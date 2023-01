Conseils de course du mardi: cinq chevaux à suivre sur Sky Sports Racing de Newcastle, Lingfield et Ffos Las | Nouvelles de la course

L’expert de The Races, Declan Rix, a cinq chevaux à suivre sur trois pistes couvertes par Sky Sports Racing mardi.

VIEUX INDOLORE

2.35 Newcastle – Quinnbet Best Odds Guaranteed Handicap Chase

Plus ce handicap de classe 3 est tactique, meilleures sont les chances de sauter en douceur VIEUX INDOLOREqui malgré seulement cinq courses en carrière et deux départs sur des clôtures, ressemble déjà à un vieux pro de la chasse.

L’ancien vainqueur irlandais point à point a été formé Donnchadh Doyle, et depuis qu’il a rejoint le chantier Harry Whittington, après avoir été acheté pour 50 000 £, les connexions ont perdu peu de temps à franchir les plus grands obstacles.

Son succès facile à Plumpton deux départs en arrière a été un succès impressionnant dans le contexte de son premier départ sur des clôtures et il a de nouveau bien couru la dernière fois à Kelso, lorsqu’il a été coincé tard dans un terrain lourd.

Le mieux de mardi devrait jouer sur les points forts plus que probablement le favori Paradoxe françaissurtout si Daryl Jacob obtient une avance facile et en fait un test de vitesse tardive au cours du voyage.

OSCAR THYNE

2.50 Ffos Las – Allan John (AJ) Memorial Handicap Hurdle

Des vérifications du marché et de la météo sont conseillées avant d’obtenir OSCAR THYNE à ses côtés dans cette course, fort d’un premier run en 81 jours. En ce qui concerne le premier, un indice en ce qui concerne l’aptitude à la course est nécessaire, tandis que concernant le second, meilleur est le terrain, meilleures sont ses chances.

Si tout va bien, il n’est pas difficile de l’imaginer se rapprochant de son plus récent troisième dans un handicap de Cheltenham lors de la réunion de novembre de la piste. Lors de son premier départ en 517 jours, Oscar Thyne a couru bien tard, bien qu’il ait été gêné par la baisse de rythme, compte tenu de sa position bloquée tout au long.

Jusqu’à présent, il y a eu quatre vainqueurs individuels – cinq au total – de cette course de Cheltenham, voyant une marque de 123 toujours réalisable, malgré la hausse de 3 livres.

ENZO D’AIRY

3.00 Lingfield – Sky Sports Racing Sky 415 Handicap Chase

À son deuxième départ après 653 jours d’absence, ENZO D’AIRY très probablement “rebondi” la dernière fois à Chepstow, dans ce qui semble maintenant être une course décente, sur un terrain qui commençait peut-être à peine à devenir plus mou qu’idéal.

Auparavant cependant, le joueur de neuf ans formé par Venetia Williams a vraiment impressionné par son saut lors de la victoire à Chepstow le 3 décembre, bien qu’il se soit assez fatigué dans les phases finales, ce qui n’est peut-être pas une surprise compte tenu de son absence gigantesque.

Le réclamant de trois livres Shane Quinlan l’a conduit au succès ce jour-là et garde le trajet ici, voyant Enzo D’Aairy courir efficacement 124, une marque qui ne le dépasse pas encore.

C’EST UNE SAINTE

4.00 Ffos Las – Haie des novices Lucky Chancer Mares

La forme du détenu chic de Nicky Henderson Lucie sera mis à l’épreuve ici par les deux C’EST UNE SAINTE et Musique poétiquequi s’est affronté à Newbury en novembre, lorsque la jument entraînée par Dan Skelton a terminé six longueurs devant le détenu de Fergal O’Brien.

Hors niveau de poids, il est difficile de voir Poetic Music inverser la forme, bien qu’en tant que cheval plus jeune d’un an, vous pourriez éventuellement affirmer qu’elle est ouverte à davantage d’améliorations.

She’s A Saint est cependant une belle jument, qui peut bien courir et sauter. Un retour sur un terrain légèrement plus mou semble également un plus pour un cheval qui a remporté un point à point irlandais et qui semble rester solide sur ce voyage minimum.

APPRENDRE

4.10 Lingfield – Sky Sports Racing HD Virgin 535 Handicap Hurdle

Physiquement, APPRENDRE semble du genre à continuer à s’améliorer avec le temps, donc avec le chantier Olly Murphy en bonne forme pour le moment, le fils d’Ask pourrait enfin être en mesure de briser sa jeune fille.

Le joueur de sept ans a bien progressé depuis ses débuts saisonniers à Wetherby – dans une course qui s’est bien déroulée – semblant apprécier l’étape jusqu’à trois milles la dernière fois, toujours à Wetherby. Ce jour-là, il avait l’air d’un cheval amélioré, à la fois en termes de forme et visuellement, voyageant un peu plus doucement et sautant mieux.

L’entraîneur du cheval ayant un taux de grève de 26% au cours des 14 derniers jours, Learntalot peut, espérons-le, marquer lors d’un premier arrêt de la langue après une opération respiratoire.