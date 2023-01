Conseils de formation pour les nouveaux propriétaires de chiens

Avec les vacances vient une saison de cadeaux, et pour certains, cela peut inclure la réception d’un ami à quatre pattes. Bien qu’excitant au début, il peut être difficile de naviguer dans la vie avec un nouveau chiot.

Hannah Sotropa de la Toronto Humane Society a partagé quelques conseils d’expert sur Your Morning de CTV pour les nouveaux propriétaires de chiens qui cherchent à devenir des parents d’animaux de compagnie experts.

RÉGLAGE DES RÈGLES DE LA SALLE DE BAIN

La formation d’un chiot à la maison peut sembler intimidante, a déclaré Sotropa, mais si la bonne approche est adoptée, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Elle dit qu’il est important de comprendre qu’un nouveau chiot ne fait pas caca à l’intérieur de la maison par mauvais comportement, mais parce qu’il n’a pas encore appris l’endroit approprié pour utiliser la salle de bain ou qu’il ne sort pas fréquemment.

“Une bonne règle de base pour les nouveaux propriétaires d’animaux de compagnie est que si vous avez un animal âgé de quatre mois, ajoutez-en un et c’est généralement le nombre d’heures pendant lesquelles il peut retenir sa vessie, donc environ cinq heures si vous en avez quatre. -un chien d’un mois”, a déclaré Sotropa lundi.

Bien que la supervision pendant leur pause aux toilettes soit importante, Sotropa a déclaré que les nouveaux animaux de compagnie ont besoin de silence et d’espace pour faire leurs besoins afin qu’ils puissent se concentrer sur la tâche. Au lieu de leur ordonner constamment d’aller aux toilettes, minimisez leur attention et concentrez-vous sur la récompense lorsqu’ils ont terminé.

“Quand ils y vont, vous voulez vous assurer que vous encouragez vraiment [them]donc vous traitez vraiment, récompensez et êtes cohérent avec vos éloges”, a-t-elle déclaré.

EMPÊCHER DE SAUTER ET D’ABOYER

L’attention d’un nouveau chiot sauteur peut être mignonne, mais Sotropa dit que cela peut poser problème une fois qu’il vieillit et peut-être plus grand.

Pour éviter que votre nouvel animal de compagnie saute ou aboie, il est important de l’ignorer et de ne le récompenser qu’une fois qu’il s’est calmé.

“La plus grande chose que vous puissiez faire avec le chiot qui saute est de lui tourner le dos, vous voulez donc ignorer, ignorer, ignorer. S’il aboie, évitez de vous regarder dans les yeux ; en tournant le dos et en évitant le contact visuel vous supprimez leur motivation, qui est d’attirer votre attention”, a-t-elle déclaré.

Sotropa dit qu’une fois que le chiot aura appris qu’il sera récompensé et qu’il recevra de l’attention lorsqu’il sera poli et silencieux, il sera moins enclin à sauter et à aboyer pour obtenir la réponse qu’il souhaite.

ANXIÉTÉ DE SÉPARATION

Alors que de nombreuses personnes retournent sur le marché du travail et reprennent leurs routines quotidiennes au début de la nouvelle année, laisser votre animal de compagnie à la maison peut leur causer de l’anxiété de séparation si les mesures appropriées ne sont pas prises pour s’assurer qu’ils construisent d’abord leur propre indépendance.

L’anxiété de séparation chez les chiens se produit lorsqu’ils deviennent trop attachés à leurs propriétaires et développent une anxiété extrême lorsqu’ils ne sont pas là, les obligeant à se déchaîner en détruisant la maison, en faisant caca au mauvais endroit ou en aboyant et en pleurnichant.

Sotropa dit qu’il est impératif de créer ces compétences dans les premières années de la vie d’un animal de compagnie afin qu’à l’avenir, il soit moins stressé et plus indépendant. Leur donner du temps personnel dans une zone désignée comme une caisse pourrait aider à cela, explique-t-elle.

“Pratiquer le temps seul loin de votre animal de compagnie par l’entraînement en cage est un excellent moyen de le faire où ils ont un espace sûr dans lequel ils peuvent chercher du confort et ils sont plus susceptibles de recourir à un mécanisme d’adaptation sain dans leur cage qu’ils ne le sont s’ils ne le faites pas”, a-t-elle dit.

Au cas où vous auriez besoin de les laisser seuls à la maison, Sotropa dit qu’il est important de leur montrer et de les faciliter dans votre routine de départ afin qu’ils ne se sentent pas abandonnés s’ils remarquent que vous mettez vos chaussures ou que vous prenez vos clés pour les laisser.

“Nous avons tous des signaux de départ, qu’il s’agisse de saisir une brosse à dents, une veste, des clés ou un portefeuille qui indiquent qu’il est temps pour nous de partir et donc de rendre ces déclencheurs possibles, où l’anxiété pourrait déjà se développer tôt, aussi désensibilisés que possible vous mettra en place pour le succès », a-t-elle déclaré.