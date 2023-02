Conseils de paris pour le match aller des huitièmes de finale

Les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League débutent cette semaine avec huit matches aller-retour entre certaines des meilleures équipes d’Europe.

Manchester City, le Bayern Munich, le PSG et Liverpool sont en tête de liste des prétendants à la Ligue des champions, les deux premiers matches commençant mardi. L’AC Milan affronte Tottenham et le PSG affrontera le Bayern Munich.

Avec tout cela à l’esprit, passons aux matchs de cette semaine. Comme toujours, rappelez-vous que ces paris sont uniquement à des fins de régulation.

Cotes fournies par Caesars Sportsbook.

Mardi

AC Milan contre Tottenham Hotspur (+175), match nul (+255)

L’AC Milan n’a pas pu battre Chelsea lors de ses deux matches de phase de groupes et affronte maintenant une équipe de Tottenham qui a non seulement remporté son groupe de la Ligue des champions, mais a également inscrit le week-end dernier neuf points de mieux que Chelsea au classement de la Premier League. Y a-t-il une raison de penser que l’équipe italienne s’en sort mieux face à cet adversaire ?

Paul Carr : Milan a généré très peu contre Chelsea, totalisant 11 tirs et 0,8 buts attendus au cours des deux matchs, et ils ont connu une terrible Serie A ces derniers temps, remportant une fois au cours des six derniers matchs. Tottenham fait face à une crise du milieu de terrain avec Rodrigo Betancur et Yves Bissouma blessés et Pierre-Emile Hojbjerg suspendu. L’attaque d’aucune des deux équipes n’a semblé bonne au cours du mois dernier. Milan a 3,0 buts attendus au cours des quatre derniers matchs, et Tottenham n’a pas fait grand-chose à part Harry Kane. Les deux équipes se contenteront probablement d’un match nul ou même d’une défaite 1-0 lors de ce match aller, donc je prends moins de 2,5 buts à -125.

Dan Thomas : Les deux équipes entrent dans ce match sous une forme quelque peu décevante. Milan a eu un choc jusqu’à présent en 2023 et les Spurs ont été horribles contre Leicester. Je pense que ça va être une affaire à faible score, alors prenez le sous au total des buts.

Paris Saint-Germain (+170) vs Bayern Munich (+140), Nul (+270)

Le PSG a peiné un peu tôt avant de retrouver sa forme tandis que le Bayern a terminé la phase de groupes sans défaite et avec un différentiel de +16 buts. Mais pouvez-vous vraiment affronter l’équipe qui compte Neymar et Kylian Mbappe ?

Carr : Je peux, avec Mbappe commençant probablement sur le banc et Messi revenant de blessure. Le Bayern a fait les choses habituelles du Bayern en Bundesliga, restant invaincu en 13 matchs consécutifs et marquant plusieurs buts dans 11 d’entre eux. L’ajout de Joao Cancelo donne également au Bayern une autre pièce offensive polyvalente, et la défense du PSG n’a pas été serrée, avec une feuille blanche en huit matches de championnat depuis la pause.

Compte tenu des points d’interrogation autour du PSG, l’éventail des résultats est large. Je fais simplement plus confiance au Bayern, et Je vais les prendre pour gagner carrément.

Thomas. Oh oui, je peux aller contre eux à coup sûr. Le PSG est un gâchis en ce moment. Même si Mbappe et Messi sont en forme, il n’y a absolument aucune cohésion sur le côté. Le Bayern s’améliore au fur et à mesure du match. J’ai donc envie que les Allemands aillent à Paris et brisent des cœurs le jour de la Saint-Valentin et remportent la victoire.

Mercredi

Borussia Dortmund (+155) contre Chelsea (+175), match nul (+225)

Dortmund passe en huitièmes de finale après trois nuls consécutifs pour clôturer le jeu de groupe. Pendant ce temps, cette équipe de Chelsea a été très active lors de la dernière fenêtre de transfert et ressemble peu à l’équipe qui a remporté son groupe. Peut-on compter sur les Bleus pour se ressaisir ?

Carr : Chelsea a fait match nul trois matchs consécutifs tout en marquant un total d’un but, mais l’attaque semble arriver, avec plus de quatre buts attendus dans ces matchs. Ils affronteront une équipe de Dortmund qui a marqué 15 buts en remportant cinq matches de championnat consécutifs mais reste vulnérable en contre-attaque. Les nouvelles recrues de Chelsea devraient profiter de cet espace, et je m’attends à ce que ce soit un match typiquement ouvert à Dortmund. je prends un bon prix plus de 2,5 buts (-105).

Thomas: Chelsea ne peut pas marquer de buts, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c’est plutôt important. Dortmund a été brillant en 2023 et je pense qu’ils pourront le faire mercredi. je vais pour Dortmund vainqueur.

Club Bruges (+275) contre Benfica (-102), Nul (+245)

Benfica est resté invaincu en phase de groupes, tandis que le Club de Bruges a terminé deuxième de son groupe derrière Porto. Benfica a marqué plus de deux fois plus de buts en phase de groupes, mais l’équipe belge n’a concédé que quatre buts lors de la préparation de ce match. Est-ce l’attaque ou la défense qui prend celui-ci ?

Carr : Je vais avec l’infraction et Benfica vainqueur. Ils ont roulé au Portugal, occupant la première place avec quatre victoires consécutives par blanchissage et une défaite toute la saison, et ils étaient la meilleure équipe d’un groupe de l’UCL qui comprenait le PSG et la Juventus. Ils ne seront pas les mêmes sans Enzo Fernandez, mais Joao Mario et compagnie devraient avoir assez pour gagner en Belgique contre l’équipe de Scott Parker qui a une victoire en sept matchs cette année.

L’ancien chercheur principal d’ESPN, Paul Carr, est directeur du contenu de TruMedia.