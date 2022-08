Conseils de jardinage pour les aînés – Shaw Local

Le jardinage peut être un excellent moyen de faire de l’exercice, de l’air frais et du soleil. Si vous êtes une personne âgée qui envisage de démarrer un jardin, il y a quelques points à garder à l’esprit.

Tout d’abord, choisissez un emplacement pour votre jardin qui reçoit beaucoup de soleil. Ensuite, choisissez des plantes faciles à cultiver et qui ne demandent pas beaucoup d’entretien. Certaines bonnes options incluent des herbes, des légumes et des fleurs indigènes de votre région.

Vous devrez également vous assurer d’avoir les fournitures appropriées pour le jardinage, y compris des gants, une truelle et un arrosoir. N’oubliez pas non plus d’acheter de la terre de qualité.

Commencez par planter vos graines ou semis dans de petits pots ou conteneurs. Cela facilitera leur entretien jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être transplantés dans votre jardin.

Donnez-vous suffisamment de temps pour vous occuper de votre jardin chaque jour. N’essayez pas d’en faire trop à la fois, car cela peut être écrasant. Commencez par quelques minutes d’arrosage ou de désherbage, puis augmentez progressivement le temps que vous passez à mesure que vous vous familiarisez avec le jardinage.

Assurez-vous de boire beaucoup d’eau lorsque vous travaillez dans votre jardin, car cela vous aidera à rester hydraté. Et si vous vous sentez fatigué, faites une pause et revenez plus tard.

Physiquement, le jardinage peut aider les personnes âgées à rester actives et à améliorer leur force, leur souplesse et leur équilibre. De plus, être dehors à l’air frais et au soleil peut améliorer l’humeur et le sentiment général de bien-être des personnes âgées.

Mentalement, le jardinage peut fournir un exutoire créatif et aider à réduire le stress. Le rôle thérapeutique du jardinage de 20 minutes s’est avéré aider à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire.

Socialement, le jardinage peut être un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et d’interagir avec les autres. Les personnes âgées qui jardinent ensemble peuvent créer des liens solides et profiter d’un sentiment d’appartenance à la communauté.

Nous proposons diverses activités et commodités à Willow Falls Senior Living pour aider les personnes âgées à rester actives, engagées et connectées.

Contactez-nous dès aujourd’hui au 815-725-5868 pour en savoir plus sur la façon dont nous aidons les personnes âgées à s’épanouir et à planifier une visite.

Résidence pour personnes âgées de Willow Falls

1681 Willow Cir Dr.

Crest Hill, Illinois 60403

815-725-5868