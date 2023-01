Conseils de course du vendredi: Quatre à suivre à Doncaster alors qu’Arclight offre un triplé à Nicky Henderson | Nouvelles de la course

L’expert de The Races Declan Rix est de retour avec un examen approfondi d’une carte supérieure à Doncaster vendredi, tous en direct sur Sky Sports Racing, et choisit ses quatre chevaux pour les garder.

Joe Dadanseur

1.05 – Sky Bet UKs No.1 Betting App Novices’ Hurdle

Une opération de respiration et l’ajout d’un lien de langue pour la première fois semblaient apporter JOE DADANCER de retour en forme sur ce parcours et cette distance il y a 17 jours, après avoir été une énorme déception lors de ses débuts saisonniers à Wetherby, lorsqu’il a été expulsé d’un favori 13/8.

Alors que le formulaire dira qu’il a été bien tenu la dernière fois, le temps peut dire qu’il a eu du mal à donner 7 lb au gagnant Hidden Beauty, d’autant plus qu’il s’est formé un peu mieux que la distance parcourue après avoir bien parcouru.

Avec le chantier Ben Pauling qui fait une bonne saison et la mère de Joe Dadancer Sœur Phoebe une propre sœur du capitaine Cee Bee, j’espère qu’il y en aura d’autres à venir.

Ne touchez pas

2.05 – Sky Bet EBF “National Hunt” Maiden Hurdle

Vous avez vraiment le sentiment NE TOUCHEZ PAS a de meilleurs jours devant lui, en particulier lors de séjours, mais le détenu de Nicky Henderson a montré des progrès constants dans ses deux courses cette saison et peut, espérons-le, faire un autre pas en avant ici.

Bien qu’il ait pris une forte emprise sur une grande partie de la course et qu’il ait fait un voyage épouvantable tout au long de ses débuts saisonniers à Ascot, le fils de Getaway a impressionné par son moteur et ses prouesses pour se classer deuxième. La dernière fois, sur ce parcours et cette distance, il s’est mieux installé, mais reste toujours un type actif.

Un certain rythme pour courir, pour l’aider à entrer dans un rythme précoce aiderait, et également mettre son endurance en jeu dans ce qui semble une course plus faible par rapport à celle qu’il a disputée il y a 29 jours.

Nicky Henderson envoie quatre coureurs à Doncaster vendredi, tous en direct sur Sky Sports Racing





Arclight

2.40 – Obstacle juvénile des pouliches Sky Bet

ARCLIGHT est un autre locataire de Nicky Henderson qui a le physique pour continuer à s’améliorer. Une jolie pouliche aux longues jambes avec beaucoup d’envergure physique, la fille des Champs Elysées valait plus que la marge gagnante d’une longueur et trois quarts lors de ses débuts saisonniers sur ce parcours et cette distance en décembre.

Là, elle a battu Greyval, qui s’y oppose, mais il est difficile de justifier son inversion du formulaire sur ce dont nous avons été témoins ce jour-là. Même jusqu’à trois sorties, Nico de Boinville dégageait tellement de confiance avant de produire Arclight après le dernier, où elle a mal ralenti, cherchant à en avoir plein dans le réservoir.

On ne peut pas lire grand-chose dans son succès à Kempton il y a 13 jours, mais c’était bien de la voir changer de tactique dans sa foulée, tout en semblant plus stable tôt. Un certain rythme de course conviendrait à De Boinville, mais dans tous les cas, elle est tactiquement polyvalente et semble la pouliche à battre ici.

Xcitations

3.15 – Sky Bet Extra Places Every Day Handicap Chase

Le chemin XCITATIONS a voyagé et sauté avant de gagner à Sandown il y a 20 jours était vraiment impressionnant, le garçon de huit ans formé par Pam Sly ressemblant à un cheval au sommet de son art.

Une capacité à voyager fortement est l’un des plus grands atouts de Xcitations, et une caractéristique qui sert bien de nombreux chevaux ici sur la piste de chasse de Doncaster, qui est le parcours intérieur. Le tracé du parcours présente un bon test pour les chevaux sautant tôt, tandis qu’à mi-course, il y a des obstacles à sauter dans le virage avant les quatre clôtures de la ligne droite.

Avec le fils d’Universal qui semble en grande forme récemment et son succès sur le parcours et à distance, il recommence à s’entraîner, il pourrait bien être le plus grand danger pour le favori. Saint-Ségal.