Conseils de concentration : comment se concentrer comme si c’était en 1990

Une autre stratégie recommandée par le Dr Mark consiste à accroître votre conscience de votre utilisation de la technologie. Lorsque vous avez envie d’ouvrir Instagram, par exemple, demandez-vous pourquoi : vous sentez-vous épuisé et avez-vous besoin d’une pause ? Cela vous aidera-t-il à vous restaurer ? Si oui, allez-y. Après quelques minutes, reconnectez-vous et demandez si l’application vous donne toujours de la valeur. Sinon, il est temps de se remettre au travail.

Ni le Dr Mark ni le Dr Rosen ne sont partisans d’essayer d’aller de l’avant en déclarant une journée sans téléphone ou en utilisant un logiciel pour bloquer certains sites Web. Les gens retournent inévitablement à leurs anciennes habitudes lorsqu’ils y ont à nouveau accès, et ils n’améliorent pas leur maîtrise de soi.

Essayez une lecture approfondie (sur papier).

Les pauses techniques et la conscience de soi peuvent vous aider à contrôler l’envie de passer d’un écran à l’autre, mais Maryanne Wolf, professeure en résidence à l’Université de Californie, Los Angeles Graduate School of Education and Information Studies, a déclaré que même lorsque nous lis un seul écran, nous ne nous y engageons pas profondément. C’est parce que les écrans sont conçus pour nous faire lire très rapidement — pour balayer, survoler et faire défiler. En conséquence, nous n’accordons pas toute notre attention au texte et sommes plus susceptibles de manquer des informations.

“La nature d’un écran, si vous y réfléchissez, est de constamment rafraîchir les informations”, a déclaré le Dr Wolf. “Il y a un état d’esprit psychologique pour aller du début à la fin le plus rapidement possible.”

Traditionnellement, notre cerveau avait tendance à lire les documents imprimés plus lentement, en partie parce que nous étions plus susceptibles de revenir en arrière et de revérifier ce que nous venions de lire. Ce temps supplémentaire s’est prêté à des processus mentaux sophistiqués comme l’analyse critique, l’inférence, la déduction et l’empathie.

Malheureusement, le simple fait d’imprimer un article ou d’opter pour un livre de poche au lieu de votre Kindle ne garantit pas que vous deviendrez soudainement un lecteur plus engagé. Notre cerveau s’adapte à la lecture dans le style du support que nous utilisons le plus souvent, et il y a de fortes chances que vous passiez beaucoup plus de temps à lire sur un écran que sur papier. En conséquence, a déclaré le Dr Wolf, vous lisez probablement maintenant sur papier comme vous lisez sur un écran.

“Beaucoup de gens ont perdu la capacité de vraiment s’immerger”, a-t-elle déclaré. “Nous avons développé une impatience cognitive à propos de notre lecture.”