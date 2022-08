Conseils de paris pour la semaine 2 de la Premier League anglaise et le week-end d’ouverture de la Liga

La Premier League continue cette semaine et la Liga lance sa saison. Qu’avons-nous appris de la première semaine de jeu dans l’EPL et à quoi pouvons-nous nous attendre en entrant dans la liste de la Liga?

Nos experts examinent les équipes qui ont fait les premières impressions, les matchs qui les intriguent et offrent leurs meilleurs conseils de paris.

Cotes fournies par Caesars Sportsbook.

Le tenant du titre, Manchester City, a remporté une impressionnante victoire 2-0 sur West Ham et affronte Bournemouth, récemment promu, qui vient de remporter sa première victoire. Alors que Liverpool, deuxième favori, fait match nul pour son premier match, êtes-vous encore plus optimiste sur Man City maintenant?

Paul Carr : City avait la différence de buts attendue la plus élevée (+1,7) lors d’une victoire 2-0 contre West Ham (en partie à cause d’un penalty), et Erling Haaland n’a eu aucun mal à s’adapter au jeu anglais jusqu’à présent. Rien n’a vraiment changé pour moi avec 37 matchs de plus à jouer. City est toujours la meilleure équipe, et Liverpool est toujours une meilleure valeur de titre, disponible maintenant à +300, après avoir dessiné Fulham la semaine dernière.

Manchette Dalen : Faisant écho aux commentaires de Paul, City/Haaland avait fière allure, mais la valeur ici est sur Liverpool. Et leur première performance a été terne, mais avec 37 matchs à jouer, une Coupe du monde au milieu, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, et à +300 maintenant, c’est là que j’en serais.

Dan Thomas : C’était la pire version de Liverpool que nous ayons vue depuis très longtemps. Je doute que nous les reverrons aussi mauvais cette saison. Cela dit, il est difficile de ne pas être plus optimiste sur City étant donné les débuts de Halaand. Nous savions qu’il était bon, mais pensions-nous vraiment qu’il le serait si vite ?

Tottenham Hotspur (12-1) et Chelsea (+1600), les troisième et quatrième favoris pour remporter la Premier League anglaise, s’affrontent à Stamford Bridge. Les deux sont sur des victoires dans leurs premiers matchs, avec Chelsea (+127) un léger favori (Tottenham +220) dans ce match. Qui aimes-tu?

Carr : La saison dernière, Chelsea a battu Conte’s Tottenham à trois reprises par un score combiné de 5-0. La semaine dernière, Kalidou Koulibaly semblait être une amélioration défensive par rapport au défunt Antonio Rudiger, et Chelsea pourrait revenir aux premiers jours de la défense de Tuchel. Même contre une équipe de Tottenham qui s’améliore, J’aime le prix sur Chelsea à la maison ici dans ce qui devrait être un match serré.

Manchette: Une partie de la raison pour laquelle les Spurs de Conte n’ont marqué lors d’aucune de ces trois rencontres l’année dernière est qu’il a mis son équipe sur la défensive. À l’heure actuelle, je pense que les Spurs sont l’équipe la plus talentueuse, mais Conte mettra-t-il son équipe en place de cette manière sur la route? Je pense que la tactique de Tuchel sera défensive lors de sa première saison partielle à la barre. Je pense que ce sera un match prudent où je ne jouerais pas contre une équipe. J’aime un match nul à +230, mais mon pari préféré que je jouerai est inférieur à 2,5 buts (-120).

Thomas : Ce sera un excellent test décisif pour savoir où en sont ces deux équipes au début de la saison. Chelsea a fait le travail contre une équipe d’Everton incroyablement mauvaise; pendant ce temps, les Spurs ont sans doute réalisé la meilleure performance du week-end d’ouverture. Chelsea trouve toujours ses marques, mais je pense qu’ils feront juste assez pour obtenir un match nul.

Manchester United continue de choquer les fans après avoir perdu son premier match à domicile contre Brighton et compte désormais 64-1 pour remporter la Premier League et +275 pour terminer dans le top quatre. Pariez-vous sur Man U en ce moment ?

L’émission de football signature d’ESPN offrant des analyses quotidiennes et des faits saillants du monde entier. Regarder sur ESPN+

Carr : Absolument pas. United ira bien cette saison, mais ils sont toujours la sixième meilleure équipe de la ligue en ce moment, après avoir lutté des deux côtés pendant une grande partie du match d’ouverture contre Brighton. L’un des problèmes clés est le milieu de terrain, qui a exercé peu de pression car United a réussi huit tacles au plus bas de la ligue le week-end d’ouverture.

Manchette: Man United est un gâchis. Le plus gros problème est que, lorsque vous regardez leur programmation, la performance du week-end est en fait attendue. Leur composition n’est tout simplement pas talentueuse. Scott McTominay et Fred toujours comme vos milieux de terrain est absurde si vous pensez que cette équipe peut concourir pour les quatre premiers, et ce n’est pas le seul problème. Je pense qu’ils n’ont aucune chance de se classer parmi les quatre premiers; Honnêtement, je ne pense pas qu’ils soient parmi les six premiers.

