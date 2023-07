Conseils de course du lundi: Elliot David choisit cinq chevaux à suivre à Windsor, tous en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Elliot David de Sky Sports Racing est de retour avec cinq chevaux à garder à vos côtés à Windsor lundi soir.

Domaine

Harpers Horsing Around 30th Anniversary Cup Handicap (5.10)

Il semble y avoir une surcharge de rythme ici parmi les neuf coureurs et bien qu’une piste de Windsor sur Good to Firm puisse parfois être une sorte d’autoroute le long du rail latéral des tribunes, il y a une possibilité distincte d’une féroce bataille précoce pour le plomb qui le prépare pour un rapprochement.

Au moins quatre de ces sprinteurs ont montré un goût prononcé pour la course, notamment Mistral secret, risque d’érosion et Données illimitées. Le trio est tiré l’un à côté de l’autre dans les stalles 3, 4 et 5 et avec d’autres sprinteurs rapides tirés au sort en 1 et 2, les cinq pourraient, du moins en théorie, bien le mettre en place pour William Buick à bord DOMAINE.

Le coureur d’Andrew Balding a une forme respectable cette saison et a sans doute été malheureux de ne pas avoir enregistré de nouveaux succès. En cinq départs, il a trouvé deux fois Tatterstall de Michael Dods et Spartan Arrow des Crisfords trop bons, mais ces enfants progressistes de trois ans semblent destinés à contester une note plus élevée que celle-ci.

Il obtient maintenant une baisse de classe assez importante, revenant au niveau de sa victoire à Salisbury le 27 mai et si la course se déroule comme prévu, il devrait avoir plus à donner.

Image:

Le jockey champion William Buick est réservé pour monter sur le domaine d’Andrew Balding lundi





Johnny Johnson

Maiden Stakes britanniques restreints EBF (5,45)

Le fils de Rod Millman, Due Diligence, âgé de deux ans, a déployé des efforts bien améliorés lors du voyage de six stades de Salisbury le 13 juin lorsqu’il s’est battu contre un débutant formé par Clive Cox qui avait l’air utile. Le plus remarquable ce jour-là était sa nature passionnée, le voyant courir librement de l’avant avant de franchir deux stades, juste se faire coller tard.

Salisbury est une piste de galop avec une arrivée en grande partie en montée qui constitue un test difficile et je pense que son endurance vient de céder après avoir couru aussi librement que lui. Cette descente à cinq stades sur une piste qui peut favoriser le rythme pourrait, théoriquement, être parfaite pour lui à partir d’un tirage décent dans la stalle 6.

Les deux Bande de joie (deuxième) et Acer (troisième) a bien couru dans une première course et distance le 19 juin et après avoir surmonté un départ lent ce jour-là et rattrapé plusieurs longueurs sur le deuxième, la préférence serait peut-être pour ce dernier d’inverser maintenant cette forme et de fournir la menace la plus sévère à la sélection.

Cerise

Télécharger Fitzdares gratuitement Race Streaming Maiden Stakes (6.15)

Avec sa récente deuxième place à Chelmsford derrière Long Ago de Sir Michael Stoute apparemment une forme solide, tout cela pourrait être à propos de Ralph Beckett CERISE alors que la fille de Dubawi cherche une première victoire en carrière.

Elle a montré une amélioration pour le pas jusqu’à 10f ce jour-là, mais n’en a trouvé qu’un de trop bon alors que la paire a tiré quatre longueurs d’avance sur un autre coureur de Beckett en troisième. Avec Long Ago concédant 7 livres pour voir un rival classé 90 à Nottingham le 29 juin, il semble un niveau de forme potentiellement élevé qui prendra quelques coups ici.

Aphélios

Handicap de la série Fitzdares Sprint (6,45)

Ces qualifications pour la série Windsor Sprint sont notoirement difficiles et le renouvellement de lundi ne semble pas différent. Cependant, avec sa dernière course entièrement excusable, je pense qu’il y a beaucoup à dire sur la cohérence de Mick Appleby APHELIOS, qui peut avoir plus à donner à partir d’une note de 89.

Jusqu’à cette course du 19 avril, le fils de Kodiac n’avait pas encore terminé en dehors des trois départs en carrière sur 12, ce qui est une constance remarquable. La mauvaise course est facilement excusable, l’enfant de quatre ans ayant été sale lors d’un examen endoscopique après la course à un moment où les coureurs de la cour étaient sous un nuage. Comme indiqué ci-dessous, la forme du chantier s’est retournée depuis le début du mois de juin alors qu’il semblerait qu’un bogue ait troublé bon nombre de leurs coureurs.

Il avait réalisé deux meilleurs efforts en carrière à la fin de la campagne 2022 lors de sa victoire à Kempton en octobre avant un bon troisième au même endroit en novembre. À l’époque, c’était clairement un sprinter progressif.

Beaucoup de ses adversaires arrivent avec des questions à répondre, avec des militants autrefois fiables Nymphe mortelle et Samouraï d’argent hors de forme, ce dernier s’appuyant sur un lien de langue pour la première fois pour déclencher quelque chose. Son rival potentiel pour la tête du Monsieur Bluebird est tiré le plus large de tous dans la stalle 9, donc peut-être que son principal rival est Ed Dunlop Chevalier Sterling, dont la récente victoire en qualifications le 19 juin a été stimulée par le deuxième. Alors qu’il progresse en classe, une augmentation de 3 livres pour cette victoire n’a pas été dure et il est au moins en forme.

Mews de Sydney

Jouez avec le meilleur bookmaker, Fitzdares Fillies’ Handicap (7.15)

La génération des trois ans a complètement dominé ce concours au cours de la dernière décennie, remportant chacun des huit derniers renouvellements. Au cours de cette période, les chevaux plus âgés n’ont rassemblé que six places sur 29 coureurs au total. Chacun des deux derniers a suivi le chemin d’Andrew Balding et de son coureur SYDNEY MIEUX fait un bon appel sous Tom Marquand.

Ce n’est qu’en essayant 10 stades à la fin de sa saison de deux ans que nous avons vu quelque chose de proche de son meilleur, avec une courte seconde à Enochdhu de Jonathan Portman ici le 3 octobre. Deux courses sur sol mou en avril et mai l’ont vue obtenir coincé dans la boue et un retour sur un meilleur terrain a vu un retour en forme le 10 juin.

Cette course ne l’a jamais vue plus proche que ses trois longueurs et demie quatrième à l’arrivée, mais a certainement signalé son goût pour un meilleur terrain et la probabilité que sa marque actuelle de 70 en tire plus.

Regardez toutes les courses de Windsor en direct sur Sky Sports Racing le lundi 3 juillet.