Conseils de course du lundi: cinq chevaux à suivre de Windsor, Southwell et Newcastle sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Elliot David de Sky Sports Racing revient avec cinq chevaux à suivre lors des quatre réunions sur la chaîne ce lundi férié.

4.15 Southwell

Après avoir atteint un taux de grève incroyable de 31% sur seulement 67 coureurs alors que son écurie diminuait de taille la saison dernière, Owen Burrows en a impressionné beaucoup par sa capacité d’entraînement évidente, notamment en raison d’un taux de grève stupéfiant de 55% dans la société du groupe.

Il y a quelques caractéristiques des méthodes d’entraînement de Burrows et celle qui me ressort est un manque relatif de premiers gagnants. Depuis 2016, Burrows n’a vu que 15 de ses 172 nouveaux arrivants (neuf pour cent) réussir leur première sortie et ceux qui ont réussi à gagner ont souvent prouvé qu’ils étaient des chevaux intelligents.

Les perspectives changent radicalement lors de leur deuxième manche, avec 29 des 152 qualifiés (19%) capables de gagner grâce à cette première expérience.

Dans cet esprit, je pense que nous en verrons beaucoup plus de Elraaed dans ce concours Novice Stakes. Après avoir laissé un favori de 5/2 seconde pour son arc Ffos Las en août, il avait finalement peu de chance face à des rivaux expérimentés avec une forme utile dans le livre. Jim Crowley lui a donné un temps très facile ce jour-là et a eu beaucoup de temps pour se développer.

Je m’attendrais à une performance bien améliorée ici et, comme pour tout événement novice, des signes positifs du marché indiqueraient sûrement qu’une bonne course est attendue.

Image:

L’entraîneur Owen Burrows a un bon dossier avec les chevaux à leur deuxième départ





4.40 Windsor

Bien qu’il doive améliorer ce qu’il a pu montrer lors de trois départs tous temps entre le 10 mars et le 17 avril, Jonathan Portman Garçon de Lynwood pourrait être une bête différente maintenant qu’il est passé à un sol mou sur du gazon.

Son sixième le 29 mars est survenu dans une course dont les deuxième, troisième et quatrième ont chacun obtenu des notes de 77 et être battu en moins de six longueurs là-bas ne semble pas un mauvais effort.

Retourner au site de Sunbury-on-Thames le 17 avril ne semblait pas plus qu’une course pour obtenir son handicap de 60, sur lequel je pense qu’il s’améliorera.

Par le père de terrain mou Mayson, il est issu d’une demi-sœur d’une foule d’interprètes utiles, y compris Zealot de Mick Appleby et peut-être plus particulièrement, elle a également bien performé lorsqu’elle a rencontré des coupures dans le sol.

Portman a remporté ce concours en 2018 avec un cheval bien soutenu qui n’a fait qu’un deuxième départ avec handicap et je pense qu’il y a toutes les chances que ce cheval soit également bien trouvé sur le marché si une amélioration est effectivement attendue.

WILDFELL

4.45 Southwell

Il est difficile de s’éloigner du fils de Tasleet de Peter Chapple-Hyam, à la recherche de tours du chapeau, après avoir vu la ré-opposition Billet pour l’Alaska avec apparemment beaucoup en main à Kempton le 17 avril.

Le passionné de trois ans a clairement montré les avantages de l’opération de hongre qu’il a subie après avoir quitté Kevin Ryan pour Chapple-Hyam et a surmonté cette tendance à traverser ses courses avec facilité.

Cette récente victoire l’a vu s’éloigner à l’arrivée et peut être marqué, compte tenu de son enthousiasme précoce, et finalement je pense Wildfell est un cheval qui bénéficiera du rythme plus rapide qu’il est susceptible d’obtenir dans les meilleures courses.

Il affrontera de nouveaux rivaux à Southwell et je pense Monsieur Glovermann vaut certainement la peine d’être mentionné pour une écurie Kevin Frost en forme, représentant une belle option dans chaque sens contre le favori probable.

