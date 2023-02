Conseils de course du samedi: Lingfield cinq de Jamie Lynch à suivre lors de la journée Kachy Stakes! | Nouvelles de la course

Notre analyste principal Jamie Lynch révèle ses cinq à suivre samedi, y compris dans les Kachy et Tandridge Stakes, en direct sur Sky Sports Racing.

CHAUSSETTES CORRESPONDANTES

12:10 – Il est temps de se tourner vers talkSPORT Handicap

En plus des points positifs potentiels avec CHAUSSETTES CORRESPONDANTESle 12.10 over concerne également les points négatifs sur les protagonistes présumés.

Tout d’abord, cette course est différente par sa forme et sa forme de celle d’il y a quinze jours qui était la tempête parfaite pour Harry Brown, incertain de jouer autant sur ses points forts cette fois, et puis il y a les appréhensions de tempérament autour de King’s Gen qui ont augmenté après son hésitation. défaite par hasard à Southwell la dernière fois.

Matching Sox est une quantité inconnue, faisant ses débuts en handicap ici, mais sa marque de 79 a été maintenue par ses lourdes défaites depuis sa première victoire à Kempton, des excuses pour eux, trop profondément dans une course aux ventes lors de la réunion d’Ebor sur son deuxième départ et élevage quittant les étals lors de sa réapparition, jeu terminé lorsque cela se produit sur le circuit de vitesse de Chelmsford.

La cagoule qu’il portait en tant que juvénile est de retour cette fois, et 6f devrait être mieux pour lui que 5f, il a donc plus de raisons que la plupart de s’améliorer à cet endroit.

INVASION FRANÇAISE

1:16 – talkSPORT propulsé par les fans Novice Stakes

Blue Lord dans le Dublin Chase, El Fabiolo dans l’Irish Arkle et Fun Fun Fun dans le pare-chocs des juments graduées ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles MM. Muir et Souede participeront au Dublin Racing Festival ce week-end, mais ils le seront à l’écoute de Sky Sports Racing pour le 1.16 à Lingfield samedi pour voir si leur INVASION FRANÇAISE est une étoile aussi brillante qu’il a regardé Kempton à ses débuts.

Troisième favori dans les paris derrière une paire expérimentée, French Invasion a fait tout le spectacle et a tout laissé dans son sillage, sans aucun coup de chance pour sa marge de victoire de six longueurs, loin du bas de lui.

La configuration moins galopante de Lingfield peut signifier qu’il est plus lent à la prise, mais il a le pouvoir de défier une pénalité, donnant 5 lb à Fox Vision peut-être plus une tâche en théorie qu’en pratique étant donné que l’affichage est plutôt tiède quand favori dernière fois.

ANNAF

2:26 – Enjeux BetUK Kachy

S’il y avait des paris ante-post pour la Finale du Sprint le Vendredi Saint, ANNAF serait au top.

Son record à Newcastle comprend deux victoires et une seconde dans le Chipchase, et il a élevé son jeu à un autre niveau cette année, gagnant à Lingfield et Kempton avec deux des meilleures performances à n’importe quelle distance jusqu’à présent cet hiver, en partenariat les deux fois par Rossa Ryan, un match maintenu ici.

Il sera certes plus difficile pour lui de maîtriser ce champ répertorié de la même manière, et Lingfield a toujours besoin d’un élément de chance pour un cheval de hold-up, mais le fait qu’il soit en forme et qu’il tire si fort le place en pole position dans un champ en dont cinq de ses rivaux reviennent d’une absence. Sur un pied d’égalité, Annaf devrait réussir le triplé en route vers Newcastle le 7 avril.

TEMPUS

3:01 – Enjeux Spreadex Sports Tandridge

Les qualifications telles que l’épreuve du mile à 3,01 présentent une difficulté supplémentaire car l’évaluation concerne l’agenda et pas seulement la capacité. Sir Busker, l’acteur de classe, était troisième derrière Baaeed dans le Juddmonte la dernière fois que nous l’avons vu, ce qui pose plutôt la question de savoir ce qu’il fait ici, en plus de la question de savoir si siffler autour de Lingfield est vraiment son sac ?

D’une manière différente, Lord Of The Lodge et Mums Tipple testent l’eau en ce qui concerne le voyage, ni prouvé jusqu’à un mile, et Manaafith est également en mission d’enquête, contre les hommes pour la première fois.

En bref, TEMPUS a le moins à prouver, alors qu’il a également obtenu la note la plus élevée (avec Sir Busker) grâce à sa poussée estivale qui lui a valu des groupes 3 consécutifs, et la préparation pour son retour est probablement plus constante pour lui parce qu’il a remporté sa première sortie en trois saisons.

Il n’a jamais couru à Lingfield, mais il a certainement les outils pour le travail, étant rapide et direct : en effet, il peut courir en tête si besoin est.

YEUX ÉTOILÉS

3:36 – D’énormes boosts quotidiens uniquement chez BetUK Handicap

Éliminons d’abord les choses peu flatteuses : elle n’a plus l’habitude de gagner (séquence de défaites de 16 mois) et a ses défauts et ses faiblesses. Et encore YEUX ÉTOILÉS m’attire pour le handicap final à 3,36, bien qu’un acte de foi.

Il n’y a que trois points en arrière qu’elle a été battue juste un cou en deuxième ici, à un mile, et sur les deux départs depuis qu’elle a voyagé comme si elle était toujours en forme.

C’est une intuition, mais faire quelque chose de différent ici – avec le voyage – peut la remonter le moral, et elle a le tirage intérieur à partir duquel être enterrée et produite le plus tard possible, dont elle a probablement besoin ces jours-ci.

Brett Johnson a eu un gagnant (sur 17 coureurs plats) en 2023, mais jusqu’à cinq secondes racontent mieux la forme stable et, bien que ce soit toujours de l’espoir plutôt que de l’attente avec Starry Eyes, ses chances signifient qu’elle tombe sur le côté droit du calcul risque/rendement.

Regardez toutes les courses de Lingfield Park samedi en direct sur Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535).