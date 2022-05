Conseils de carrière du propriétaire de Yu and Me Books de NYC

À 27 ans, Lucy Yu en est à sa deuxième carrière et vit ce qu’elle avait initialement prévu d’être son objectif de retraite. Elle est propriétaire de Yu and Me Books, New York City’s première librairie appartenant à une femme américaine d’origine asiatique situé dans le quartier chinois de Manhattan. Yu est ingénieur chimiste de formation et, jusqu’à récemment, il travaillait comme responsable de la chaîne d’approvisionnement pour une entreprise alimentaire. En 2021, cependant, stimulée par l’épuisement professionnel et trouvant du réconfort dans les livres, elle a décidé de poursuivre un «rêve chimérique» d’ouvrir une librairie – une librairie qui présentait des œuvres d’Américains d’origine asiatique, d’auteurs de couleur, d’immigrants et de personnes issues de communautés marginalisées.

Une nuit autour d’un vin, elle a cherché sur Google “comment gérer une librairie” et quelques heures plus tard, elle s’est retrouvée avec l’esquisse d’un plan d’affaires. Elle a collecté près de 16 000 $ via GoFundMe et a investi ses économies dans le loyer, les frais généraux et le début de son inventaire. En décembre, Yu and Me Books a ouvert ses portes au public, et en février, Yu a quitté son emploi de jour pour se concentrer sur la gestion de la librairie à plein temps. “Je viens de prendre une photo et j’espérais que ça se passerait pour le mieux”, dit-elle. Yu a partagé avec CNBC Make It les plus grandes leçons qu’elle a apprises tout au long d’une année en tant que propriétaire d’entreprise, ainsi que ses meilleures recommandations de livres.

La plus grande leçon qu’elle a apprise sur la gestion d’une entreprise

Je vais faire des erreurs. Ça c’est sûr. Donc, apprendre à être moins dur avec moi-même a été une grande courbe d’apprentissage, mais aussi vital pour moi pour maintenir une entreprise durable. Si je m’attarde sur les petites choses, même certaines des grandes choses, je dois me rappeler : les erreurs sont inévitables. J’ai appris à encaisser un peu plus les coups et à me donner un peu d’espace pour respirer, ce qui est une bonne compétence de vie en général.

Faire face au syndrome de l’imposteur

Il y a des jours où je sens que je suis complètement perdu pour ce que je fais. Je n’ai vraiment pas beaucoup d’expérience. Je ne sais pas ce que c’est que d’être dans le monde de l’édition. Et c’est la première fois que je possède une entreprise, en particulier une librairie. Je peux donc me sentir vraiment vaincu à certains moments. Mais la motivation que j’ai eue est due à l’amour et au soutien de mes amis qui me disent : regardez ce que vous avez créé à partir d’une recherche Google. Ils m’ont vraiment soulevé quand j’étais en bas.

Le meilleur conseil de carrière qu’elle ait jamais reçu

Soyez prêt, mais ne laissez pas cette préparation étouffer un acte de foi. Mon dernier manager m’a dit que je devais être un peu plus ouvert à l’ambiguïté, et j’ai donc pris cela à cœur. Impossible de tout prévoir.

Trouver du soutien dans le milieu des affaires

Lors de la création de mon plan d’affaires, j’ai appelé quelques librairies différentes pour obtenir des conseils et j’ai entendu Noelle Santos du Lit. Bar dans le Bronx. Je lui ai juste posé des questions de base sur l’assurance commerciale, et elle a été immédiatement amicale et a dit: “Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir.” Emma Straub de Books Are Magic à Brooklyn m’a contacté assez tôt dans ma campagne GoFundMe. Elle est venue le jour de mon ouverture avec ses enfants. Elle possède une librairie — elle n’a pas besoin de livres d’une autre librairie ! Mais la quantité d’amour qu’elle m’a apportée avant même de me connaître pour me montrer son soutien était au-dessus et au-delà.

Yu and Me Books présente des histoires d’écrivains AAPI, d’immigrants, d’auteurs de couleur et de membres de communautés marginalisées. Courtoisie du sujet

Et la communauté de Chinatown est phénoménale. C’est le mieux que je me sois senti chez moi dans un quartier vivant à New York. Chaque propriétaire de magasin se présente les uns pour les autres. Je vais aller à Oncle Lou, un nouveau restaurant cantonais, en journée. Wilson Tang, propriétaire du salon de thé Nom Wah, vient tout le temps avec ses enfants. Et tous les organisateurs communautaires de groupes comme Welcome to Chinatown et Send Chinatown Love – la façon dont ils se présentent les uns aux autres dans la communauté est quelque chose que je n’ai vraiment jamais vu auparavant.

Planifier l’avenir deux semaines à la fois

J’espère étendre la portée du magasin au-delà la communauté de New York, hébergez des clubs de lecture et faites-en un espace événementiel communautaire. Je travaille sur un permis d’alcool pour qu’on puisse rester ouvert plus tard le week-end et que les gens puissent sortir. Mais honnêtement, je ne pense pas au-delà de deux semaines, ce qui n’est pas idéal pour un propriétaire d’entreprise. Mais je pense qu’avec toute l’imprévisibilité de tout ce que nous avons vécu au cours des trois dernières années, vous ne pouvez pas vraiment prédire quoi que ce soit. Et si je peux le faire au-delà de deux semaines, et que c’est une expérience vraiment positive et géniale, je peux le refaire deux semaines après ça.

Comment elle construit sa liste de livres

J’ai environ 1 700 titres, et je les sélectionne tous moi-même, donc j’ai certainement des angles morts et des titres manquants sur lesquels je travaille. je consulte beaucoup de Livrestagram. Je ne plaisante pas, ces Instagrammeurs de livres font un travail incroyable en présentant des titres qui ne sont pas toujours en tête des grandes listes. je passe beaucoup de temps sur StoryGraph, une application avec de merveilleuses recommandations qui n’appartient pas à Amazon. Je passe beaucoup de temps à rechercher et à créer mes listes chaque semaine.

4 recommandations de livres