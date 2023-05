Conseils de course du lundi: cinq chevaux à suivre de Windsor sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Elliot David de Sky Sports Racing est de retour avec cinq coureurs à suivre sur la carte du soir de lundi à Windsor.

VESPASIEN

5.00 Windsor

Il ne sera pas surprenant de voir le poids maximal de Simon et Ed Crisford VESPASIEN contester le favoritisme pour le Sprint Handicap d’ouverture de cinq stades étant donné que le joueur de quatre ans arrive en bon cœur avec une forme solide dans le livre.

Son récent effort de finaliste derrière le Great State de Richard Fahey à Thirsk le 6 mai a pris un excellent coup de pouce lorsque le gagnant a suivi dans la société cotée à York la semaine dernière.

Après avoir couru en bonne place sous une emprise vive sur un sol mou, le coureur de Crisford ne se dirigeait que dans le dernier sillon, où les premiers efforts l’ont probablement rattrapé. Néanmoins, le handicapeur n’a rien fait et il reste sur la même marque de 82.

S’il arrive sous la même forme, avec la combinaison languette-cravate et joues conservée, il pourrait reprendre un peu de recul avec une représailles de sa tactique d’avant-garde vue à Thirsk, sûre d’être adaptée à la piste et de prévoir un terrain rapide.

Windsor peut être un peu une autoroute du rythme dans ces conditions, avec les rails latéraux des tribunes fortement favorisés et je suis sûr que James Doyle sera attentif à obtenir une bonne position tôt.

AMANCIO

6.05 Windsor

Jack Channon a fait un début fantastique dans sa carrière d’entraîneur, enregistrant déjà 13 vainqueurs cette année, mais il n’a pas encore réussi à se démarquer, ses coureurs de deux ans n’ayant eu que deux coureurs individuels jusqu’à présent.

Cela pourrait changer dans la deuxième division de nos Maiden Stakes alors que AMANCIO fait ses débuts, Channon ayant fait un rapport particulièrement positif pour le fils de Sixties Icon lors de son récent At The Races Stable Tour.

« C’est un belter et ça me rappelle Legend Of Xanadu. Je pense qu’il sera un cheval de six stades mais sera prêt à en courir plus de cinq. C’est une icône typique des années 60 et un vrai petit dinger – je suis vraiment content de lui. «

Legend Of Xanadu était un cheval fantastique pour l’équipe Channon avant d’être vendu pour courir au Qatar, obtenant un succès de Listed au cours de sa saison de deux ans et de telles comparaisons semblent notables.

De l’opposition, Alice Haynes passe un moment formidable avec ses juvéniles, atteignant un incroyable 50% (7-14) jusqu’à présent. Après avoir été battu de six longueurs et demie sans faute à ses débuts Trop Trevor a encore quelque chose à prouver et devra faire une pause plus propre dans les étals qu’il ne l’a fait à Leicester le 29 avril.

NYMPHE MORTELLE

6.35 Windsor

Cette qualification pour l’excellente série Fitzdares Sprint, une caractéristique clé de la saison estivale à Windsor, semble prête à être une accélération du rythme dès le départ avec des sprinteurs avancés dans Haymaker, Indian Creak et Comte Otto dessiné bas dans les portes un à trois.

Cela pourrait, du moins en théorie, bien se mettre en place pour le poids maximum de Clive Cox NYMPHE MORTELLE qui semble susceptible de s’asseoir juste derrière cette vitesse précoce et obtiendra une belle traction dans la course à partir du décrochage quatre. Il aura peu de pression de rythme venant de l’artiste hold-up Mai Sonic sur son extérieur dans la stalle cinq et les trois tirés au sort en dessous de lui peuvent, espérons-le, préparer la course.

Portant le poids le plus élevé sous Adam Kirby, le joueur de quatre ans a un soupçon de classe à ce niveau après avoir remporté deux fois la classe deux à Ascot en septembre.

Après avoir fait ses débuts tardifs à trois ans, il semblait être un modèle en amélioration tout au long de la saison dernière et avec une course inférieure à la normale à York sur un terrain apparemment collant entièrement pardonnable, je pense qu’il peut faire un autre pas en avant cette saison. Une bonne course ici pourrait le préparer à rentrer dans les Wokingham Stakes à Ascot lors de la réunion royale.

Image:

Lethal Nymph visera à réserver sur place lors de la finale de la série Sprint d’août





GLENCALVIE

7.05 Windsor

Ayant entraîné le vainqueur en 2021 mais raté à la fois un deuxième et un troisième l’année dernière, je vais me ranger du côté de Ralph Beckett pour avoir à nouveau du succès dans ce Fillies ‘Maiden bien au-dessus de la moyenne.

Ce ne sera pas simple, avec le prix massivement amélioré de 20 616 £ attirant sans aucun doute les grands noms comme Charlie Appleby, Roger Varian, Sir Michael Stoute et John et Thady Gosden envoient tous des chevaux au concours d’un mile.

La fille de Beckett de Gleneagles a fait des débuts prometteurs à Lingfield en novembre, terminant facilement devant la ré-opposition Fleurir, qui est depuis revenu avec une bonne course à Newcastle derrière une pouliche très bien notée. Coup de pied pour la maison ce jour-là, GLENCALVIE a concédé le premier run à une pouliche Haggas qui a bénéficié d’un run à son nom et c’était un effort prometteur derrière.

Noble mascarade

7.35 Windsor

Tout semble parfait pour que le double vainqueur du parcours d’Eve Johnson Houghton puisse courir une autre grande course ici, revenant à ce que je dirais être ses conditions optimales.

Les trois victoires en carrière sont survenues lorsque des œillères ont été appliquées et les deux victoires sur gazon sont survenues sur un terrain bon à ferme sur le parcours et la distance au niveau de la classe quatre. Avec ces victoires sur les marques de 76 et 83, sa note actuelle de 79 semble réalisable avec Georgia Dobie réclamant ses 3 livres utiles sur son dos.

Vous n’avez pas besoin de remonter loin dans sa forme pour trouver une bonne course ici, avec un quatrième respectable dans une note supérieure ici en octobre venant également sur un meilleur terrain sous Dobie. Ayant chuté de 4 livres supplémentaires dans le handicap depuis, il fait un excellent appel dans chaque sens ici avec une cote de 6/1 (au moment de la rédaction).

Regardez toutes les courses de Windsor en direct sur Sky Sports Racing le lundi 22 mai.