre de transfert et vous ne pouvez pas voir pour le moment d’où ils vont tirer leur victoire. Je prends Brighton pour la victoire.

Liverpool (2-1-2) et Everton (0-2-3 et en zone de relégation) ne connaissent pas les meilleurs départs. Comment voyez-vous ce match aller, car les deux ont besoin d’une victoire?

Paul Carr : Je ne suis toujours pas inquiet pour Liverpool, du moins pas pour ce match. Les Reds sont parmi les trois premiers de la ligue dans à peu près toutes les mesures liées aux tirs ou aux buts, et Everton est à juste titre dans la zone de relégation. Liverpool va avoir une tonne de balle dans ce match. Lors de leur rencontre en avril, Liverpool avait 82% de possession, le plus élevé de toutes les équipes dans un match de Premier League la saison dernière. L’équipe d’Everton de cette saison a la troisième possession la plus basse de la ligue à 40%, et les Toffees sont les cinq derniers en termes de différence de tirs et de différence de buts attendue. Liverpool a été la meilleure équipe de pressing de la ligue cette saison, et Everton a été dépossédé dans sa propre moitié de terrain le quatrième plus grand nombre de fois de n’importe quelle équipe. Même dans un jeu de rivalité féroce, cela a tous les ingrédients d’une déroute à Liverpool. Je vais prendre plus d’argent et mettre le but et demi à +105.

Manchette: Je suis encore un peu fatigué du début de Liverpool, mais Everton ressemble à une équipe destinée à une autre relégation comme l’année dernière. Cette rivalité est réelle et les Toffees ressentiront le soutien, mais finalement Liverpool dominera le ballon et ce match. Je vais aussi prendre les rouges -1,5 +105.

Thomas: Je pense que ce vainqueur tardif contre Newcastle est exactement le coup de pouce dont Liverpool avait besoin après un début de saison peu convaincant. Je pense que cela pourrait être une promenade dans le parc pour l’équipe de Jurgen Klopp. J’irais à Liverpool pour gagner par deux buts ou plus.

Que recherchez-vous dans les autres championnats européens ?

Carr : Est-ce trop difficile d’emmener le Bayern sur la ligne de but à l’Union Berlin ? Je le fais quand même, jouant Bayern -1,5 à -115. Bien qu’il occupe la deuxième place du championnat et se classe deuxième avec 11 buts, l’Union Berlin est 16e (!) Avec seulement 3,3 buts attendus cette saison. Cette fortune finale ne peut pas durer plus longtemps. Comme d’habitude, le Bayern mène la ligue dans à peu près tout, et je pense qu’ils font une déclaration ici.

Manchette: Je vais à la Bundesliga et au match Leverkusen vs Fribourg. Fribourg a connu un excellent début de campagne, occupant la troisième place, mais ses trois victoires ont été contre des équipes actuellement 12e, 14e et dernière. Leverkusen, à l’inverse, a terriblement commencé la campagne, bien qu’il soit une équipe de la Ligue des champions cette année et chaque année dans la bataille pour ces places. Ils ont remporté une victoire dominante 3-0 la semaine dernière contre Mayence pour obtenir leur première victoire de la saison. A domicile contre Fribourg, j’aime qu’ils gagnent à nouveau à -112.

Thomas: Le Barça s’impose facilement à Séville. Les hôtes ont connu un début de saison choquant et le Barça commence à trouver son rythme.

Quel est votre meilleur pari pour le week-end ?

Carr : J’adore obtenir +190 sur une première mi-temps sans but entre Wolverhampton et Southampton. Six des 10 premières mi-temps disputées par ces équipes cette saison n’ont marqué aucun but, et cinq d’entre elles avaient 0,8 buts attendus ou moins. Aucune des deux équipes ne marque beaucoup ou ne prend de bons coups, et les deux défenses ont été décentes. Les deux équipes se classent 15e et 16e pour les buts attendus et tirent en moyenne les troisième et quatrième pires tirs, et elles sont huitième et 10e pour les buts attendus concédés. S’enraciner sans but n’est pas amusant, mais ça vaut le prix ici.

Manchette: J’aime City +135 pour gagner à zéro à Villa. Les Villans sont 18e dans les buts attendus cette année; vous devez avoir le ballon pour marquer, et ils n’en auront pas beaucoup contre City. Je pense que City gagne et obtient sa quatrième feuille blanche en six matches de championnat cette année.

Thomas: Tirage au sort du Real Madrid. Ils ont été moins que convaincants le week-end dernier et ont été renfloués par un doublé tardif de Benzema. Le Real Betis a connu un bon début de campagne et j’ai l’impression qu’il peut marquer un point.