Trois des quatre derniers coureurs de l’entraîneur basé à Notts ont réussi et ce fils de Lethal Force laisse entrevoir un cheval qui n’a pas encore montré ses vraies couleurs après une opération au vent en janvier.

Il était bien soutenu pour un handicap de Wolverhampton lors de sa dernière vue, mais n’a pas pu s’impliquer après avoir couru à l’arrière et a maintenant attiré l’attention sur les deux départs en 2023. S’ils font un bon clip du début à la fin ici, il pourrait être un autre adapté par un rythme soutenu.

ORANGE ET BLEU

5.45 Windsor

Je vous conseillerais d’avoir votre tracker ATR prêt pour les deux divisions du concours Maiden Stakes de Windsor 10 furlong comme une course qui a vu toute une série de chevaux intelligents diplômés avec victoire. Aspetar (cote maximale de 116), Sinjaari (108), Stay Well (96) et Deauville Legend (116) ont tous remporté cette course et tous les regards seront rivés sur les vainqueurs et les accrocheurs derrière.

L’enfant de trois ans de Jane Chapple-Hyam Orange N Bleu semble un bon endroit pour commencer dans la division d’ouverture après un premier effort prometteur dans les Wood Ditton Stakes de Newmarket, derrière ce qui semblait un gagnant très intelligent. Il avait l’air vert ce jour-là, traînant à sa droite en entrant dans le creux avant d’être redressé pour continuer bien à l’arrivée une fois qu’il a rencontré le terrain en montée et est sûr d’en bénéficier pour cette course.

Comme mentionné, cela semblait être une bonne course et le vainqueur a reçu une entrée Listed Dee Stakes à Chester cette semaine. Il arrive avec l’avantage de cette course sur une poignée de débutants et semble celui à battre.

Parmi ces débutants, je mentionnerai Disjoncteur, le deuxième produit d’une demi-sœur de la gagnante de Juddmonte International 2015 Arabian Queen et Minko, une fille de Wootton Bassett qui vient d’une famille de gagnants qui ont manié le terrain mou.

Image:

Jane Chapple-Hyam donne un deuxième départ à Orange N Blue à Windsor





LE FILS DE SIDNEY

8.10 Newcastle

Ce handicap 0-70 semble rempli d’améliorations potentielles, mais mon instinct me dit que le hongre Dandy Man bien apparenté de Nigel Tinkler pourrait être sur une note d’ouverture indulgente de 70 ici.

Deux départs à Redcar en octobre et novembre l’ont vu montrer peu ou pas de promesses, perdant beaucoup de chance, mais son retour à Newcastle sur le mile a été un grand pas en avant dans une course où il n’avait probablement aucune chance contre le favori classé 89. .

Néanmoins, il avait derrière lui des trois ans classés 84 et 75 ce jour-là et le troisième a depuis bien couru une fois de plus dans un autre concours novice sur la piste.

Tinkler a formé quatre autres poulains de course de la mère de Sidney Girl, amassant 20 victoires entre eux et il y a des comparaisons claires à établir entre les profils de trois ans de ce cheval et les demi-frères Isla Kai et Dougies Dream et demi-soeur Kilbaha Dame en particulier.

Même si je suis sûr qu’ils vous diront le contraire, de nombreux entraîneurs sont des créatures d’habitude et en particulier lorsqu’ils entraînent plusieurs générations d’une même famille. Ce n’est peut-être pas dans cette course, mais je suis confiant Le fils de Sidney sortira de la marque plus tôt que tard.

De son opposition, des mentions doivent être données à son compatriote débutant en handicap Banquo, qui aurait étalé une assiette en quittant le ring de parade alors qu’il était bien soutenu ici le 14 avril, ainsi que la paire de Michael Dods Brocklesby et Ralph rugissant pour un yard qui a rugi dans la vie avec un triplé fantastique à travers les cartes le jour de 2000 guinées.

Regardez toutes les courses de Windsor, Southwell, Newcastle et Worcester en direct sur Sky Sports Racing le lundi 8 mai.