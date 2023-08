Conseils de course du vendredi: cinq chevaux à suivre à Bangor-On-Dee, tous en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

L’expert At The Races Tom Chilman choisit cinq coureurs à noter à Bangor vendredi, tous en direct sur Sky Sports Racing.

Bien par moi

Codes bonus AceOdds Handicap conditionnel des jockeys Hurdle Div 1 (1.40)

Finn Lambert a dirigé Fine By Me vers une victoire confortable dans la même division du concours il y a 12 mois et il y a de fortes chances que le partenariat puisse façonner un résultat similaire pour l’équipe Twiston-Davies.

Cette performance gagnante a conduit à quelques courses prometteuses à la mi-septembre, frappant le cadre à la fois à Uttoxeter puis à Perth dans des événements similaires, avant qu’un effort décevant à Ludlow – bien trop mauvais pour être vrai – ne signe sa campagne.

La victoire ici l’année dernière est survenue après une pause de 175 jours, donc les 288 jours qui se sont écoulés depuis la dernière fois que le joueur de six ans a été vu ne sont pas un problème, et le chantier a tendance à avoir ses coureurs prêts à partir en premier. Temps écoulé. L’application d’un lien de langue suggérerait autant, alors attendez-vous à ce que ce vainqueur de parcours et de distance non exposé donne un autre bon compte rendu de lui-même.

Fille ensoleillée

Codes bonus AceOdds Handicap conditionnel des jockeys Hurdle Div 2 (2.10)

La dernière recrue de Gary Hanmer a finalement trouvé ses marques la dernière fois à Southwell, avec le pas de plus de trois milles sur les haies qui convient sans aucun doute à la fillette de six ans lors de son dernier départ pour Stuart Crawford. Accompagnée du réclamant de 7 livres Stephen Connor à cette occasion, elle a voyagé mieux que tout en rentrant chez elle avant de se lancer dans les trois premiers.

Cependant, elle a ensuite semblé tourner au ralenti lorsqu’elle était en tête, et n’a mis la course au lit qu’après avoir été rejointe par la deuxième à l’obstacle final, confortablement en tête sur la ligne.

En conséquence, vous vous attendriez à voir Tabitha Worsley tenir sa monture aussi longtemps que possible ici, avant de donner le feu vert à Sunshine Girl dans les dernières étapes, où une augmentation de 4 livres des poids ne devrait pas suffire à ralentir cela. jument non exposée.

Route en avant

Close Brothers Handicap Hurdle (3.20)

Le jeune de neuf ans de Rebecca Menzies, légèrement couru, s’est imposé l’été dernier en compagnie novice, marquant avec un style sympathique à Hexham avant de s’imposer dans un duel prolongé avec Larusso à Uttoxeter, avec plus de 30 longueurs retour au troisième . Pris en sandwich entre ces efforts gagnants, il y avait un tiers respectable sur deux milles et demi sur ce dernier site derrière le Presentandcounting, désormais évalué à 134, le vainqueur de Donald McCain ayant réussi cinq autres fois en 10 sorties depuis.

Après un ouvre-pipe sur un terrain lourd à Newcastle en avril, Onward Route est venu à deux doigts de remporter sa troisième victoire à Hexham le mois suivant, tandis que son dernier effort sur la piste des Borders a abouti à l’ajout de joues pour la première fois ici . S’il est efficace, il peut faire sentir sa présence à ce niveau.

Cieux gris

Chasse aux handicaps de Genesis Wealth Management (3.55)

Donald McCain et Brian Hughes continuent de se combiner à merveille et le partenariat a de nombreuses chances de le faire au cours de cette carte de huit courses, avec Grey Skies, âgé de sept ans, un coureur particulièrement intéressant dans cette course de trois milles.

Le fils gris bien nommé de Cloudings semblait plus qu’utile lors de l’atterrissage d’un obstacle novice à Kelso il y a deux saisons, mais il a eu du mal à s’adapter à la vie sur les clôtures lors de ses trois premiers départs.

La chirurgie du vent pendant une pause de 53 jours semblait faire l’affaire dans une certaine mesure lors d’un premier succès chanceux à Sedgefield en mars, mais il y avait peu de chance nécessaire dans sa victoire convaincante à Perth le mois suivant. Deux autres courses prometteuses à Cartmel ont suivi, la dernière en compagnie de classe 2, et il pourrait prouver une proposition différente en essayant ce voyage pour la première fois.

Image:

Donald McCain est le principal entraîneur de Bangor-On-Dee





Gabin

SG Estates Handicap Hurdle Div 1 (4.30)

Peter Bowen n’envoie qu’un seul coureur à Bangor sous la forme de ce cinq ans en constante amélioration, avec à nouveau son fils Sean au démarrage rapide alors qu’il poursuit sa quête d’un premier titre de jockeys. Gavin, désormais classé 105, a immédiatement cliqué sur son nouveau chantier, enregistrant des victoires consécutives à Ffos Las sur deux milles, ce dernier plus confortable que la marge de victoire d’une longueur ne le suggérerait à première vue.

Sans doute trop à faire derrière un vainqueur apparemment bien handicapé à Perth lors de son prochain départ, les relations ont été assez heureuses pour le lancer dans la classe 2 Summer Handicap Hurdle de Market Rasen la dernière fois, dans laquelle il était beaucoup trop enthousiaste au début et affaibli. tard en conséquence.

Heureusement, le capot revient ici, et en supposant qu’il n’est pas pire pour ces efforts il y a 13 jours, il pourrait bien prouver une classe au-dessus de ceux-ci.

Regardez toutes les courses à Bangor-On-Dee en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 4 août.