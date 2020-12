Dans l’Inde ancienne, les rois construisaient des palais et des forts pendant les sécheresses pour fournir un emploi à leurs sujets en temps de crise. Le Bada Imambara de Lucknow a une plaque qui en témoigne. Le président américain Franklin D. Roosevelt a utilisé le programme New Deal, lancé en 1933, pour lancer des travaux publics à grande échelle afin de contrer les effets de la dépression sur l’économie américaine.

Économiste, Arun Kumar suggère que le COVID-19[feminine La crise économique induite en Inde exige également de tels travaux publics à grande échelle pour fournir des emplois à ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Dans son dernier livre, intitulé La plus grande crise de l’économie indienne, l’auteur écrit:

« … Une autre façon pour le gouvernement de donner des revenus aux chômeurs est de lancer des travaux publics pendant les périodes de crise. Cela ne se fait pas dans la plupart des économies développées. Mais en Inde, cela dure depuis longtemps, étant donné le problème. du chômage, en particulier dans les zones rurales. La loi nationale sur la garantie de l’emploi rural a été adoptée en 2005. Elle a conduit au MGNREGS, en vertu duquel une famille pauvre pouvait exiger du travail dans les zones rurales et obtenir jusqu’à cent jours de travail pour un membre à un taux prédéfini. Il s’agissait de compléter le revenu gagné pendant le reste de l’année.

Il s’agit d’un programme axé sur la demande, où tout travailleur peut demander du travail aux autorités locales. Habituellement, les travaux sont non qualifiés, tels que les travaux à effectuer sur les routes, la réalisation de barrages de contrôle ou le creusement de fosses pour le stockage des eaux de pluie.

En Inde, les allocations pour ce type de travail ont été augmentées afin que ceux qui avaient migré vers les villages puissent trouver du travail dans le cadre de ce programme et gagner un revenu de base. Cependant, de nombreux travailleurs qui avaient migré étaient qualifiés et n’appréciaient pas l’idée de faire du travail manuel non qualifié à des salaires très bas.

Il y a eu une demande pour démarrer un programme similaire au MGNREGS dans les zones urbaines également, car de nombreux travailleurs qui ont perdu leur emploi vivent avec leur famille dans les villes. Ce problème persiste depuis la démonétisation, lorsque le secteur non organisé a été durement touché pour la première fois (Kumar, 2018). Maintenant, le problème est devenu aigu, même le secteur organisé licenciant les travailleurs.

Quel type de travail peut être attribué dans le cadre du régime de garantie de l’emploi? Tant dans les villes que dans les villages, les infrastructures sont terriblement faibles et ont besoin d’être modernisées (Kumar, 1994).

Les chômeurs peuvent être prêts à construire cette infrastructure. L’éducation, elle aussi, nécessite une amélioration massive, car elle est faible dans de grandes parties du pays, à la fois dans les zones rurales et urbaines. Les écoles manquent de bâtiments, d’enseignants et d’installations. Souvent, les classes sont surpeuplées en raison du manque de personnel adéquat. Les chômeurs peuvent occuper un emploi rémunéré dans la construction, l’enseignement, la recherche de contacts liés au COVID-19 et d’autres emplois similaires. Ainsi, démarrer / élargir un programme de travaux publics est un bon moyen de générer à la fois des emplois et de la demande pour stimuler le ralentissement de l’économie. «

En plus d’investir dans la construction d’infrastructures, afin de fournir un emploi aux travailleurs qualifiés et non qualifiés actuellement au chômage, Kumar plaide également en faveur d’un transfert d’argent à ceux qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins à l’heure actuelle. Kumar écrit dans son livre:

«Aux États-Unis, 44 millions – un tiers des travailleurs – ont déposé une demande de chômage au cours des douze premières semaines après mars. Pour apporter leur soutien à ces personnes, les gouvernements ont transféré de l’argent sur leurs comptes bancaires. Cet argent était insuffisant pour les soutenir mais, avec le reste de l’argent qu’ils pouvaient obtenir pour être au chômage et le programme alimentaire qui avait été lancé, ces travailleurs pouvaient survivre.

Donc, encore une fois, l’objectif fondamental de ce programme était d’empêcher l’effondrement de la société et d’empêcher la demande de s’effondrer complètement. En Inde, les femmes pauvres se sont vu offrir 500 roupies par mois pendant trois mois, ainsi que des choses telles que des bouteilles de gaz gratuites pour cuisiner. Les familles se sont vu offrir des céréales et des lentilles gratuites. Le programme ne pouvait pas couvrir tous les pauvres mais en a aidé certains. «

Dans son livre, Kumar souligne l’impact significatif de la coronavirus pandémie en Inde et analyse de manière critique les efforts du gouvernement pour contenir le virus et atténuer ses effets néfastes sur l’économie et la société. Kumar écrit,

« … Pour éviter que les entreprises ne s’effondrent, les gouvernements ont annoncé des prêts aux entreprises et les banques centrales ont offert des liquidités supplémentaires. Un moratoire sur le remboursement des prêts et le paiement des intérêts a également été annoncé afin que les entreprises puissent payer l’argent qu’elles doivent aux banques. après un certain nombre de mois. L’idée est que, d’ici là, les entreprises reprendront et commenceront à générer des revenus. En Inde, un moratoire de six mois a été autorisé. Mais cela ne fait que reporter le jour du calcul, car l’intérêt va continuez à monter.

Les intérêts sur les fonds non remboursés augmenteront également. En octobre, le gouvernement, poussé par la Cour suprême, a proposé de prendre en charge les intérêts supplémentaires sur le prêt impayé. Si une entreprise, lorsqu’elle redémarre, fait peu de profits car la demande est faible, elle n’aura toujours pas les fonds pour payer les créanciers et finira par échouer. Ainsi, pour de telles entreprises, le jour du calcul n’est que reporté.

L’alternative est qu’un prêt est accordé à l’entreprise par le gouvernement, et qui est converti en capitaux propres lorsque l’entreprise redémarre. C’est une stratégie plus viable. Il est suggéré que les actions soient vendues par le gouvernement dans quelques années, lorsque l’entreprise démarre. On dit aussi que de cette façon, le gouvernement gagne également une certaine prime. Mais ce sera une situation compliquée si les gouvernements doivent prendre soin de leur investissement dans des millions d’entreprises.

Ce système peut également encourager le capitalisme de copinage, avec les bons contacts accaparant une grande partie des prêts et de nombreux autres ne les obtenant pas même s’ils sont viables. En Inde, cela pourrait entraîner une augmentation de la fraude.

Si les entreprises s’effondrent malgré le prêt, si la demande ne reprend pas rapidement, le gouvernement risque de perdre l’argent qu’il a investi dans ces entreprises. C’est la raison pour laquelle les banques ne prêtent pas aux entreprises faibles même si des liquidités ont été injectées dans le système pour permettre des prêts libéraux. Il y a de fortes chances que de nombreuses entreprises faibles échouent malgré les prêts proposés. «

Les extraits ci-dessus ont été publiés avec la permission de Penguin Publishers.