Conseils de paris pour les matchs de la Premier League anglaise de la semaine 18 et plus

La Premier League est de retour après une pause pour la Coupe du monde.

Alors, sur quelle équipe devriez-vous parier et quelles sont les grandes intrigues ? Nos analystes sont là pour vous offrir toutes les informations dont vous avez besoin pour l’EPL et plus encore.

Cotes fournies par Caesars Sportsbook.

La Premier League est de retour en action après une pause sans précédent d’un mois en novembre pour la Coupe du monde. Actuellement, Arsenal est au sommet de la table, et Man City devrait toujours les défier pour le titre. Y a-t-il des équipes “aberrantes” que vous envisageriez de soutenir le reste du chemin, comme, par exemple, Newcastle (+2200 pour gagner la ligue), Brighton (+1200 pour terminer parmi les quatre premiers) ou Fulham (+4000 pour terminer en tête six)?

Manchette Dalen : Je l’ai dit à plusieurs reprises ici, je suis un fan d’Arsenal, j’aime faire connaître ce parti pris. Cela dit, je pense que c’est une course à deux chevaux. J’ai un futur top 4 pour Arsenal, mais je n’ai pas encore misé d’argent sur un pari sur le titre. Ils ont l’air du rôle et y seront jusqu’au bout (la plupart des livres leur ont encore +200 ou +300 pour gagner); Je peux jeter de l’argent là-dessus, mais nulle part ailleurs. Top-4 Newcastle a du pouvoir et pourrait encore se renforcer sur le marché des transferts de janvier. C’est toujours un jeu solide avec plus d’argent pour l’instant.

Paul Carr : Tous les prix des quatre premiers me semblent corrects, donc je ne suis pas trop intéressé par ce marché pour le moment. Convenu que la course au titre est toujours entre Arsenal et Man City, et je pense qu’il y a une certaine valeur sur Arsenal pour remporter le titre, si vous pouvez obtenir +225 ou plus. Les chiffres sous-jacents d’Arsenal ne sont qu’une nuance derrière Man City cette saison, et l’avance de cinq points des Gunners compense cela pour le moment. Je pense qu’ils ont plus d’une chance sur trois de gagner la ligue.

Chelsea n’a marqué que 17 buts lors de ses 14 premiers matchs de la saison. Ils ont pu donner le coup d’envoi avec un résultat 2-0 contre Bournemouth mardi, mais les deux buts sont survenus dans la première demi-heure de jeu, puis – plus rien. Une rencontre le jour de l’An avec le modeste Nottingham Forest (+410) devrait être une excellente façon de commencer 2023, mais pensez-vous que les Blues (-145) sont réellement prêts à trouver systématiquement le fond du filet ?

Carr : Pas vraiment. Ils sont 12e de la ligue avec 19 buts cette saison et 14e avec 17,5 buts attendus. Si quoi que ce soit, Chelsea a un peu surperformé jusqu’à présent. Cela dit, les Bleus ne devrait pas ont beaucoup de mal avec Forest, l’une des pires équipes défensives de la ligue jusqu’à présent. Mais Forest a marqué dans tous les matchs à domicile sauf un cette saison, avec au moins 1,0 buts attendus dans tous les matchs sauf un. Comme je ne fais pas encore confiance à Chelsea, je penche pour les deux équipes pour marquer dans celle-ci (-110).

Manchette: Entièrement d’accord avec Paul. Je n’ai pas confiance en Chelsea mais j’aime que les deux équipes marquent ici.

Que recherchez-vous dans les autres championnats européens ?

Manchette: La Liga est de retour sur ESPN + cette semaine, et avec son retour, nous voyons le Derby catalan entre Barcelone et l’Espanyol. Barcelone, leader du championnat, entre dans le match en tant que favori, mais sans Robert Lewandowski, qui marquera les buts ? J’aime Gavi buteur à tout moment à +280.

Quel est votre meilleur pari pour le week-end ?

Carr : Le lendemain de Noël, Liverpool et Leicester City ont regardé à quoi ils ressemblaient avant la pause. Liverpool a battu Aston Villa 3-1 et Leicester City a cédé de nombreuses bonnes occasions lors d’une défaite 3-0 contre Newcastle. Je pense que nous voyons plus la même chose de chaque club, avec Liverpool dominant et Leicester grattant un but sur la route comme ils semblent toujours le faire. Je vais prendre les deux équipes pour marquer à -125.

Manchette: Fulham a remporté une solide victoire 3-0 sur la route contre Palace le lendemain de Noël. Ils menaient 1-0 avant que Palace ne tombe à 10 hommes. Ils accueillent le bas du tableau de Southampton samedi. J’aime que Fulham gagne carrément +101.