Conseils de course du samedi: Declan Rix en choisit quatre à suivre à Doncaster, y compris une sélection Sky Bet Chase | Nouvelles de la course

Des chevaux de qualité et des lignes de forme qui se croisent sont des thèmes qui traversent un quatuor de chevaux à suivre à Doncaster pour Declan Rix samedi, tous en direct sur Sky Sports Racing.

Colline de démarrage

1.35 – MND Association Race For Research Lightning Novices’ Chase

Il n’y a certainement pas de Sceau Royal ou de Shishkin dans le renouvellement de la Lightning Novices’ Chase de cette année, et ce ne sera pas une course qui bousculera le marché Arkle 2023, mais COLLINE DE DÉMARRAGE vs L’Oscar de Tommy est un affrontement intrigant.

Le premier doit concéder au dernier 5 livres, une tâche considérablement difficile en termes de forme et de chiffres récents, mais la mauvaise habitude d’Oscar de Tommy de s’ajuster et de sauter à droite ne lui fera aucune faveur autour de cette piste gaucher. Le hongre formé par Ann Hamilton a également été un peu décevant cette saison, ne terminant pas ses courses en retard, pour une raison quelconque.

La course peut également ne pas tomber idéalement pour le Boothill qui voyage fort et qui saute du son, ce qui signifie que je suis heureux de regarder – à moins que nous n’obtenions quelque chose dans la région de 2/1 – qui est à son meilleur lorsqu’il poursuit un galop fort. Cette course semble devenir tactique et l’inquiétude est que le fils de Presenting courra avec passion, mais je vais regarder avec intérêt en gardant à l’esprit la forme de Jonbon.

Épatante

2.05 – Sky Bet Yorkshire Rose Mares’ Hurdle

Pas un instant je ne suggère ÉPATANTE est un pari à 2/7, tout à fait l’opposé s’il en est. L’ancien Champion Hurdler est un cheval à suivre samedi pour deux raisons cependant; un, pour obtenir une jauge sur le formulaire Constitution Hill et deux, pour voir si elle peut revenir de bon cœur.

Lors de ses deux départs cette saison, Epatante n’a pas réussi à impressionner et, à mon avis, semble être en baisse, une fin chargée de sa campagne 2021/22 n’aidant peut-être pas. La vraie inquiétude est le pas en arrière qu’elle a pris la dernière fois dans le Christmas Hurdle, battu plus loin par Constitution Hill par rapport à l’effort de Fighting Fifth, car tout le terrain affecté par la pluie était contre elle.

Son saut n’est pas aussi lisse qu’autrefois, peut-être un autre signe qu’elle n’a pas réussi à briller cette saison. Rien d’autre qu’un succès facile ne convaincra ici dans ce qui est un énorme déclassement sous pénalité, d’autant plus qu’elle n’aura aucune excuse valable samedi.

Image:

Epatante, formée par Nicky Henderson, est la vedette du spectacle à Doncaster samedi





Le genou blessé

2.40 – Albert Bartlett River Don Novices’ Hurdle

Une pause de 99 jours est la préoccupation évidente concernant LE GENOU BLESSÉ dans le River Don de samedi, mais avant son absence, il s’est montré un cheval progressiste.

À chaque départ cette saison, le fils de Yeats n’a fait que s’améliorer, sa dernière course à Cheltenham en octobre encore un autre pas en avant, cet effort particulier assez important.

Il devra sans aucun doute faire un autre bond en avant pour gagner, mais il a l’air trop cher (12/1) pour un cheval qui sera à l’aise sur le terrain et qui a une forme gagnante, bien qu’à un niveau inférieur, au cours de ce voyage. .

Thé gratuit

3.15 – Chasse au handicap Sky Bet

Un Sky Bet Chase qui devrait être couru au galop honnête, avec de nombreux coureurs de premier plan, y compris le favori Casquette en tissu. Une capacité à sauter et à voyager sera nécessaire autour de la piste de poursuite intérieure à Doncaster sur un bon terrain et c’est exactement ce que le progressif THÉ GRATUIT fait à la pelle.

Il s’agit sans aucun doute d’une nouvelle étape dans la classe, car le joueur de huit ans vise une cinquième victoire sur le rebond et une quatrième de la saison. Il a de nouveau impressionné la dernière fois sur 131, se précipitant à Newbury sous un changement de tactique sur un terrain peut-être plus mou qu’idéal.

Avec la réclamation de 3 livres de Lilly Pinchin, le fils de Court Cave court effectivement 135 et moins de 10e 13 livres pour un entraîneur à Charlie Longsdon dont les chevaux continuent de bien courir.

Regardez Sky Bet Chase Day de Doncaster en direct sur Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) le samedi 28 janvier.