Thomas : Certainement pas. Je fuis n’importe quel pari de United plus vite que Ronaldo à la mi-temps de la pré-saison.

Le tenant du titre, le Real Madrid, ramène l’essentiel de son équipe et pourrait voir un saut de Federico Valverde. Photo de Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

La Liga démarre ce week-end. Le tenant du titre, le Real Madrid (+110) et le vice-champion Barcelone (+140) sont à nouveau les deux favoris pour remporter le titre de champion. Ajoutez les problèmes financiers auxquels le Barça est confronté et il y a des tonnes d’histoires ici. Comment voyez-vous cette course se mettre en place en entrant dans le premier week-end de jeux ?

Carr : Le Real Madrid a terminé avec 13 points d’avance sur Barcelone la saison dernière, mais avec une différence de buts attendus seulement trois de mieux que ses rivaux. Compte tenu de la tourmente à Barcelone, le Real Madrid est à juste titre un favori ici, mais je n’aime pas vraiment les prix. Obligé de faire un choix, J’irais avec le Real Madrid à plus d’argent. La majeure partie de l’équipe de la saison dernière revient, avec une marge d’amélioration de la part de jeunes comme Vinicius Junior et Federico Valverde.

Manchette: Je ne veux pas encore jouer cette course. Le Barça n’a toujours pas enregistré la majorité de ses principales signatures cet été, ce qui aura un impact massif sur son équipe. Madrid avait l’air presque clinique lors de sa victoire en Super Coupe de l’UEFA mercredi contre Francfort. Il s’agit vraiment de parier sur ce que vous savez dans une équipe madrilène capable de remporter à nouveau le championnat mais qui n’a pas beaucoup de profondeur dans ce qui sera une année exténuante … ou d’attendre de voir ce qui se passera avec l’alignement du Barça. Si je fais un jeu, j’irais à Madrid.

Thomas : Ce sera une course au titre classique en Espagne. Le Real Madrid a dépassé toutes les attentes la saison dernière, mais je pense qu’ils auront du mal à reproduire cela cette année. Barça ont fait un travail de recrutement incroyable cet été et je pense qu’ils sont un bon pari pour gagner la Liga.

Sur qui avez-vous un œil après leur performance de la première semaine?

Carr : Je suis curieux de voir si la performance dominante de Newcastle était le produit de jouer à Nottingham Forest ou un signe que les Magpies pousseront pour les six premiers. Newcastle a réussi 23 tirs, un sommet dans la ligue, tout en concédant cinq tirs, le plus bas dans la ligue, lors d’une victoire 2-0 à domicile. Maintenant, Newcastle rend visite à une équipe de Brighton qui a gagné à Old Trafford le week-end dernier, et je penche pour une victoire à domicile à Brighton à +140. Si Newcastle obtient trois autres points, je commencerai à croire que les dépenses du club portent leurs fruits.

Manchette: J’aime beaucoup le choix de Paul ci-dessus. Je suis également intéressé par Leeds qui vient de remporter une victoire sur la route dans une équipe de Southampton que je préfère être reléguée. Il pourrait y avoir une bonne valeur là-bas à +215 pour gagner ou Draw No Bet (+130). Mais le match de la semaine qui retient mon attention est Chelsea contre Tottenham. Il ne s’agit pas seulement des marques, mais de la manière dont ces équipes se sont constituées et de leurs performances. Conte croit-il en son équipe et sa configuration le reflétera-t-elle sur la route ? Chelsea est-il parfois aussi insipide qu’il en avait l’air la semaine dernière, ou un match à domicile contre un rival du top six apportera-t-il quelque chose digne d’une équipe du top quatre?

Quel est votre meilleur pari football européen du week-end ?

Carr : j’aime Aston Villa (-120) s’impose à domicile face à Everton. Villa a perdu 2-0 à Bournemouth le week-end dernier mais a contrôlé le match partout sauf dans la surface de réparation offensive. Everton a perdu 1-0 contre Chelsea et ressemblait à l’équipe qui avait à peine évité la relégation la saison dernière. L’équipe de Steven Gerrard étouffera Everton tout comme Chelsea l’a fait, et Villa trouvera de l’espace contre une défense d’Everton qui a rendu 11 tirs dans la surface de réparation la semaine dernière.

Manchette: J’ai déjà dit que je suis sur Man U. Ils affrontent une équipe de Brentford qui sort d’un match nul 2-2 contre Leicester (mais pas les Foxes du millésime récent). Je me rends compte que s’accumuler est évident et parfois coûteux, mais je ne vois pas United digne d’être un favori de la route (+100 sur le marché à trois et -230 sur le marché à deux. Les Bees étaient solides à domicile en dernier campagne en Premier League, et ce match d’ouverture à domicile fera vibrer la foule à l’occasion de battre United sur son terrain. Mon jeu de la semaine est Brentford, marché bidirectionnel, Draw no Bet +180.

Thomas : je prendrais le plus de buts dans le match Liverpool-Palace. Klopp a eu une semaine complète avec les garçons, et vous savez qu’il les a rendus fous après cette performance contre Fulham. Attendez-vous donc à des buts à Anfield – et beaucoup d’entre eux.